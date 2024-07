TZB-info / Voda, kanalizace / Zvýšené poplatky za studny a domácí čističky jsou omyl a měly by zase klesnout

Zvýšené poplatky za studny a domácí čističky jsou omyl a měly by zase klesnout

Extrémní nárůst poplatků za budování studní a domácích čističek odpadních vod (ČOV) je nedopatření, které by se mělo změnit ještě v letošním roce. Poplatky vzrostly z 300 na 10000 Kč.

Poplatky za stavbu studny či domácí ČOV zvýšil nový stavební zákon

Nový zákon platný od 1.7.2024 zvýšil platby za budování studní a domácích čističek odpadních vod z 300 korun na 10 tisíc korun. Nápor žadatelů před avizovanou změnou zahltil stavební úřady. Poplatky u těchto malých staveb, které výrazně zvedl nový stavební zákon, se zase sníží. V Jihlavě 4.7.2024 to prohlásil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podle ministra Bartoše to bylo nedopatření, které vzešlo ze změny kategorizace staveb iniciované ministerstvem zemědělství ještě v minulém volebním období. Kritizovaný dopad nyní ušel pozornosti zákonodárců. Dotčená zařízení by teď měla přejít z kategorie obecných staveb do kategorie staveb jednoduchých.

"Jakmile bude nějaký nosič, což může být další balíček zákonů o obnovitelných zdrojích, ale i nějaký jiný, který sahá do stavebního zákona - protože nechceme dělat přílepky - tak se to dá udělat. Může to být i nějaká rychlá novela,“ vysvětlil Bartoš.

Ke zvýšení správních poplatků se přistoupilo hlavně z důvodu, že jejich výše zůstávala dlouhou řadu let stejná, zatímco významně stoupla administrativní náročnost prováděných úkonů. K navýšení přispěla i inflace,“ komentovala ještě v březnu např. pro Blesk změnu Veronika Hešíková, vedoucí tiskového oddělení MMR s tím, že "správní poplatky se nezvyšovaly téměř 20 let a výše správních poplatků je odstupňovaná podle složitosti povolované stavby,“ dodala Hešíková.

"Nedává smysl, aby byly malé a jednoduché vodní stavby zpoplatněné stejně jako stavby složitější," řekl nyní Bartoš k plánované opravě.

Pokles poplatku, který by podle ministra mohla Sněmovna schválit ještě letos, bude výrazný, dodal. Přesnou výši však neuvedl.

„U čističek odpadních vod jde podle mě o veřejný zájem a ten poplatek by měl být co nejnižší. Nedokážu říct, zda bude tisíc korun nebo tři sta korun. Každopádně to jsou věci, které bychom měli občanům zpřístupnit a jít jim v tom naproti," řekl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek po jednání s ministrem.