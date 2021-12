TZB-info / Voda, kanalizace / Armatury pro vodovod / Jak šetřit vodou bez snižování komfortu? S GROHE

Jak šetřit vodou bez snižování komfortu? S GROHE

Na vodu připadá v ekologickém hodnocení budovy 6 % v BREEAMU, u LEEDU je to dokonce 10 %. To je poměrně velký díl, kde stojí za to promyslet možnosti úspor v rámci hodnocení ekologické budovy.