MEA TRAFFIC: Odvodňovací systémy určené pro zátěžové komunikace

Odvodnění rychlostních komunikací, mostů, dálnic, železničních přejezdů, ale i průmyslových zón, skladových areálů, městských ulic, zastávek a náměstí… To vše spojuje požadavek na bezpečné povrchy a odpovídá tomu jedno řešení: liniové odvodňovací systémy MEA TRAFFIC.





Jedno řešení, více systémů i materiálů odvodňovacích prvků

Liniový systém žlabů je efektivním způsobem odvodnění ploch i s malým nebo dokonce nulovým podélným spádem. Liniové odvodnění umožňuje odvést vodu z vozovky v nejkratším směru a zároveň usnadňuje spádování ploch. Nevznikají kaluže, a díky svému spádovanému dnu to zvládne i u dlouhých linií bez přerušení.

Odolnost a nároky

Správný systém a materiál podle typu komunikace, způsobu a místa instalace a údržby, zajistí odolný odvodňovací systém.

Odvodnění z polymerického betonu zahrnuje monolitické systémy pro extrémně namáhané aplikace (např. MEA DM 1000-1500-2000, obrubníkový systém MEA KERB, MEA BRIDGE KERB).

Odvodnění v obrubníku

Obrubníkovým systémem, který nezasahuje do vozovky ani v krajnici, voda odtéká bočními otvory do obrubníku, kde je bezpečně odváděna do kanalizace. Nevznikají tak kaluže ani při nulovém spádu, do vozovky nezasahují žádné mříže nebo podélné štěrbiny. Prodlužuje se tam samotná životnost vozovky a snižují se nároky na údržbu. Je to bezpečné a komfortní odvodnění pro cyklisty i chodce.

Kam patří MEADRAIN TRAFFIC?

Kam všude je možné použít MEADRAIN TRAFFIC, odvodňovací systémy pro zátěžové komunikace?

Dozvíte se v krátkém videu:

