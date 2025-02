TZB-info / Voda, kanalizace / Dešťová voda / Velkokapacitní retence a odlučovače MEA u nové dálnice D6

Velkokapacitní retence a odlučovače MEA u nové dálnice D6

Nový vodohospodářský objekt u dálnice D6 – Hořesedly bude uveden do provozu v létě 2025. Projekční příprava však běžela již od roku 2015. Projekt počítal se zadržením velkého objemu dešťové vody. Projekční tým MEA tedy navrhl soustavu prvků pro její bezpečné zachycení.

Projekční systémové řešení

Dešťovka je zachycena do žlabů ve středovém pásu dálnice a kanalizací přivedena do rozdělovací šachty. V ní se voda zklidní a dále putuje do dvou velkokapacitních ORL odlučovačů MEA. Voda po vyčištění odtéká do otevřené záchytné nádrže a dále regulovaně do volné krajiny.

Extrémní objem

Odlučovače ropných látek MEA o celkovém průtoku 650 l/s byly instalovány v paralelním zapojení do objektu na 53,8 km nové dálnice.

Odlučovače ropných látek zachycují lehkými kapalinami kontaminované vody z provozu dálnice. Odlučovače jsou opatřeny prostorem na usazování kalů, kvalitním koalescenčním filtrem a bezpečnostním automatickým uzávěrem. Uzávěr v případě nehody nebo zvýšené kontaminace dešťových vod zamezí dalšímu pohybu lehkých kapalin do retenční nádrže. Je vybaven kolenem se sifonem, spojeným s plovákem, který je kalibrován podle objemové hmotnosti lehkých kapalin, které se mají zachytit.

Polyesterové odlučovače s bezpečnostními prvky

Materiál polyester byl zvolen záměrně. Je extrémně odolný po pevnostní i chemické stránce. Konstrukce je řešená tak, aby bylo možné jednotlivé komponenty opravit či vyměnit. Také v případě nečekaného mechanického poškození lze provést lokální opravy bez nutnosti výměny celého tělesa.

Z technického hlediska zadržet a přečistit požadovaný objem vody v jedné nádrži nebylo realizovatelné. Každou ORL jímku musel montážní tým na místo transportovat jako nadrozměrný náklad a přizpůsobit tomu i manipulaci a osazení do terénu.

Na stavbu výše uvedených objektů dodané polyesterové odlučovače MEA zajistí optimalizované proudění vody pro dostatečné usazování hrubších nečistot. Jímky mají bezkonkurenční životnost a vysokou odolnost vůči zemním tlakům, agresivní i chemicky znečištěné vodě. Tělesa jsou vyrobena navíjením skelných vláken do polyesterové pryskyřice.

Projekční tým MEA podpořil svými zkušenostmi s odvodněním již stovky dopravních staveb po celé ČR i Slovensku.

Více o odlučovačích ropných látek MEA:

www.mea-group.com/cz-wma/cs/productgroups/mea-odlucovace-ropnych-latek/