TZB-info / Voda, kanalizace / GROHE umí komfort, úspory vody i udržitelnost. I proto je v projektu FIRSTLIFE

Ve studiu estav.tv jsme přivítali Ing. Václava Kužílka, Marketing Activation Managera CZSK společnosti GROHE ČR a tématem je účast GROHE v projektu FIRSTLIFE, což je soutěžní projekt studentů Fakulty stavební ČVUT, který je návrhem dostavby studentských kolejí v Praze 6 na Větrníku.

Projekt FIRSTLIFE zároveň nabízí nové prostory i pro veřejnost, mění kvalitu studentského bydlení, přibližuje ji standardům běžným ze zahraničí, která studenti znají například z ERASMU.

Nicméně cílem dostavby bylo ukázat v praxi recyklované materiály a jejich využití, hospodaření s šedou vodou, zelené fasády s dešťovou vodou, energetické úspory a zároveň zajímavé prostory, které studenty osloví. Studenti vše vymysleli, naprojektovali, zajistili materiály a finance, modulární jednotku postavili v UCEEB v Buštěhradu, pak znovu rozebrali a nyní vezou na soutěž do Wuppertalu v Německu, kde stavba zůstane po soutěži dále sloužit.

V rozhovoru tedy byly jasné otázky:

Co vás oslovilo právě v tomto projektu? Protože to není první projekt, kde podporujete studenty, žáky a školy. A co se přesně vyskytuje v modulární jednotce FIRSTLIFE se značkou GROHE?

V projektu FIRSTLIFE se potkávají studenti Fakulty stavební ČVUT, Fakulty architektury ČVUT, Zemědělské univerzity, Karlovy univerzity. Tým takto vznikl proto, aby byli studenti schopni zajistit stavbu s co nejlepšími znalostmi ze stavařiny, udržitelnosti, ekologie, recyklace apod. GROHE jsou úspory vody blízké. Smysluplné nakládání s vodou se běžně v praxi uplatňuje v certifikaci budov a všude, kde investor má úspory vody ve svých prioritách a zároveň chce zachovat komfort. I v certifikaci BREEAM, LEED, WELL a cradle to cradle jsou armatury GROHE součástí celého řešení. V rozhovoru padla tedy i otázka „fandíte těmto multioborovým trendům a nebojíte se, že se armatury v tom orchestru ztratí?“

Tedy za redakci TZB-info a estav.tv děkuji za rozhovor, za podporu projektu, za vaši podporu vzácné vodě a přejeme úspěch studentům i GROHE.