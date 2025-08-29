PP MASTER – Moderní kanalizační systém pro města i obce
Správně fungující kanalizace je základem zdravého a bezpečného prostředí v každém městě i obci. Výběr kvalitního potrubního systému proto není jen technickou otázkou, ale i rozhodnutím, které ovlivňuje budoucnost všech obyvatel. Potrubí PP MASTER nabízí řešení, které spojuje moderní technologie, udržitelnost a především dlouhodobou spolehlivost.
Dlouhá životnost = úspory pro obce
PP Master je třívrstvý polypropylenový systém vyráběný metodou triextruze. Díky své konstrukci zajišťuje vysokou pevnost, odolnost a životnost, což v praxi znamená, že obce se nemusí obávat častých oprav nebo rekonstrukcí. Investice do kvalitního potrubí se tak vrací v podobě nižších provozních nákladů a stability celého kanalizačního systému po desítky let.
Udržitelnost a ochrana životního prostředí
Moderní kanalizační sítě nejsou jen o odvádění odpadních vod – jejich úkolem je také chránit půdu, podzemní vody a životní prostředí. PP MASTER díky hladké stěně a kvalitnímu materiálu minimalizuje riziko usazenin a poruch, čímž přispívá k bezpečnému a ekologickému provozu kanalizace. To je základním předpokladem pro udržitelný rozvoj a zdravé životní podmínky obyvatel.
Prověřeno v českých obcích
PP MASTER se stal volbou mnoha obcí, které řešily problematiku výstavby nové kanalizace. Během letošního roku bylo toto prémiové potrubí využito například v projektu výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Boleradice. Obec dosud neměla centralizované odvádění odpadních vod a současná dešťová kanalizace se nacházela ve špatném technickém stavu. Nově vybudované gravitační stoky nyní využívají právě prémiový systém PP MASTER, a na jeho pokládku se můžete podívat v referenčním videu.
Dalším realizovaným projektem z letošního roku je kanalizace v malé podhorské obci. Obec doposud neměla vybudovaný systém veřejné splaškové kanalizace. Kvůli nevyhovujícímu způsobu čistění splaškových odpadních vod přistoupila proto k řešení odkanalizování celé lokality prostřednictvím vybudováním nové splaškové kanalizace a napojením do nové ČOV. Aby nová kanalizace sloužila občanům co nejdéle a bez problémů, byl vybrán prémiový produkt PP MASTER, který doplnily také plastové revizní šachty, které představují moderní, ekologickou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Na pokládku tohoto projektu se můžete podívat ve videu níže.
Více informací o systému najdete na stránce produktu PP Master.
Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.