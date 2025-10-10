Ultrazvukové vodoměry Kamstrup, osvědčený koncept s prémiovými funkcemi a unikátním výkonem
Ultrazvukové vodoměry Kamstrup, osvědčený koncept s prémiovými funkcemi a unikátním výkonem
Přesné měření spotřeb pitné vody v kombinaci se spolehlivostí, to je mnoha lety osvědčené řešení od společnosti Kamstrup.
Dánský výrobce klade velký důraz na technologický vývoj v oblasti ultrazvukových vodoměrů. Na trh tak přicházejí nové, unikátními funkcemi vybavené vodoměry. Současně Kamstrup dodává tato kompaktní zařízení s výkonnými nástroji pro spolehlivou komunikaci a přenos dat. Přidanou hodnotu dále zvyšují integrované prémiové funkce, inteligentní alarmy nebo příslušenství. Správa vodárenských sítí je tak v mnoha ohledech přehlednější.
Nová generace vodoměrů je konstrukčně podobná vodoměrům, které již známe. Díky neustálému vývoji a mnohaletým zkušenostem se podařilo zvýšit nejen výkon, ale navíc přidat nové funkce a zlepšit parametry, a to vše při snížené spotřebě. Vodoměry tak spolehlivě měří a komunikují po celou dobu životnosti baterie, tedy 16, respektive 20 let, podle typu a jeho určení. K dispozici je např. vícepásmová komunikace wM-Bus/linkIQ. Komunikace wM-Bus, s podporou nejrozšířenějších standardů, je mnoha lety prověřená a spolehlivá metoda poskytující velká množství dat s minimální energetickou náročností. Odečty tzv. patrolováním (drive-by) patří mezi nejrozšířenější způsob odečítání vodoměrů. Nová technologie linkIQ je potom určena pro výkonné privátní pevné sítě s plně automatickým odečtem. Nabízí rychlý a spolehlivý přenos dat a alarmů na velké vzdálenosti, a to vše v kombinaci s velmi nízkými následnými provozními náklady. Výrobce rozšířil nabídku o konektivitu v sítích internetu věcí (NB-IoT). Ta je určena zejména pro provozovatele, kteří chtějí využívat již existující infrastrukturu v rámci sítí mobilních operátorů. Důvodem může být nemožnost provozování vlastní odečtové sítě např. z geografických, investičních či jiných důvodů. Velkou výhodou je možnost kombinace více komunikačních platforem v tzv. hybridních sítích. V neposlední řadě je v nabídce komunikace LoraWAN, kterou Kamstrup integroval do malého kompaktního vodoměru KWM2231. Toto řešení je vhodné pro integraci vodoměrů např. do již fungující infrastruktury.
Nový kompaktní vodoměr KWM2231 z řady flowIQ® 2200 jistě zaujme svým nízkým profilem anebo novým uspořádání displeje. Ten zobrazuje spotřebu a aktuální průtok. Především jsou na něm ale viditelné grafické piktogramy alarmů, což je přidaná hodnota pro koncové odběratele. Bez nutnosti používat SW nebo jiný nástroj si může každý snadno (jen pouhou kontrolou stavu displeje) ověřit aktuální stav na jeho odběrném místě. Celkové zobrazení všech informací na displeji působí tradičně velmi přehledně a kompaktně.
Kromě zjevných a viditelných inovací ale v nových vodoměrech najdeme i další vylepšení a unikátní funkce. Můžeme zmínit například měření teplot vodoměrů a protékající vody v podstatě u všech velikostí. Větší datová úložiště zase zaznamenají více dat v registrech. Nově je k dispozici roční registr nebo registr pro záznam hodinových dat. Samozřejmostí jsou registry na měsíční nebo denní bázi či záznamy alarmů. Vodoměry vybavené některou z komunikací IoT nabízí podpůrné funkce pro ukládání dat, která nemohla být odeslána např. z důvodu výpadku služeb operátora. Po jejich obnovení jsou data odeslána zpětně. Dalším řešením je tzv. „fallback“, tedy nouzové přepnutí na jiný způsob komunikace po dobu výpadku. Tyto funkce v maximální možné míře snižují rizika spojená se ztrátou dat.
