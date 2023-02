TZB-info / Voda, kanalizace / Ultrazvukové vodoměry, spolehlivá technologie s novým výkonem

Ultrazvukové vodoměry, spolehlivá technologie s novým výkonem

Ultrazvukové měření spotřeby pitné vody je zavedenou a prověřenou technologií. Malé, kompaktní provedení, které zahrnuje integrovanou komunikaci, to je dnes již standardní koncepce vodoměru. Nové technologie nabízí množství dalších funkcí a vysokou provozní spolehlivost měření. Lídrem ve vývoji této technologie je po mnoho let v oblasti SMART vodoměrů společnost Kamstrup A/S.