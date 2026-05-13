TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Jak zvolit kotel nebo tepelné čerpadlo, když je třeba hodně teplé vody?

Jak zvolit kotel nebo tepelné čerpadlo, když je třeba hodně teplé vody?

13.5.2026
redakce

Přehrát audio verzi

Dostatek teplé vody v jakémkoliv druhu provozu zajistí jak plynový kondenzační kotel, tak tepelné čerpadlo, pokud jsou optimálně využity jejich vlastnosti. Příkladem jsou speciální kotle AIC a tepelná čerpadla Kronoterm vzduch-voda i voda-voda.

Význam přípravy teplé vody z hlediska podílu tepla spotřebovávaného budovou roste, jak se snižují se tepelné ztráty pokrývané vytápěním. Návrh systému přípravy teplé vody se dnes opírá o detailní zkušenosti s odběrovými profily v různých druzích a velikostech objektů. Zásadní je nejen dostatek teplé vody, ale i vysoká energetická úspornost, provozní bezpečnost a spolehlivost.

Plynový kondenzační kotel

Standardní řešení s plynovými kondenzačními kotli může mít více variant. Nejjednodušší je samostatný okruh přípravy teplé vody s tzv. jednozpátečkovým kotlem. Pokročilým řešením je pak kotel dvouzpátečkový, kde je teplejší otopná voda vracející se z přípravy teplé vody oddělena od otopné vody s nižší teplotou. Kotel pak pracuje v kondenzačním režimu vytápění při všech provozních stavech a dosahuje nižší spotřeby plynu.

Energeticky velmi úsporné řešení nabízí speciální kotel – kondenzační zásobníkový ohřívač AIC TEXAS, ve kterém teplo z horkých spalin nepřestupuje do topné vody a z ní do ohřívané vody, ale přestupuje přímo ze spalin do studené, následně ohřívané vody. Odstraněním mezistupně se spaliny vychlazují na nižší teplotu, to znamená možnosti kondenzačního provozu a tím vyšší účinnost.


Výhodou této konstrukce je nejen vysoká účinnost, ale i velmi vysoký výkon 6900 litrů teplé vody za hodinu na velmi malém prostoru a z pohledu projektu velmi nízká tlaková ztráta okruhu s teplou vodou.

COILMASTER je menším „bratrem“ TEXASU z hlediska výkonu přípravy teplé vody, ale je doplněn okruhem pro vytápění. Zde je ohřev řešen průtokově.

Jak AIC TEXAS, tak AIC COILMASTER jsou konstrukčně unikátní, a proto je při prvních aplikacích do projektů vhodné využít technickou podporu dodavatele BRILON a.s.


Návrh projektu usnadňuje výpočetní pomůcka AIC THEREMESIS. Například výběrem z prakticky všech možných základních druhů odběrů teplé vody, počínaje trvalým bez odběrových špiček a konče krátkodobým se špičkami typickým například pro sportoviště, koupelny výrobních provozů s prací na směny atp., se zohledněním počtu osob atd.

Mezistupeň

Mezistupněm mezi ohřevem vody jen plynovým kotlem nebo jen tepelným čerpadlem je zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem, které odnímá přebytečné teplo z kotelny a využívá ho k předehřevu vody. Dohřev na požadovanou teplotu vody se zajišťuje v následném kombinovaném zásobníku, který je vytápěn kotlem. Výhodou je využití odpadního tepla kotelny a tím dosažení vysokého COP, zejména v létě, kdy se pracuje s vysokým topným faktorem. Zároveň je také prostor ochlazován a odvlhčován.

Tepelné čerpadlo

V případě tepelných čerpadel vzduch-voda se dnes prosazují ta, která pracují s přírodním chladivem R290. Jiné přírodní chladivo CO2 sice má některé výhody, ale je spojeno s nutností mít tlakově násobně odolnější konstrukci, musí se přesněji hlídat provozní poměry atd. Kronoterm ADAPT MAX s R290 v modulárním řešení poskytuje výkony od 35 kW do 140 kW s možností kaskády bez omezení výkonu.

Návrh systému přípravy teplé vody nemůže zohledňovat jen odběrové režimy. Musí být zohledněny i vlastnosti tepelného čerpadla. Častou chybou je například poddimenzování teplosměnné plochy nutné pro předání tepla při letním provozu TČ, toto může být typické pro administrativní budovy.

Tepelné čerpadlo – booster

Tepelné čerpadlo voda-voda Kronoterm booster je výhodné použít, když máme k dispozici relativně malý zásobník teplé vody, ale potřebujeme hodně teplé vody v krátkém čase. Booster je ve své podstatě tepelné čepadlo voda-voda, které zajistí dohřátí primárního okruhu topné vody tak, aby bylo možné snadno a spolehlivě připravit velké množství teplé vody o vysoké teplotě, a tím znásobí kapacitu zásobníku oproti běžnému řešení. Použití tohoto systému dvoustupňové přípravy teplé vody je výhodné v soustavách zahrnujících nejen nízkoteplotní vytápění ale i chlazení, kdy dochází k využití odpadního tepla při chlazení k ohřevu TV. Ideální třeba pro hotelové provozy.




 
 
