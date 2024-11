TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Centrální rekuperace tepla z odpadní vody AKIRETHERM®

Centrální rekuperace tepla z odpadní vody AKIRETHERM® Vše, co o ní potřebujete vědět, ale báli jste se zeptat, aneb nejčastější otázky a odpovědi na ně!

Využití tepla z odpadní vody je v současné době aktuálním nástrojem, který umožňuje další snižování energetické náročnosti budov. Tato situace je dána zvyšujícím se podílem potřeby tepla na ohřev teplé vody, respektive snižujícím se podílem potřeby tepla na vytápění. Zatímco potřeba tepla na vytápění klesá, což je způsobeno především optimalizací tepelně izolačních vlastností obálek budov, potřeba tepla na ohřev teplé vody zůstává stejná, v některých případech dokonce stoupá.

V minulosti u starších budov činila potřeba tepelné energie na vytápění 80 % a na ohřev teplé vody 20 %. U nových či nově zrekonstruovaných domů je to 40 % na vytápění a 60 % na ohřev vody.

Proto společnost AKIRE® vyvinula centrální rekuperační výměník zpětného získávání tepla AKIRETHERM® a již řadu let úspěšně pomáhá snižovat náklady na ohřev vody nejen v rodinných a bytových domech, ale také v průmyslových prádelnách, hotelech, wellness centrech a mnoha dalších provozovnách.

Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější otázky stavebníků, projektantů a energetických specialistů.

Co je rekuperační výměník AKIRETHERM®?

Rekuperační výměník AKIRETHERM® je zařízení, které dokáže odebrat teplo z teplé odpadní vody rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a provozoven a toto získané teplo znovu použít k předehřevu vody studené. Tím výrazně sníží náklady, které jsou na ohřev vody potřebné.

Rekuperační výměník AKIRETHERM® pracuje pouze s šedou odpadní vodou. To je voda z praček, myček, sprch, van a umyvadel. Instalace tohoto zařízení je proto vhodná především u novostaveb a rekonstrukcí objektů, kde se již při stavbě uvažuje s rozdělením odpadní vody na šedou a splaškovou (toalety).

Celý systém pracuje zcela automaticky. Je založen na fyzikálních zákonech pohybu kapalin a jejich specifické hmotnosti v závislosti na teplotě. Ke své činnosti nepotřebuje elektrickou energii. Po instalaci se stane součástí kanalizačního a vodovodního potrubí a neobtěžuje uživatele nutností obsluhy, regulace nebo hlučností.

Vlastní těleso Rekuperačního výměníku AKIRETHERM® tvoří dvouplášťová, tepelně izolovaná, válcová nádoba z polypropylenu, která slouží k akumulaci teplé odpadní vody. V základním provedení typu Home a Profi se jedná o nádobu o výšce a vnějším průměru 1 metr.

V nádobě je instalována nerezová vlnovcová trubkovice, která je zakončená šroubením. Rekuperační výměník AKIRETHERM® má 4 připojovací hrdla – vstup teplé odpadní vody z objektu, výstup zchlazené odpadní vody, vstup studené vody z vodovodního řadu, výstup předehřáté vody do objektu

AKIRETHERM® Profi a Max je navíc osazený čistícím ventilem pro pohodlnější obsluhu při čištění, například v průmyslových provozech. Víko akumulační nádrže je opatřeno revizním otvorem o průměru 160 mm.





Vnější plastová nádoba Vnitřní plastová nádoba Víko nádoby Vstupní čistící hrdlo Teplosměnná plocha výměníku Tepelná izolace Přívodní hrdlo odpadní TUV z objektu Odtok zchlaz. užitkové vody do kanalizace Výstup předehřáté pitné vody do objektu Vstup studené pitné vody z řadu Akumulovaná TUV

Jak celý systém AKIRETHERM® pracuje?

