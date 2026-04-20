Pragnum Retain: velké trubní retenční nádrže pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou
Pragnum Retain: velké trubní retenční nádrže pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření se srážkovými vodami patří dnes k zásadním výzvám při navrhování technické infrastruktury. Narůstající podíl nepropustných ploch spolu s častějšími přívalovými srážkami zvyšuje nároky na efektivní zadržování vody a její řízené odvádění.
Systém Pragnum Retain proto přináší řešení v podobě trubních nádrží, které umožňují dešťovou vodu účinně akumulovat, regulovat její odtok a zároveň využít v místě dopadu.
Konstrukce systému Pragnum Retain
Retenční nádrže jsou tvořeny spirálně vinutým potrubím z HDPE s vícevrstvou konstrukcí. Vnitřní bílá vrstva usnadňuje kontrolu, údržbu i případné opravy bez nutnosti výkopových prací. Střední nosná část zajišťuje vysokou kruhovou tuhost a vnější plášť chrání potrubí před zatížením zeminou i mechanickým poškozením.
Díky dimenzím DN/ID 800 až 2500 lze navrhovat retenční nádrže na míru konkrétním projektům – nádrže lze přizpůsobit požadovanému objemu, hydraulickým podmínkám i konkrétní situaci na stavbě.
Vysoká těsnost a odolnost systému Pragnum Retain
Spojování pomocí elektrofúzních hrdel zajišťuje homogenní a dlouhodobě těsné spojení. Potrubí je dostupné v třídách kruhové tuhosti SN10 až SN16, což umožňuje jeho využití i v náročných podmínkách, například pod dopravním zatížením nebo v hlubokých výkopech.
V případě výskytu spodní vody lze retenční nádrže konstrukčně zajistit proti vztlaku, čímž je garantována jejich stabilita i v komplikovaném geotechnickém prostředí.
Výhody oproti betonovým retenčním nádržím
Oproti tradičním betonovým konstrukcím přináší Pragnum Retain výrazně efektivnější a modernější přístup k návrhu retenčních nádrží. Nízká hmotnost systému usnadňuje manipulaci na stavbě a výrazně urychluje instalaci, což se pozitivně promítá do celkové doby realizace i nákladů.
Velkou přidanou hodnotou je vysoká odolnost vůči chemickému prostředí a dlouhodobá životnost bez nutnosti dodatečných ochranných opatření. Díky flexibilitě návrhu lze nádrže přesně přizpůsobit konkrétním projektovým požadavkům, což přináší optimalizaci objemu i ceny – zejména u větších realizací.
Praktickým benefitem v provozu je pak také světlý vnitřní povrch, který výrazně usnadňuje kontrolu stavu nádrže, zvyšuje bezpečnost inspekcí a zjednodušuje údržbu.
Využití retenčních nádrží na dešťovou vodu
Trubní retenční nádrže Pragnum Retain nacházejí široké uplatnění v projektech hospodaření se srážkovými vodami, kde plní několik klíčových funkcí. Slouží nejen k efektivnímu zadržení a akumulaci dešťové vody s možností jejího dalšího využití, ale také k jejímu řízenému a regulovanému odvádění do kanalizační sítě nebo vodních toků. V případě potřeby mohou fungovat i jako přečerpávací nebo vyrovnávací objekty, které stabilizují průtokové poměry v systému.
Díky své konstrukční variabilitě a vysoké odolnosti jsou tyto nádrže vhodné pro široké spektrum aplikací – od městské infrastruktury přes průmyslové a logistické areály až po obchodní zóny, parkoviště a moderní rezidenční výstavbu.
Reference: Retenční nádrž, D35 Džbánov – Litomyšl. Nově vybudovaná nádrž Pragnum Retain slouží k zachycení přívalových srážek z dálnice. Celková délka systému je 500 m a objem 993 m3. Podívejte se na referenční video zde.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.