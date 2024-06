TZB-info / Voda, kanalizace / Provoz a údržba / SMART technologie od společnosti Kamstrup A/S

SMART technologie od společnosti Kamstrup A/S

Kompaktní ultrazvukové vodoměry Kamstrup jsou výkonné, velice přesné a spolehlivé. Tato statická měřidla neobsahují mechanické díly, které podléhají opotřebení. Výrobce ze Skandinávie tyto SMART vodoměry dodává na světové trhy již více než 10 let. Ačkoli se jedná o osvědčený koncept s vynikající pověstí, tak i v této oblasti výrobce dále inovuje a zvyšuje tak laťku technicky možného.

Postupem času se zdá, že ze slůvka SMART se stává jakési zaklínadlo, které nás obklopuje doslova na každém kroku. Občas se setkáváme i s dotazy, jak SMART zařízení charakterizovat a co konkrétně znamená toto řešení v našem výrobním programu. Nabízíme tedy pohled na SMART řešení v oblasti ultrazvukových vodoměrů přímo od jejich výrobce. A protože se díky inovacím postupně rozšiřuje i nabídka typů a jejich funkcionalita, tak se zaměříme na rozdíl mezi SMART a SMART nové generace.

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, SMART vodoměry Kamstrup jsou statické, ultrazvukové vodoměry s integrovanou komunikací. Tak je ostatně i veřejnost vnímá. Byly to právě typy MULTICAL ® 21/flowIQ ® 2100 a flowIQ ® 3100, které uvedly SMART technologie do povědomí odborné veřejnosti před více než dekádou a dodnes patří mezi standardy v této oblasti. Konstrukce těchto vodoměrů byla na svou dobu unikátní a v oblasti designu jde stále o ikonické provedení kompaktních SMART vodoměrů. Jaká je tedy technická charakteristika těchto SMART vodoměrů? Velikosti od DN15 do DN20, resp. DN25 až DN100. Integrovaná komunikace wM-Bus C1/T1 OMS, ev. Sigfox či sběrnice M-Bus. Životnost baterie je až 16 let provozu ve všech provozních módech a to včetně datové komunikace. Kromě měření spotřeby registrují stavová hlášení a data ukládají do registrů. Tyto vodoměry dnes řadíme mezi základní SMART zařízení pro vodárenství a aplikace v bytovém fondu.



flowIQ® 2200 flowIQ® 2200

flowIQ® 3100 flowIQ® 3100



Díky inovacím byl před několika lety uveden na trh nový typ řady flowIQ ® 2200, který nabízí tzv. „něco navíc“. A není to nic menšího než nová, unikátní technologie sonické detekce (dále jen ALD). Co tato technologie nabízí? Jednoduše řečeno, základní SMART vodoměr vyhodnotí poruchy „za vodoměrem“, zařízení s funkcí ALD naopak monitoruje stav „před vodoměrem“, tedy v distribuční síti a na jednotlivých přípojkách. Ano, tato technologie konečně nabízí provozovatelům komplexní přehled o stavu celé vodárenské sítě a dává jim do ruky nástroj pro efektivní snižování ztrát a možnost včasného odhalení poruch.

Zástupcem této inovativní řady (nazývejme ji pro přehled druhou generací) je flowIQ ® 2231. Co nabízí a v čem se odlišuje od první SMART generace vodoměrů? Vyrábí se ve světlostech DN15 a DN20. Konstrukce rovněž zaujme na první pohled. Pokud je MULTICAL ® 21 měřidlem kompaktním, je potom flowIQ ® 2231 měřidlem ultra kompaktním. Jeho stavební délka je shodná, konstrukční výška je ale pouhých 54 mm. Je tedy nižší o celých 12 mm. Vodoměr opět nabízí přesné měření spotřeby a duální displej zobrazuje i aktuální průtok. Stavová hlášení jsou indikována přehlednými piktogramy. Těchto stavových hlášení je k dispozici (v porovnání s předchozí generací) mnohem více. Prostor pro datová úložiště je větší, takže zde najdeme kromě 36 měsíčních, 460 denních i 20 ročních a až 2.400 hodinových záznamů. A k tomu již zmíněnou sonickou detekci. Komunikační rozhraní nabízí osvědčený wM-Bus C1, alternativně T1 OMS a rovněž nový protokol linkIQ ®. Životnost baterie je standardně až 16 let.

