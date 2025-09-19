Nová generace ultrazvukových vodoměrů Kamstrup
Přesnost a spolehlivost v kombinaci s moderní komunikační platformou NB-IoT nebo LoRaWAN
Dánská společnost Kamstrup A/S je významným inovátorem v oblasti vývoje ultrazvukových vodoměrů. Kromě přesnosti a spolehlivosti, na které klademe tradičně velký důraz, se neustále snažíme zvyšovat celkovou přidanou hodnotu našich měřidel mnoha unikátními vlastnostmi. Ultrazvukové vodoměry Kamstrup jsou tedy nyní k dispozici i s integrovanou komunikací NB-IoT nebo LoRaWAN.
Nedávno byla představena nová generace ultrazvukových vodoměrů Kamstrup. Typové řady flowIQ® 2200, flowIQ® 3200 a flowIQ® 4200 pokrývají celé spektrum možných využití – od bytových instalací až po velké sekční či průmyslové vodoměry.
Nová generace vodoměrů je vybavena velkým a přehledným displejem, který formou přehledných piktogramů zobrazuje spotřebu, průtok a aktivní alarmy. V kompaktním těle je ukryta výkonná elektronika, displej je chráněn odolným sklem. Vše je v ikonickém designu, který již k těmto výrobkům nerozlučně patří. Samozřejmostí je ultrazvukový měřicí princip, velmi nízká spotřeba anebo integrovaná komunikace. Shrnuto a podtrženo, nová generace si bere to nejlepší z generace předchozí a přidává řadu inovací. Dnes se ale zaměříme na vodoměry připravené pro plně automatizované odečty v sítích IoT (internet věcí) NB-IoT nebo LoRaWAN, které průběžně uvádíme na český trh.
Ve zkratce lze říci, že IoT technologie prošla ohromujícím vývojem, její popularita roste a její nasazení v reálném provozu je stále častější. Setkat se tak můžeme s technologií překryvné sítě, řešením LoRaWAN nebo různých proprietálních protokolů, např. linkIQ atp. Jde o bezdrátové technologie provozované na vlastní infrastruktuře nebo o technologie sdílené v sítích mobilních operátorů, tedy výše zmiňovaný NB-IoT. V krátkosti tedy představíme nejdříve tuto technologii.
Vodoměr vybavený touto komunikací se na první pohled neliší od jiných vodoměrů nové generace. Používá však jednu z nejmodernějších komunikačních platforem současnosti. Ta umožňuje odečítat data plně automaticky, bez nutnosti výstavby a provozování vlastní infrastruktury. Mezi základní požadavky pro využití plně automatizovaných odečtů patří dostupnost těchto služeb v síti mobilního operátora. Neméně důležitý je i koncept komunikačního rozhraní měřidla, stejně jako zabezpečení a zpracování dat, potřebný výkon, dlouhá výdrž baterie či snadné uvedení do provozu.
Kamstrup navrhl unikátní koncept, jenž těmto požadavkům vychází maximálně vstříc a zároveň eliminuje veškerá rizika, která mohou vznikat v reálném provozu: vodoměry odesílají hodinová data jednou za den. Datagram obsahuje nejen data o spotřebě a alarmy, ale i další informace nebo data pro vyhodnocení funkce ALD. ALD, tedy sonická detekce poruch sítě, umožní naplno využít celý potenciál těchto měřidel. Zřetel je brán i na možné nepředvídatelné situace na straně poskytovatele služeb; přístroj totiž archivuje neodeslaná data až po dobu 30 dní. Jakmile je pak služba opět k dispozici, data jsou odeslána a následně jsou dostupná v odečtovém systému READy.
V případě vzniku alarmu dojde k jeho zobrazení na displeji a rovněž k okamžitému odeslání do odečtového systému. Zjednodušeně řešeno, vodoměr nečeká na další komunikační okno a dodavatel nebo správce vodárenské sítě může ihned reagovat na aktuální stav a předejít tak možným škodám, nebo je alespoň může minimalizovat.
flowIQ 3200
Z praxe víme, že instalační místa nejsou vždy v ideálním stavu. Šachty mívají nevhodnou konstrukci, mnohdy bývají i trvale zaplavené; vodoměry jsou instalovány ve sklepech rodinných a bytových domů či v jiných málo vyhovujících prostorách. V mnoha případech je tak signál utlumen, ať již trvale nebo dočasně. Proto Kamstrup navrhl řešení, které je dostatečně výkonné a dlouhodobě testované: Vodoměr je navržen tak, že je možné k němu připojit kompaktní „click-on“ anténu, popřípadě anténu externí, pokud to instalace vyžaduje. Průmyslové či sekční vodoměry je zase možné propojit s vyhodnocovací jednotkou a externím komunikačním modulem; řešení je tedy vhodné i pro různé průmyslové areály. I v těchto případech samozřejmě platí, že vodoměry mají velmi nízkou spotřebu energie a při plnohodnotném provozu včetně komunikace nabízejí výdrž baterie až 16 let.
Zprovoznění vodoměru je tradičně snadné a uživatelsky přívětivé. Zařízení se po instalaci na odběrné místo aktivuje samo, a to protečením pouhých několika dcl vody. Instalační technik poté v několika málo krocích zprovozní komunikaci a na displeji dostane zpětnou vazbu o jejím aktuálním stavu. Přenos dat v síti mobilního operátora zajistí služba Kamstrup Connect. Díky tomu se data a alarmy dostanou včas a plně zabezpečenou cestou do odečtového systému READy a rovněž do zásuvných SW modulů z rodiny Kamstrup Intelligence, které nabízejí nástroje pro správu sítí a jejich optimalizaci.
Druhou, nově představenou technologií v portfoliu Dánského výrobce je LoRaWAN. Jde o energeticky nenáročné řešení, které nabízí vysokou přidanou hodnotu v podobě velkého objemu poskytovaných dat. V našem případě jsou vodoměry Kamstrup vybavené LoRaWAN komunikací a lze je tak snadno integrovat do sítí provozovaných zákazníky. V případě, že dojde k výpadku služby, je aktivována záložní komunikace wM-Bus, aby bylo možné během této doby odečíst data v případě potřeby. Samozřejmostí je zabezpečení komunikace šifrováním a pokročilá správa šifrovacích klíčů. Bez zajímavosti rovněž není, že i v tomto případě je možné využít prémiovou funkci sonické detekce poruch sítě.
Podklady pro článek: materiály výrobce a výsledky testů z pilotních projektů v ČR a dalších zemích.
Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve více než 60 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.
Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.