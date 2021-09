Novinky v čerpadlech Wilo pro studenou, teplou i odpadní vodu

Přečerpávače dešťové vody WILO umí přepínat mezi vodou dešťovou a vodou z vodovodního řadu. Z důvodu ErP směrnice vypadnou z nabídky 3-rychlostní čerpadla na cirkulaci a Wilo má náhrady.

Čerpadla WILO jsou důležitou současí zeleného stavebnictví

Poslechněte si novinky v čerpadlech Wilo, jedná se o část semináře Novinky v ZTI který tradičně pořádá Společnost pro techniku prostředí.

O novinkách Wilo hovoří Ing. Jan Matějovský: „Strategie firmy a novinky jdou s ohledem na aktuální trendy směrem k zeleným řešením pro zdravé životní prostředí. Pro oblast vnitřních vodovodů a kanalizací a hospodaření s dešťovou vodu se jedná zejména o novinky v čerpadlech na cirkulaci teplé vody a jejich vliv na celkovou energetickou náročnost budovy a přečerpávací stanice a přečerpávání dešťové vody, které hrají také významnou roli v ochraně životního prostředí.“

Čerpadla na cirkulaci teplé vody

Od těchto čerpadel očekáváme především spolehlivou dodávku teplé vody s co nejmenšími energetickými nároky, zachování hygieny vody a tichý provoz. V portfoliu těchto čerpadel dochází ke změnám v souvislosti se směrnicí o energetické účinnosti.

Výjimka z ErP směrnice na 3-rychlostní čerpadla na cirkulaci by měla být ukončena ke konci 2021. Chytré regulační režimy kombinují maximální úspornost a hygienické standardy. Návratnost u nové investice je již v horizontu 2–3 roky. U proaktivní výměny je návratnost do 5 let.

„Wilo má co v nových čerpadlech co nabídnout od základních až po chytré modely. Doporučujeme nejen již neprojektovat 3-rychlostní čerpadla, ale i jejich proaktivní výměnu. V budovách jich funguje velké množství, a ačkoliv spolehlivě fungují, nové čerpadlo se vrátí do 5 let. U nových staveb víme, že 3-rychlostní čerpadlo je o něco levnější, ale hlavní peníze jsou v provozu a tam rozhodně moderní úsporné čerpadlo má své opodstatnění. Nezapomínejme, že cirkulační čerpadla běží nonstop,“ říká v přednášce Matějovský.

Změny v sortimentu s ohledem na směrnici ErP

Z nabídky pro rezidenční sektor pro větší rodinné domy, penziony, menší bytové domy a občanskou vybavenost vypadnou čerpadla Star Z xx/y. Směrnice ErP by měla platit pro cirkulační čerpadla od r. 2023 a v nabídce tak již nebudou 3-rychlostní čerpadla, ale samozřejmě, že máme adekvátní odpovídající náhradu.

Pro rodinné domy jsou v nabídce čerpadla Star Z Nova (-A, -T), kde Nova T je nejchytřejší záležitost s možností regulace na teplotu a čas s detekcí termické dezinfekce.

Čerpadlo Stratos PICO -Z, které už je vhodné pro větší objekty, lze jej použít i pro bytové domy od cca 40 do 50 bytů, se dá regulovat na teplotu a umí detekovat termickou desinfekci a pracovat s nastavením minimálního průtoku. Specialitou je suchoběžné čerpadlo IP-Z xx/y, které je určeno pro systémy s velmi tvrdou vodou.

V čerpadlech pro komerční budovy je změn více

Třírychlostní čerpadlo TOP Z byla taková dlouhodobá klasika, nicméně v sortimentu jej nejlépe nahrazuje YONOS MAXO Z, které technicky plně vyhovuje požadavkům a díky možnostem regulace je velmi úsporné.

Dlouhodobou stálicí bylo také chytré ryze cirkulační čerpadlo STRATOS Z, jehož prodej byl ukončen na konci roku 2020 s nástupem nové generace čerpadel STRATOS MAXO – Z, které nazýváme smart čerpadly, protože jsou vybavena veškerými inovativními technologiemi ve snímání soustavy, tak s možností komunikace a automatických inteligentních režimů.

Stratos MAXO Z je pro nás vlajkovou lodí. Specifickou důležitou funkcí je možnost řízení funkcí T-const. Při nastavení konstantní teploty a minimálního průtoku pro zachování hygieny vody pak čerpadlo pracuje a přizpůsobuje otáčky jak za stavu spotřeby teplé vody, tak ve chvíli bez odběru teplé vody ze systému. Důležitou funkcí je i detekce termické dezinfekce snímáním teploty uvnitř čerpadla nebo doplněním externího snímače při zapojení na zásobník teplé vody.

Více ve webináři Moderní trendy v cirkulaci TV – Ing. Vadimír Bandouch, kde jsou jednotlivé příklady použití.

Novinky v přečerpávacích zařízení na špinavou vodu s nebo bez fekálií

Portfolio zahrnuje širokou nabídku od malých přečerpávačů za WC mísu až po velké přečerpávací stanice pro vodárenství. Zlatý střed je DRAINLIFT-SANI ve velikostech S-M-L a XL. První dvě velikosti jako jedno čerpadlová zařízení pro rodinný dům nebo penzion, velikost L a XL jako zařízení dvou čerpadlová například pro nákupní střediska nebo hotely.

Mezi výhodami zmiňovanými v přednášce najdete například malý „mrtvý“ objem i při malých rozměrech zařízení, až o 17 % vetší spínací objem při zachování rozměrů, dobrou manipulaci při instalaci, snadnou údržbu díky navýšení počtu přístupových otvorů a průhlednosti víček, flexibilní systém připojení nátokového potrubí DN 100 a DN 150 z několika směrů a výšek.

Nejvhodnější typ pomohou ve Wilu vybrat, jednotlivá zařízení jsou označována typovým klíčem. Jak je sestaven je ukázáno v přednášce. K zařízení je nabízena rovněž spínací skříňka, která je vhodná zejména pro komerční prostory, kde zařízení může signalizovat dispečinku nějaký problém.

Dešťové přečerpávače RAIN1 a RAIN3 pro umístění v budově

Dešťové přečerpávače WILO jsou v současné době v rámci hospodaření s dešťovou vodou využívány ve fázi znovuvyužití dešťové vody. Máme jak přečerpávače do podzemních zásobníků, tak i tyto přečerpávače, které jsou umístěny v budově a zajišťují rozvod po domě pro splachování, do pračky nebo pro zalévání zahrady apod. tato zařízení umí přepínat mezi vodou dešťovou a vodou z vodovodního řadu podle stavu dešťové vody v nádrži při dodržení hygienické bezpečnosti díky zpětnému ventilu a přerušovací nádrži podle DIN 1989 a EN 1717.

Je to kompaktní zařízení se základní ovládací jednotkou nebo s displejem. Zařízení je samonasávací, obhospodaří rodinný dům i budovu o několika bytech, případně malý penzion. Instalace je velmi jednoduchá, protože má možnost napojení ze všech stran a zařízení má jednoduché ovládání. Při vzdálenějším umístění zásobníku dešťové vody je možnost připojení podávacího čerpadla.

Instalace a provoz zařízení je velmi jednoduché, s výběrem vám rádi pomůžeme poptavky@wilo.com nebo lze vybrat typ v SW TechCOn, PROTECH nebo našeho SW Wilo select on-line.

Podpůrné nástroje pro pohyb ve světě čerpací techniky

WILO ASSISTANT pro mobilní telefony, stránky wilo.cz a návrhový software WILO-SELECT 4.

Důležitým nástrojem je i pomůcka pro montážní firmy www.zamenycerpadel.cz. V tomto projektu je databáze cca 8.500 čerpadel a její význam stoupá i s nástupem novinek v souvislosti se směrnicí ErP a změnami v sortimentu u všech výrobců. Po zadání stávajícího čerpadla dostanete doporučení na záměnu včetně doporučení příslušenství.

BIM – Wilo je připraveno, knihovna je k dispozici u jednotlivých modelů a jsou pluginy pro REVIT.

Výše uvedený text není přepisem přednášky, doporučujeme vám poslechnout si celou přednášku.