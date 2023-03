TZB-info / Voda, kanalizace / Teorie / Společnost Wavin zpřístupnila nový bezplatný sw nástroj pro projektování TZB

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, zpřístupnila projektantům TZB nejmodernější firemní verzi softwarového nástroje Wavin TechCON 10. Ten umožňuje vytvářet komplexní návrhy vnitřních rozvodů vody, topení a kanalizace ve 2D i 3D, a to včetně všech souvisejících výpočtů a projektové dokumentace. Nástroj je k dispozici zdarma.





Projektanti s novým nástrojem snadno připraví návrhy vnitřního vodovodu včetně návrhu vyvážení a nastavení cirkulačních ventilů, vnitřní kanalizace i podlahového a radiátorového vytápění včetně stanovení tepelných ztrát. K dispozici jsou nově i moduly sloužící k návrhu stropního a stěnového vytápění a kanalizačních šachet.

„Hlavní výhodou tohoto moderního graficko-výpočetního návrhového softwaru je jeho spolupráce s AutoCadem, která uživateli umožní například importovat do programu půdorysy budovy ve formátu dxf.,“ vysvětluje Pavel Seidl, technický expert ze společnosti Wavin Czechia. Mezi největší přednosti nástroje Wavin TechCON 10 pak dle něj patří možnost pracovat v 3D prostoru a také možnost automatického generování rozvinutých řezů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace.

Výsledkem práce je kompletní návrh požadované instalace, a to jak co do výpočtu, tak i do grafické interpretace. Výsledný projekt je možné opětovně importovat do prostředí AutoCadu a zde dále provádět libovolné úpravy.

„V oblasti softwarové podpory projektantů vnitřních instalací a inženýrských sítí patříme dlouhodobě mezi špičku a jsme rádi, že jsou naše nástroje komunitou projektantů hojně využívány. Věříme, že i Wavin TechCON 10 se stane pro projektanty neocenitelným a každodenním pomocníkem,“ uvedla Barbara Kotulánová, marketingová manažerka Wavin CZ&SK, s tím, že pro projektanty firma připravila i sérii webinářů, které je mají s možnostmi nového nástroje podrobně seznámit.

Softwarový nástroj je k dispozici zdarma. Jeho implementace včetně aktivace je jednoduchá a pro případ potřeby jsou k dispozici specialisté z firmy Wavin, kteří poskytují profesionální poradenství formou telefonické, online či osobní konzultace.

