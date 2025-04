TZB-info / Voda, kanalizace / Dešťová voda / Obří železobetonová nádrž na dešťovku u výrobního závodu Volvo Cars Košice

Původní plán na zachycení dešťové vody u nového slovenského výrobního závodu Volvo bylo propojit 50 železobetonových prefabrikovaných nádrží. Když plánujete mít zásobárnu na vodu velkou 5 500 m3, tak by to byl běžný postup. Projekční tým MEA navrhl ale jiné řešení. Při statických výpočtech musel zohlednit vysokou hladinu spodní vody a také požadavek na uložení nádrže hluboko pod zem do téměř 7 metrů.