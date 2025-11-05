Nejnavštěvovanější odborný web
Rekonstrukce vodovodního řadu na mostě přes řeku Odru

5.11.2025
Pipelife Czech s.r.o.
Rekonstrukce vodovodního řadu na mostě přes řeku Odru

V září 2025 byla v městské části Ostrava-Svinov realizována rekonstrukce nadzemního vodovodního řadu vedeného po mostní konstrukci přes řeku Odru. Cílem této rekonstrukce byla spolehlivá a dlouhodobě bezpečná obnova potrubí, které zajišťuje přívod vody do přilehlých oblastí.

Realizace v rušné části města

Vodovodní řad je veden po mostě na ulici 28. října, umístěném na silnici II/479, jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen Ostravy. Most zajišťuje propojení centra města s Porubou a průmyslovými oblastmi, přičemž denně po něm projíždějí tisíce vozidel.

Původní potrubní vedení bylo umístěno na ocelových nosnících mostní konstrukce. Po detailním posouzení jeho technického stavu však padlo rozhodnutí pro kompletní modernizaci nadzemního potrubí, která zajistí vyšší bezpečnost, spolehlivost i dlouhodobou životnost systému.

Zvolený potrubní systém: Aqualine IZOCOOL

Pro rekonstrukci byl proto použit předizolovaný potrubní systém Aqualine IZOCOOL, který je navržen pro situace, kde není možné uložit potrubí do nezámrzné hloubky – tedy typicky na mostech nebo lávkách.

Systém kombinuje tři klíčové konstrukční prvky, které společně zajišťují ochranu, tepelnou stabilitu i dlouhou životnost:

  • vnitřní tlaková trubka PE100RC – zajišťuje odolnost a pevnost
  • bezfreonová PUR pěna – slouží jako vysoce účinná tepelná izolace
  • SPIRO opláštění z pozinkovaného plechu – poskytuje maximální mechanickou odolnost

Opláštění typu SPIRO přináší oproti dodatečně montovaným krycím plechům vyšší stabilitu, pevnost a dlouhodobou ochranu proti povětrnostním i mechanickým vlivům. Díky kombinaci izolačních a ochranných vrstev systém výrazně prodlužuje životnost nadzemního vedení.

Potrubí pro bezproblémovou údržbu

Rekonstrukce výrazně zvýšila úroveň provozní bezpečnosti, omezila riziko havárií na minimum a zajistila spolehlivý a dlouhodobý chod vodovodního řadu. Nově instalovaný systém je navržen tak, aby odolával extrémním teplotám, klimatickým vlivům i trvalé zátěži, a přitom si vyžádal jen naprosto minimální údržbu.

Realizace se stala působivou ukázkou, jak lze systém Aqualine IZOCOOL úspěšně využít i v mimořádně náročných podmínkách mostních konstrukcí nad vodním tokem. Projekt jednoznačně prokázal, že i v těch nejexponovanějších lokalitách je možné dosáhnout vysoké spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhé životnosti potrubních rozvodů.

Podívejte se přímo na referenční video z realizace nebo si přečtěte více na webu www.pipelife.cz

Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.

