TZB-info / Voda, kanalizace / Dešťová voda /

Bezbariérové odvodnění MEA domova seniorů v Hrádku nad Nisou

23.4.2026
MEA Water Management s.r.o.
Domov pro seniory v Hrádku nad Nisou je moderní čtyřpodlažní budova, která poskytuje zázemí pro několik typů sociálních služeb. Celý objekt je navržen tak, aby byl plně bezbariérový, včetně odvodnění a dobře přístupný lidem se sníženou pohyblivostí.

Domov seniorů Hrádek nad Nisou. Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management
Domov seniorů Hrádek nad Nisou. Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management

Přízemí je částečně otevřené také pro veřejnost, která využívá lékařské ordinace, společenský sál, terapeutické místnosti nebo kapli. V podzemí je technické a provozní zázemí budovy. První a druhé nadzemní podlaží slouží seniorům a klientům Alzheimer centra.

Bezbariérové i venkovní plochy

Velký důraz byl kladen také na venkovní prostory. Ty jsou navrženy tak, aby byly bezpečné, přehledné a snadno přístupné pro všechny obyvatele domova.

Ing. Jan Ochec, jednatel MEA Water Management zdůvodňuje: „Proto zde našlo uplatnění liniové povrchové odvodnění MEA, které umožňuje spádovat plochy jednoduše pro rychlý odvod vody a s ohledem na bezpečný bezbariérový prostor.“

Bezbariérové chodníky a zpevněné plochy přirozeně navazují na okolní prostředí, zahradu a sad.

Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management
Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management

MEADRAIN EN – žlaby, které vydrží

Pro řešení odvodnění zpevněných ploch v okolí budovy byly použity odvodňovací žlaby systému MEADRAIN EN z polymerického betonu, které jsou navrženy tak, aby bezpečně odváděly dešťovou vodu i v místech s vyšším zatížením.

Tento materiál je velmi odolný vůči mrazu, chemikáliím i mechanickému namáhání a zároveň téměř nenasakuje vodu. Žlaby mají spádované dno, které pomáhá vodě rychle odtékat, a jsou vybaveny litinovou hranou pro vyšší odolnost.

Snadná a rychlá údržba

Díky modulární konstrukci se navíc snadno instalují a lze je doplnit různými typy krycích roštů podle potřeb konkrétního místa. Údržbu výrazně usnadňuje také rychlouzavírací systém PROFIX, který umožňuje rychlé otevření a vyčištění žlabů.

Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management
Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management
Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management

Zdroj: Stavba roku.cz, MEA Water Management

Úspornost a udržitelnost i v energetice

Budova je navržena s důrazem na energetickou úspornost a dlouhodobou udržitelnost. Součástí technického vybavení je fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště, tepelná čerpadla, systém řízeného větrání s rekuperací tepla, který dokáže zpětně využít až 90 % tepelné energie. V průkazu energetické náročnosti budov je zařazena do třídy A, tedy mezi mimořádně úsporné stavby, a splňuje standard pasivního plusového domu.

Objekt byl přihlášen do soutěže STAVBA ROKU 2025:
www.stavbaroku.cz/soutezici/domov-senioru-domov-se-zvlastnim-rezimem-hradek-nad-nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou
Autor: Andrej Kušnierik
Spoluautoři: Nikola Burgerová, Robert Koska/Energy Benefit Centre a.s.
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Dodavatel: Sdružení Domov Hrádek EMH stavební CZ s.r.o. a Auböck s.r.o.


MEA Water Management s.r.o.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu.