Jistě jste se již setkali se sloganem „… slyšíme, co vy nemůžete vidět“. Jde o unikátní funkci ALD (sonická detekce poruch sítě), která je integrována v nových vodoměrech. Vyhodnocením těchto dat tak nabízíme výkonný nástroj pro monitoring poruch a netěsností na přípojkách.
Čím zaujmou vodoměry navenek? Např. již zmíněným nízkým profilem KWM2231. Nebo naopak robustním vzhledem typů KWM2230/3230 s životností baterie až 20 let, integrovanou komunikaci NB-IoT nebo možností připojit kabel pro impulzní nebo datový výstup.
Materiálové provedení je tradičně v odolném a mnoha lety ověřeném pouzdře z kompozitu (PPS). Tento materiál (v porovnání s jinými) zanechává velmi nízkou uhlíkovou stopu. Větší profily nebo instalace, které vyžadují extrémní mechanickou odolnost, nabízí výrobce v kombinaci kompozitu a nerezové oceli. Mosazná provedení průtokových částí tak již v nabídce zcela chybí. Největší vodoměry, flowIQ® 4200 mají dělenou konstrukci. To významně usnadní manipulaci a instalaci těchto velkých zařízení. Bonusem tohoto typu je i možnost výměny baterií na místě instalace nebo v servisním středisku.
Celé produktové portfolio tak pokrývá široké spektrum aplikací. S rozsahy od Q3 1,6 do 1.000 m3/h a ve velikostech DN15 až DN300, od komerčních a rezidenčních objektů, přes vodárenské aplikace až po instalace v průmyslu. Použité materiály maximálně snižují uhlíkovou stopu a nekontaminují protékající pitnou vodu.
Tyto vodoměry, v kombinaci s odečtovým systémem READy a jeho nadstavbovými moduly „Leak Detector“ či „Water Intelligence“ dávají provozovatelům silné nástroje pro správu vodárenských sítí, pro prevenci závad či rychlé odhalení poruch a tím i snižování celkových ztrát. Řešení, které zaručí bezpečný přenos a zpracování Vašich dat, od změřené spotřeby vodoměrem až po jejich zpracování a vyhodnocení.
V neposlední řadě je potřeba zmínit i příslušenství k těmto zařízením. Vodoměry jsou mnohdy (ne-li většinou) instalovány v místech, která neumožňují snadný fyzický odečet, ale snižují i účinnost odečtů dálkových. Ať už to je konstrukce šachet nebo bytelný základ budov. I na tyto, mnohdy neprávem opomíjené skutečnosti, výrobce myslel při návrhu konceptu vodoměrů. Certifikované antény s konstrukcí umožňující jejich snadnou instalaci na místě (click-on) jsou zárukou, že se Vaše data spolehlivě dostanou na místo určení.
Příchod nové generace měřidel rovněž znamená, že přišel čas loučení s generací původní.
MULTICAL® 21 byl po mnoho let vlajkovou lodí mezi kompaktními SMART vodoměry. Byl revolučním výrobkem v mnoha technických ohledech. Kompaktní a ikonickým design udal v podstatě směr, jak má moderní měřidlo vypadat. Po více než jedné dekádě patřil k zavedenému standardu nejen ve vodárenských aplikacích. Tyto vodoměry se významně podílely na zavádění nových technologií do běžného provozu. Poděkování tedy patří nejen těmto vodoměrům, ale i všem, kteří se podíleli na jejich vývoji, výrobě a uvádění na světové trhy. Všem, kteří měli vizi. Děkujeme!
Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je Vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.
Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.