TZB-info / Voda, kanalizace / Vodoměry Kamstrup pro menší ztráty vody a bezpečnější a lepší správu vodárenských sítí

Vodoměry Kamstrup pro menší ztráty vody a bezpečnější a lepší správu vodárenských sítí

Přesné měření, zabudovaná komunikace, inteligentní funkce, velké datové úložiště. To vše v kombinaci s odolnou konstrukcí a velkou spolehlivostí. K tomu platforma READy pro odečet spotřeby a konzistenci a bezpečnost dat, od vodoměru až po jejich zpracování.

Statické ultrazvukové vodoměry Kamstrup jsou osvědčeným řešením pro přesné měření spotřeby vody. Díky své přesnosti a spolehlivosti jsou rovněž základem moderní vodárenské infrastruktury. V kombinaci s odečtovou platformou READy tak usnadňují provozovatelům správu jejich vodárenských sítí. Dánský výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S postupně rozšiřuje nabídku těchto vodoměrů. Nyní je tak možné vybrat optimální řešení pro každou aplikaci.

Díky intenzívnímu vývoji a inovativnímu přístupu dnes nabízí Kamstrup v oblasti statických měřidel stále širší produktové portfolio. Výrobce tak reaguje na zvyšující se požadavky trhu. Vedle zavedených typů jsou nyní dostupné zcela nové vodoměry, které posouvají správu sítí mnohem dál, než si ještě před pár lety bylo možné představit.

MULTICAL® 21 se před deseti lety stal vlajkovou lodí na poli malých, kompaktních SMART vodoměrů. Jde o mnoha lety prověřený typ s ikonickým designem, který nabízí všechny výhody statického vodoměru. Společně s robustnějším typem flowIQ ® 3100 dnes patří k zavedenému standardu ve vodárenských aplikacích. Základní charakteristika: přesné měření, zabudovaná komunikace, inteligentní funkce, velké datové úložiště. To vše v kombinaci s odolnou konstrukcí a velkou spolehlivostí.

Nedávno uvedl Kamstrup na trh nové, unikátní řešení s integrovanou sonickou detekcí (dále jen ALD). To posouvá využití ultrazvukové technologie ve vodoměrech na vyšší úroveň. Každý vodoměr tak monitoruje sonické poruchy vyvolané netěsnostmi v potrubních sítích. Díky tomu je možné kontinuálně monitorovat stav celé vodárenské sítě a předejít tak potenciálním ztrátám. V kombinaci s nadstavbovými moduly „Leak Detector“ či „Water Intelligence“, pro odečtovou platformu READy, je tak v nabídce komplexní řešení pro odečet spotřeby a celkovou správu sítě. Řešení, které zajistí konzistenci a bezpečnost dat, od vodoměru až po jejich zpracování.

flowIQ® 2231 reprezentuje novou generaci těchto vodoměrů. Převzal to nejlepší, co nabízí základní typ. K tomu ho výrobce navíc vybavil vyšším výkonem, přehlednějším displejem a většími datovými registry. Vodoměr je tak ještě přesnější, nabízí duální displej s měřením průtoku a má rozšířené komunikační možnosti pro snazší integraci do on-line odečtových sítí. Bez zajímavosti jistě není ani jeho malá konstrukční výška. Stručně řečeno, v malém kompaktním pouzdru nabízí vysoký výkon a více funkcí v porovnání se základním typem, ze kterého ovšem konstrukčně vychází.





Novou produktovou řadu nakonec doplňují typy flowIQ® 2230/3230. Rovněž tyto vodoměry si zachovávají typický design a osvědčené kompaktní provedení. Displej nabízí přehledné zobrazení spotřeby, průtoku a grafické piktogramy jednotlivých INFO kódů. Samozřejmostí je vysoká přesnost a již zmíněná funkce ALD. S životností baterie, která je až 20 let, se řada spolehlivě odlišuje od ostatních vodoměrů výrobce. Konstrukce dále nabízí možnost doplnění o impulzní nebo datový výstup. Integrovaná bezdrátová komunikace je samozřejmostí. Velikosti DN15 až DN100 pokrývají většinu běžných instalací ve vodárenství či průmyslových aplikacích. Vodoměry jsou určeny jak pro studenou, tak pro teplou vodu. V kombinaci s vyhodnocovací jednotkou flowIQ® Gateway jsou vhodné také pro implementaci do průmyslových sběrnic Modbus, BACNet či M-Bus.

A které řešení je vhodné právě pro Vaši aplikaci?

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je Vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.