Do rekuperačního výměníku AKIRETHERM® je svedena odpadní voda z pračky, myčky, vany, sprchy, umyvadla, případně kondenzátu ze sušičky. Protože tato voda obsahuje značné množství tepelné energie, systém rekuperačního výměníku tuto teplou odpadní vodu v izolované akumulační nádobě zadrží. V nádobě dochází k teplotnímu rozvrstvení této šedé vody. U dna se nachází nejstudenější voda, na hladině nejteplejší. V akumulační nádobě je potopena nerezová trubkovice, kterou protéká studená tlaková voda směrem zdola nahoru. Voda se uvnitř trubkovice ohřívá tím, že přebírá teplo z vody šedé, která se nachází v akumulační nádobě. – viz obrázek.



Řez rekuperačním výměníkem s rozvrstvením teplot a popisem Řez rekuperačním výměníkem s rozvrstvením teplot a popisem

Jak je možné, že systém funguje bez pomoci čerpadla?

V okamžiku, kdy kdekoliv v objektu dojde k odběru teplé vody, systém se automaticky aktivuje:

V objektu pustí uživatel teplou vodu. Například napouští vanu, nebo se sprchuje. Tím automaticky dojde ve výměníku k odběru předehřáté vody. Ta proudí ke zdroji ohřevu teplé vody – plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo elektrický zásobník teplé vody. Zde se dohřeje na požadovanou teplotu a je připravena k použití. Odběrem teplé vody v objektu (např. napuštěním vany, nebo pračky) logicky musí následně dojít k odtoku teplé šedé vody zpět do odpadu a tím do rekuperačního výměníku. Při nátoku teplé šedé vody do rekuperačního výměníku se zvýší hladina v akumulační nádobě a hydraulickým přetlakem (sifonový efekt) vytlačí ode dna zchlazenou šedou vodu do kanalizačního odpadního potrubí. Zde se spojí s vodou splaškovou a společně odteče do kanalizace. Nově přiteklá teplá šedá voda se opět zadrží v akumulační nádobě výměníku a následně ohřeje studenou vodu proudící do objektu. Tento proces se stále opakuje.

Jedná se tedy o uzavřený cyklus, který funguje automaticky, bez obsluhy a potřeby přídavných elektrických čerpadel.







Axonometrie s ukázkou zapojení v systému zdroj TUV (bojler, plynem ohřívaný zásobník revizní kanalizační šachta vodoměrná šachta rekuperační výměník AKIRETHERM® sprcha vana WC umyvadlo myčka dřez pračka Axonometrie s ukázkou zapojení v systému

V čem spočívá úspora?

Princip úspory spočívá v tom, že zdroj ohřevu teplé vody, to je tepelné čerpadlo, bojler nebo plynový kotel již neohřívá původně studenou vodu na požadovanou konečnou teplotu, ale začíná ohřev na vyšší teplotní hladině. Tím spotřebuje podstatně méně energie nutné k ohřevu teplé vody.

Rekuperace AKIRETHERM® pracuje s účinností až 80 %. Vezmeme-li v úvahu, že až 60 % nákladů na energii potřebnou v rodinném domě tvoří náklady na ohřev vody, potom se uživateli díky instalaci rekuperačního výměníku AKIRETHERM® vrátí téměř polovina veškerých nákladů na energie.

Kam se rekuperační výměník AKIRETHERM® umisťuje?

Rekuperační výměník AKIRETHERM® se podle typu stavby umisťuje vně případně uvnitř objektu. V bytovém domě je to nejčastěji v 1. nadzemním podlaží, u podsklepených staveb, například v rodinném domě se může výměník umístit v podzemním podlaží uvnitř objektu.

V případech, kdy je stavba realizována na základové desce, umisťuje se rekuperační výměník vně objektu do terénu v blízkosti základového pasu, vždy do trasy kanalizační přípojky. Dále se propojí do okruhu tlakové vody z vodovodního řadu.

Staticky je výměník navržen tak, že se při usazení do terénu nemusí obetonovat, pouze se obsype – viz. obr. Víko výměníku, na kterém je nasypán terén není pojezdové.



Osazení nádrže rekuperačního výměníku AKIRETHERM® do terénu vedle základových pasů Osazení nádrže rekuperačního výměníku AKIRETHERM® do terénu vedle základových pasů

Jaké jsou základní rozměry rekuperačního výměníku AKIRETHERM®?

