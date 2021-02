TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Nahlédněte do budoucnosti: společnost GROHE uvádí na trh digitální zážitkovou platformu „GROHE X“

Společnost LIXIL EMENA uvádí na trh GROHE X, první digitální platformu pro svou prémiovou světovou značku GROHE. Návštěvníci platformy dostanou možnost získat individuální zážitek ze značky GROHE díky informačnímu a inspirativnímu multimediálnímu obsahu šitému na míru potřebám profesionálních obchodních partnerů a spotřebitelů.

Revoluce v sanitárním průmyslu: společnost LIXIL EMENA uvede 16. března na trh digitální platformu, která umožní získávat informace a novinky o značce GROHE z první ruky.

Program zaměřený na zákazníka: Informativní a inspirativní obsah šitý na míru potřebám zákazníků GROHE, jako jsou instalatéři, velkoobchodníci, architekti a designéři, ale i koncoví spotřebitelé.

Nové způsoby interakce: Návštěvníci se mohou spojit online s odborníky ze společnosti GROHE a získat specializovanou podporu.





Ať už chce zákazník vědět, které globální trendy ovlivňují sanitární průmysl, instalatér hledá videa, jak usnadnit svůj pracovní den, architekt chce získat inspiraci z nejnovějších trendů, nebo koncový zákazník chce vidět nejmodernější produktové inovace, aby se jeho vysněná koupelna stala skutečností – platforma GROHE X umožňuje každému prozkoumat svět GROHE a rozšířit své obzory, kdykoli a kdekoli chce. Platforma GROHE X byla původně zamýšlená jako alternativa k veletrhu ISH, přednímu světovému veletrhu vody a vzduchotechniky. Účast na něm totiž společnost GROHE kvůli pandemii covidu-19 odvolala. GROHE X však v současnosti představuje mnohem více než jen náhražku veletrhu: Kromě toho, že platforma GROHE X spojuje podnětné a zábavné příběhy, sbližuje svět a přímo umožňuje výměnu zkušeností a podporu od skutečných odborníků. Nyní, když jsou příležitosti pro setkání tváří v tvář omezené, poskytuje platforma GROHE X ideální prostředí pro spolupráci a výměnu nápadů – platforma GROHE X je zkrátka místem, ve kterém se budete chtít scházet. Platforma bude spuštěna 16. března a kromě komplexního, bezplatného redakčního obsahu nabídne také speciální formáty akcí šité na míru profesionálním obchodním partnerům GROHE.

„GROHE X je výsledkem našeho revolučního způsobu myšlení. Novou realitu vnímáme jako výzvu a nové příležitosti,“ vysvětluje Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA a Co-CEO Grohe AG ústřední roli, kterou platforma GROHE X hraje pro společnost GROHE. „GROHE X je pro mě důkazem, že obzvláště v těchto chvílích je třeba vyměnit ‚ale...‘ za ‚představte si, když..‘, a jsem více než hrdý na to, že všichni v GROHE jsou na takové uvažování dostatečně odvážní. Prostřednictvím GROHE X nabízíme našim zákazníkům centrální, vždy dostupnou, značkovou platformu pro inspiraci, ale také interakci – kdekoliv se nacházejí, kdykoli nás potřebují. Důležitost platformy GROHE X vnímáme i do budoucna. Tato digitální platforma je jen prvním stupněm vlastního zážitkového ekosystému, který bude v nadcházejících letech podněcovat spolupráci s našimi zákazníky. Jakmile to bude opět možné, bude platforma GROHE X doplněna o velké akce v rámci GROHE Truck Tour,“ dodává.

„Přestože fyzický odstup je v těchto dnech klíčový, stále chceme našim zákazníkům nabídnout jedinečné prostředí, ve kterém mohou objevovat naše inovace a vyměňovat si informace se svými kolegy a obchodními partnery,“ říká Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International a Co-CEO Grohe AG. „GROHE X umožňuje každému ponořit se do rozmanitého světa GROHE a poskytuje prostředí pro vytvoření individuálního zážitku z naší značky. Získáte exkluzivní pohled do zákulisí našich továren, na to, jak je náš dodavatelský řetězec zaměřený na zákazníka propojuje s globálními trhy, dozvíte se více o našich nejnovějších technologiích vyvinutých v našem interním oddělení výzkumu a vývoje v německém Hemeru a také vás vezmeme s sebou na cestu udržitelnosti, ke které přidáme další milník. Je úžasné, co náš tým dokázal v tak krátkém časovém období.“

Klíčem je zaměření na zákazníka

Díky obsahu pečlivě upravenému na míru pro každou cílovou skupinu odráží GROHE X také novou obchodní strategii GROHE, která byla představena v červenci loňského roku. Na základě komplexní zpětné vazby od obchodních partnerů GROHE, co od značky očekávají, vymyslel vedoucí tým přístup, který nabízí diferencované produktové portfolio a specializované služby pro každou z cílových skupin: velkoobchodníky, instalatéry, architekty, designéry, projektanty i koncové spotřebitele.

Důraz na potřeby a přání zákazníků bude mít také zásadní význam s ohledem na nové produkty, které společnost GROHE představí prostřednictvím platformy GROHE X. Vývoj relevantních řešení, která zlepší život zákazníků, vyžaduje hluboké pochopení toho, co spotřebitelé od svých domovů skutečně očekávají. Z toho důvodu společnost GROHE v počáteční fázi vývoje předvídá i doposud nevyjádřené potřeby spotřebitelů. Chcete-li zjistit, na čem značka staví, která řešení nabídnou spotřebitelům přidanou hodnotu v koupelně a kuchyni budoucnosti, a jak hodlá GROHE dále rozšiřovat svou transformaci udržitelnosti jako dvojnásobný vítěz německé ceny German Sustainability Award 2021, navštivte od 16. března grohe-x.com.

