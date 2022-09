TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Komfort teplé vody pro Hotel Velká Klajdovka v Brně

Komfort teplé vody pro Hotel Velká Klajdovka v Brně

Pro celoroční provoz hotelu, velkou spotřebu teplé vody a špičkový večerní odběr byl zvolen Quantum přímotopný plynový ohřívač vody vhodný pro zemní plyn i propan.

Nová příprava teplé vody v Hotelu Velká Klajdovka v Brně

Hotel Velká Klajdovka naleznete v poklidné lokalitě na zeleném předměstí Brna. Pohodlné ubytování je pro hosty připraveno ve 33 komfortně zařízených pokojích a apartmánech s neopakovatelným výhledem do kraje. K dispozici je vlastní restaurace, bar a stylová pivnice s příjemným posezením.

K plné spokojenost hostů bylo, stejně jako v každém hotelu, potřeba vyřešit ohřev teplé vody. Vzhledem k celoročnímu provozu hotelu a velké spotřebě teplé užitkové vody, zejména pak jejímu špičkovému odběru ve večerních hodinách, je nasnadě využít plynový ohřívač vody přímotopný.

Požadavky na ohřev teplé vody

33 pokojů pro hosty – 7× vana, 26× sprcha

Restaurace – 250 jídel denně (snídaně, obědy, večeře)

Kuchyně, pivnice, bar – na mytí skla a porcelánu se využívají myčky (studená voda z řádu)

Zaměstnanci – 2× sprcha

Doporučené řešení QUANTUM

2× PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ IR-32-285

IR-32-285 je moderní kondenzační ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin do komína. Jeho předností je komfortní ovládání a rychlost ohřevu vody při zvýšeném požadavku na její objem, v hotelu tedy zejména ve večerních hodinách. Navržený typ ohřívače má výkon 31 kW a objem zásobníku 285 l. V případě pravidelného odběru zvládne za hodinu dohřát 960 l vody o 28 °C. To v tomto případě využijeme při celodenním provozu restaurace a současné spotřebě teplé vody v rámci hygieny hotelových hostů. Vzhledem k požadavkům na celkovou spotřebu teplé vody, bylo třeba nainstalovat navržené plynové ohřívače IR-32-285 dva. Nicméně v tomto řešení lze spatřit další výhodu, kterou je možnost ohřívat vodu i při potenciálním výpadku jednoho spotřebiče.

Plynový ohřívač IR-32-285 je provozně úsporný co do spotřeby zemního plynu, respektive propanu. Vzhledem k jeho velikosti bylo možno do velmi malého prostoru technické místnosti hotelu umístit oba spotřebiče a současně umožnit obsluze snadný přístup k jejich ovládání.

Další výhodou tohoto ohřívače je univerzální odtah spalin. V tomto případě byl zvolen koaxiální systém odkouření. K napojení kouřovodu na komín bylo použito patní koleno. Byl využit stávající nerezový komín, který byl nově vyvložkován flexibilní hadicí. Vzniklý prostor mezi původní nerezovou vložkou a flexibilní hadicí tak slouží k nasávání vzduchu.



Stacionární zásobníkový kondenzační ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin, foto Quantum Stacionární zásobníkový kondenzační ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin, foto Quantum

VÝHODY KONDENZAČNÍHO OHŘÍVAČE IR-32-285

Ohřívač vody s vysokou účinností 108 %

Energetický štítek A, zátěžový profil XXL

Účinnost dle metodiky Erp až 92 %

NOx emise ≤ 37 mg/kWh

Ochrana proti korozi elektrickými anodovými tyčemi

Zásobník dokonale izolován inovovaným materiálem

Maximální teplota nastavení 85 °C, optimálně 55 °C

Vypínač On/Off

Inteligentní ovládání poskytující maximální komfort a účinnost

Snadná údržba a servis

Vhodné pro zemní plyn a propan

„Celková výměna ohřívačů na teplou vodu pro celý hotel proběhla velmi efektivně a rychle. Od prvního telefonátu po montáž a samotné předání nových ohřívačů. Ochota, přístup a vstřícnost veškerých pracovníků byla naprosto skvělá. Hotel byl odstaven pouze jeden den, a vše se zvládlo během tohoto jednoho dne,“ říká Pavel Obrovský, jednatel a ředitel hotelu Hotel Velká Klajdovka.

Společnost QUANTUM klade velký důraz na partnerství, spolehlivost a loajalitu. Dbáme na včasnou informovanost a týmovou spolupráci. Nabízíme Vám stabilitu a zaručujeme důvěryhodnost a konzervativní chování ve všech podnikatelských aktivitách.

Z produktového hlediska sázíme na kvalitu, variabilitu, jednoduchost a jednoznačnost nabízených řešení. Nezapomínáme na inovace, které reflektují požadavky trhu a splňují přísné ekologické limity. Vše podtrhujeme komplexností portfolia našich produktů a služeb.