Pro nejnáročnější instalace výrobce navrhl výkonné typy flowIQ ® 2230 a flowIQ ® 3230. Jde o robustnější provedení z rodiny vodoměrů flowIQ ® 2200. flowIQ ® 2230 v podstatě rozšiřuje vlastnosti výše popsaného kompaktu s ALD. Konstrukce je podobná, vodoměr je díky větší baterii celkově o něco vyšší. flowIQ ® 3230 potom doplňuje inovovanou řadu pro větší dimenze. Měřidla jsou určena pro dimenze DN15 až DN100. Tato zařízení jsou opět vybavena přehledným duálním displejem a zobrazují tak nejen spotřebu, ale i aktuální průtok. Indikace stavových hlášení a jejich celkový počet je identická s typem flowIQ ® 2231. Datové úložiště zahrnuje 36 měsíčních, 460 denních, 20 ročních a 1.440 hodinových záznamů. Samozřejmostí je funkce ALD u typu 2230. Komunikační rozhraní je shodné, wM-Bus C1, alternativně T1 OMS a protokol linkIQ ®. Volitelně je možné vodoměry vybavit připojením pro impulzní nebo datový výstup. Impulzní výstup je určený pro přímé připojení do kontrolního systému, datový výstup potom pro připojení vyhodnocovací a komunikační jednotky flowIQ ® Gateway. Tyto vodoměry ovšem nabízí extrémně dlouhou dobu provozu a životnost baterie až 20 let. Kromě variability připojení a funkce ALD je to další parametr, který je výrazně odlišuje od jiných vodoměrů a konkurenčních výrobků.

Nejnovější provedení vodoměrů flowIQ ® 2230/3230 nabízí výrobce rovněž integrovanou s komunikací NB-IoT. Konstrukčně jde o shodná zařízení, liší se však v komunikačním rozhraní. NB-IoT je moderní platforma, jejíž výhody a přidané hodnoty byly již mnohokrát zmiňovány. Kamstrup má s touto technologií zkušenosti v oblasti měření elektrické energie a dodávek tepla a chladu. Nyní tedy doplňuje tímto rozhraním i své inteligentní vodoměry. Již zmíněná konstrukce je totožná, komunikace je ale řešena zcela odlišně. Data jsou odesílána na denní bázi, obsahují 24 hodinových záznamů a zahrnují mj. i informace o sonickém pozadí v distribuční síti (ALD). Přenos je zajištěn v síti mobilního operátora.

Samozřejmostí u všech vodoměrů Kamstrup je rovněž měření teplot vody a vodoměru, nebo možnost připojení externí antény (neinvazivní, indukční připojení). Vodoměry mají rovněž nejvyšší stupeň krytí IP68. Díky vakuové konstrukci se není nutné obávat poškození zařízení ať dočasným, dlouhodobým nebo i trvalým zaplavením.



flowIQ® 3200 flowIQ® 3200

MULTICAL® 21 MULTICAL® 21



Na závěr je potřeba zmínit ještě jeden důležitý fakt, a to jak vnímáme samotné SMART zařízení a co je SMART řešení. Ačkoli se to může zdát podobné, rozdíl je opravdu zásadní.

Věříme, že Vám tento článek nabídl stručný přehled o tom, co v našem portfoliu vnímáme jako základní SMART zařízení a co jsou SMART vodoměry nejnovější generace. V kombinaci s výkonný odečtovým systémem a návrhem vhodné komunikační platformy nabízí Kamstrup optimální varianty řešení na míru právě pro Vás. Pokud si nejste jistí nejvhodnějším řešením, kontaktujte nás, rádi Vám s výběrem nejvhodnějšího řešení a návrhem poradíme.

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve více než 60 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.