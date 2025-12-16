On-line odečet vodoměrů v bytových domech: legislativa a moderní řešení
Evropská směrnice od roku 2022 vyžaduje instalaci měřičů tepla a teplé vody s dálkovým odečtem v nových bytech. Od roku 2027 se povinnost vztahuje na všechna měřidla. Uživatel musí mít on-line přístup ke svému vodoměru, takže správci a majitelé hledají nejvýhodnější řešení.
Evropská směrnice o energetické účinnosti (EED) stanovuje pro dálkový odečet měřidel tepla a teplé vody (včetně indikátorů topných nákladů a vodoměrů na teplou vodu) klíčové povinnosti, které byly v České republice implementovány zejména novelami zákonů (např. zákon č. 362/2021 Sb. a č. 424/2022 Sb.). Od 1. ledna 2022 musí být všechna nově instalovaná měřidla dálkově odečitatelná – to znamená, že odečet musí probíhat bez vstupu do bytu a s frekvencí minimálně jednou měsíčně. Povinnost se vztahuje i na stávající zařízení: všechna nedálkově odečitatelná měřidla musí být vyměněna nebo upravena do 1. ledna 2027. Kromě technické povinnosti je od 1. ledna 2024 zavedena i povinnost poskytovat spotřebitelům měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody, což slouží jako nástroj pro zvýšení povědomí a motivaci k úsporám energie a vody.
Společnost HW server s.r.o., která již dvacet let dodává průmyslová řešení pro vzdálený dohled a sběr dat v náročném prostředí datacenter, zdravotnictví nebo potravinářství, nyní nabídla své zkušenosti i pro bytové domy. Firma se specializuje na monitoring energetické spotřeby, stavů technologií a prostředí. Přirozeným krokem proto byla integrace online odečtů vodoměrů. Impulzem byly časté poptávky ze strany SVJ a partnerských firem, které zajišťují elektroinstalace či zabezpečení budov. Typický požadavek bývá stejný: mít systém pod plnou kontrolou, bez nutnosti platit externím správcovským společnostem měsíční poplatky nebo doplatky při změnách, jako je převod vlastnictví bytu.
HW server dokáže dodat kompletní řešení včetně vodoměrů, jednotek pro sběr dat i cloudové služby pro jejich správu. Vše je postaveno na zařízeních Perseus Energy od české společnosti HW group, která komponenty vyvíjí i vyrábí v ČR. K tomu je k dispozici cloudová služba HWPortal.cz s datovým úložištěm v EU, což zajišťuje jak soulad s GDPR, tak vysokou dostupnost.
Pro komunikaci s vodoměry a dalšími měřidly (kalorimetry, plynoměry, elektroměry) se standardně využívá protokol M-BUS, dostupný v kabelové nebo bezdrátové variantě. Drátový M-BUS je osvědčené a robustní řešení, které se vyznačuje vysokou spolehlivostí a odolností vůči rušení, přičemž umožňuje na jednu sběrnici připojit různorodé typy měřidel při nízké energetické náročnosti. Ačkoliv vyžaduje instalaci kabeláže, tato potřeba plánování se stává strategickou výhodou, která činí drátové M-BUS systémy optimální volbou pro novostavby nebo kompletní rekonstrukce. V těchto projektech je možné kabeláž efektivně a včas integrovat, čímž se maximalizuje stabilita a dlouhodobá spolehlivost celého systému pro přesný a bezpečný sběr dat.
Bezdrátový wM-BUS funguje na principu rádiového přenosu. Je ideálním řešením pro stávající bytové domy, kde není možné nebo ekonomické tahat kabely. Instalace je rychlá a výrazně levnější. U bezdrátového řešení je nutné počítat s omezeným dosahem signálu, zejména v husté zástavbě nebo v rozlehlých objektech, kde se používají opakovače. Stejně tak je třeba zohlednit životnost baterie vodoměru, i když ta se obvykle mění dříve společně s celým vodoměrem při periodické kalibraci.
Jednotky Perseus Energy podporují přímé připojení M-BUS linky a zvládnou obsloužit desítky vodoměrů. U kabelového řešení stačí propojit vodoměry dvoužilovým vodičem a přivést jej do jednotky. U bezdrátové varianty se do Perseus Energy připojí převodník RelAir, který přijímá signál z wM-BUS měřidel a převádí jej do standardního M-BUS rozhraní. Jeden převodník může obsloužit až šedesát bezdrátových vodoměrů. Velkou výhodou celého systému je univerzálnost, protože Perseus Energy nerozlišuje typ připojeného měřidla – ke sběrnici tak lze připojit jak vodoměry, tak kalorimetry, elektroměry či plynoměry, které se všechny zobrazují v jedné cloudové službě.
Správa dat probíhá v systému HWPortal.cz. Zodpovědná osoba má přístup ke všem měřidlům v objektu, může sledovat jejich historii a jednoduše exportovat hodnoty pro roční rozúčtování. Uživatel bytu vidí pouze svůj vlastní vodoměr, a to jak v prohlížeči, tak v mobilní aplikaci HWg Monitor. Data jsou do cloudu odesílána každých 15 minut, což umožňuje přehled v reálném čase. Systém také podporuje nastavení alarmů, například při náhlém zvýšení spotřeby nebo neobvyklém odběru během doby, kdy má být byt prázdný. Tím lze včas odhalit únik vody nebo poruchu zařízení.
Digitalizace odečtů vody tak přináší nejen splnění legislativních požadavků, ale i lepší přehled o spotřebě, úsporu času a větší nezávislost na externích poskytovatelích služeb, výhody jsou zřejmé:
- nízké roční poplatky za správu cloudu
- nezávislost na externí správě
- kompatibilita s předními výrobci měřidel
- jednoduchá instalace a levný provoz
Řešení postavené na technologiích HW server a HW group představuje moderní a dlouhodobě udržitelné řešení pro bytové domy, která chtějí mít odečty plně pod kontrolou a bez zbytečných měsíčních nákladů.