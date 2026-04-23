Bezbariérové odvodnění MEA domova seniorů v Hrádku nad Nisou
Domov pro seniory v Hrádku nad Nisou je moderní čtyřpodlažní budova, která poskytuje zázemí pro několik typů sociálních služeb. Celý objekt je navržen tak, aby byl plně bezbariérový, včetně odvodnění a dobře přístupný lidem se sníženou pohyblivostí.
Přízemí je částečně otevřené také pro veřejnost, která využívá lékařské ordinace, společenský sál, terapeutické místnosti nebo kapli. V podzemí je technické a provozní zázemí budovy. První a druhé nadzemní podlaží slouží seniorům a klientům Alzheimer centra.
Bezbariérové i venkovní plochy
Velký důraz byl kladen také na venkovní prostory. Ty jsou navrženy tak, aby byly bezpečné, přehledné a snadno přístupné pro všechny obyvatele domova.
Ing. Jan Ochec, jednatel MEA Water Management zdůvodňuje: „Proto zde našlo uplatnění liniové povrchové odvodnění MEA, které umožňuje spádovat plochy jednoduše pro rychlý odvod vody a s ohledem na bezpečný bezbariérový prostor.“
Bezbariérové chodníky a zpevněné plochy přirozeně navazují na okolní prostředí, zahradu a sad.
MEADRAIN EN – žlaby, které vydrží
Pro řešení odvodnění zpevněných ploch v okolí budovy byly použity odvodňovací žlaby systému MEADRAIN EN z polymerického betonu, které jsou navrženy tak, aby bezpečně odváděly dešťovou vodu i v místech s vyšším zatížením.
Tento materiál je velmi odolný vůči mrazu, chemikáliím i mechanickému namáhání a zároveň téměř nenasakuje vodu. Žlaby mají spádované dno, které pomáhá vodě rychle odtékat, a jsou vybaveny litinovou hranou pro vyšší odolnost.
Snadná a rychlá údržba
Díky modulární konstrukci se navíc snadno instalují a lze je doplnit různými typy krycích roštů podle potřeb konkrétního místa. Údržbu výrazně usnadňuje také rychlouzavírací systém PROFIX, který umožňuje rychlé otevření a vyčištění žlabů.
Úspornost a udržitelnost i v energetice
Budova je navržena s důrazem na energetickou úspornost a dlouhodobou udržitelnost. Součástí technického vybavení je fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště, tepelná čerpadla, systém řízeného větrání s rekuperací tepla, který dokáže zpětně využít až 90 % tepelné energie. V průkazu energetické náročnosti budov je zařazena do třídy A, tedy mezi mimořádně úsporné stavby, a splňuje standard pasivního plusového domu.
Objekt byl přihlášen do soutěže STAVBA ROKU 2025:
www.stavbaroku.cz/soutezici/domov-senioru-domov-se-zvlastnim-rezimem-hradek-nad-nisou
Investor: Město Hrádek nad Nisou
Autor: Andrej Kušnierik
Spoluautoři: Nikola Burgerová, Robert Koska/Energy Benefit Centre a.s.
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Dodavatel: Sdružení Domov Hrádek EMH stavební CZ s.r.o. a Auböck s.r.o.
