Rekonstrukce koupelny v mateřských školách s Laufen CZ

Zařizování umýváren a toalet v mateřských školách má svá pravidla. Důležité je zvolené vybavení, jeho rozměry a umístění, hygieničnost a samozřejmě bezpečnost. Společnost Laufen CZ, která ve svém portfoliu nabízí i speciální série produktů určených pro mateřské školy, proto přináší několik důležitých informací, jak by měly být koupelnové prostory ve školkách navrženy a co by měly za každé situace splňovat.