TZB-info / Voda, kanalizace / Desatero pro návrh čerpadel WILO

Desatero pro návrh čerpadel WILO

V praxi se poměrně často setkáváme se situací, kdy je po nás požadován návrh čerpadla, ale poptávající není schopen nám přesně zadat podmínky, v jakých má být čerpadlo provozováno. Proto je cílem tohoto webináře pomoci zákazníkům, upozornit je na to, čeho si mají všímat, co si musí zjistit, tedy co k přesnému návrhu čerpadla potřebujeme, říká Ing. Aleš Princ z technické podpory WILO CS.