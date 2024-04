Jak zajistit dostatek teplé vody za rozumnou cenu? A to i v případě velkých odběrů?

Kondenzační plynové bojlery a indoorové tepelné čerpadlo Quantum nabízejí teplou vodu v dostatečném množství, rychle a za výslednou dobrou cenu.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Kondenzační bojlery pro komfort teplé vody

Na veletrhu Aquatherm Praha 2024 jsme se zastavili s kamerou estav.tv na stánku společnosti Quantum, a.s., protože nabízejí zařízení, která reagují na aktuální situaci, kdy klesá potřeba tepla na vytápění, ale neklesají požadavky na teplou vodu. Naopak mnohdy rostou a nepoměr je ještě výraznější u provozů s nárazovým nebo velkým odběrem teplé vody. Quantum jako jediná firma má v nabídce kondenzační plynové bojlery s výjimečnou efektivitou teplé vody, popisuje Tomáš Fiala, obchodně technický zástupce Quantum, s tím, že kombinace maximálního komfortu a výsledné ceny teplé vody je super nabídkou, která u zákazníků boduje.

„Nejprodávanější ze sortimentu ohřívačů jsou s označením IR pro bytové domy, hotely, další ubytovací kapacity. Vhodné jsou i do průmyslu s rozsahem vybraným dle požadavků. Máme několik řad. U IR začínáme od 12 kW do 32 kW v kombinaci se čtyřmi velikostmi nádrží. Následuje řada Q7C, kde neprodávanější je cca 50 a 70 kW, ale v této řadě nabízíme ohřívače s maximálním výkonem 120 kW. Nejvyšší je řada Texas s výkony 99–230 kW na jeden spotřebič.

Zařízení není úplnou novinkou, ale v souvislosti se změnami cen plynu zákazníci volí raději lepší technologii, která ve výsledku nabízí nižší cenu teplé vody. Zároveň na smaltované ohřívače nabízíme standardní záruku 5 let na prorezivění zásobníku, u nerezových ohřívačů 10 let,“ říká Fiala.

Tepelná čerpadla pro nárazový odběr teplé vody a pro velký odběr teplé vody

„Příkladem použití může být základní škola, kde jsou sprchy. Během dne s minimálním využitím. Večer je tělocvična k dispozici například pro sportovní oddíly, kdy se všichni chtějí po aktivitách osprchovat. To je ideální provoz pro toto tepelné čerpadlo Enevator Store CAWH 8-455-12, které má objem zásobníku 455 litrů a výkon 8 kW bez dodaných elektrických topidel, příkon 2 kW. Celkový výkon až 20 kW. V první hodině ohřeje 1000 l o 28 °C, dále kontinuální množství teplé vody při rozdílu teplot 28 °C je 590l/h,“ uvádí detaily Ing. Drahomíra Wachtlová, Ph.D., vedoucí oddělení plynové spotřebiče Quantum, a.s.

„Druhou variantou ideálního použití jsou provozy se zbytkovým teplem, které využijeme pro provoz tohoto TČ s dobrou účinností, jedná se o spotřebič A+. Důležité je, že se jedná o indoorovou jednotku, není to monoblok, který by stál někde venku. Příkladem jsou provozy jako pizzerie, restaurační zařízení, provozy s pecemi, lisy apod.,“ doplňuje příklady Wachtlová.