Rekuperační výměníky AKIRETHERM® Home a Profi jsou poměrně malá zařízení o průměru a výšce 1 m. Po umístění do země vně objektu je nad terénem vidět jen víčko revizního otvoru.



Základní rozměry rekuperačního výměníku AKIRETHERM® Základní rozměry rekuperačního výměníku AKIRETHERM

Pro speciální projekty je možné objednat rekuperační výměník AKIRETHERM® Max, který je vhodný zejména pro použití v provozech, kde je vysoká potřeba teplé vody. Jedná se například o obytné domy s větším počtem obyvatel nebo velkokapacitní průmyslové prádelny apod. Výška tohoto zařízení je 1,5 m a šířka 1,8 m.

Má tento výrobek všechny potřebné certifikace?

Jedná se o český výrobek. Výrobcem je společnost AKIRE® s.r.o. Na Rekuperační výměník AKIRETHERM® jsou vydány veškeré potřebné certifikace. Certifikaci a měření účinnosti provedl Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost. Bylo vydáno Stavebně technické osvědčení, Protokol o posouzení shody a Statický posudek pro uložení výměníku do terénu bez obetonování.

Jak postupovat při přípravě projektové dokumentace stavby?

Centrální rekuperaci AKIRETHERM® je ideální zapracovat již do projektové dokumentace, při respektování rozdělení odpadní vody na šedou a splaškovou. Pokud zpracovatel PENB zapracuje centrální rekuperaci tepla do výpočtu PENB, velmi pozitivně to ovlivní požadované hodnoty, zejména index neobnovitelné energie. To umožní upustit od doplňkových zařízení, jako například 4 panely FVE nebo lokální rekuperace vzduchu.

Pokud se stavebník rozhodne pro instalaci centrální rekuperace tepla až po dokončení projektové dokumentace není to pro realizaci překážkou. Doplnění i realizace je jednoduchá a stavebník se může rozhodnout kdykoliv dodatečně. To ovšem za předpokladu, že ještě nebyla zabetonována základová deska a je možné položit pod základovou desku dvě kanalizační roury místo obvyklé jedné tak, aby bylo možné rozdělit odpad na šedou vodu a splaškovou.

Před dokončením stavby ohlásí stavebník Stavebnímu úřadu tuto změnu před dokončením.

Jaké jsou náklady na pořízení, jaká je návratnost investice?

Pořízení centrální rekuperace tepla u objektů pro bydlení a technologické odpadní vody je jedna z nejvýhodnějších investic do úspory energie s velmi krátkým časem návratnosti investice. V porovnání s tepelnými čerpadly, fotovoltaikou nebo solárními ohřevy má výrazně nižší investiční náklady a kratší návratnost investice.

U rodinných domů se návratnost, v závislosti na počtu obyvatel, pohybuje v rozmezí 4–6 let. Výrazné možnosti přinese instalace rekuperačních výměníků také v bytových domech. Zde se návratnost pohybuje kolem jednoho roku. V praxi je možné současně snížit investiční náklady až o několik milionů korun.

V případě technologických odpadních vod (např. prádelny), kde je ohřev vody pouze elektrický, se návratnost pohybuje v řádu měsíců.

Cena rekuperačního výměníku se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách společnosti AKIRE s.r.o. www.akire.cz.

Po uplatnění dotace se cena za nákup rekuperačního výměníku AKIRETHERM® Home pohybuje pouze v řádu desítek tisíc.

Je možné získat dotaci na instalaci centrální rekuperace tepla AKIRETHERM®?

Celý program centrální rekuperace tepla z odpadních vod je dotačně podporován Státním fondem životního prostředí z programu Nová zelená úsporám. Dotace pro instalaci v rodinných domech činí 50 000 Kč, pro bytové domy 15 000 Kč na 1 bytovou jednotku.

Při vyřizování nárokové dotace na instalaci Centrální rekuperace AKIRETHERM® je do žádosti třeba uvést SVT kódy, které náš výrobek získal po splnění podmínek účinnosti zařízení a zaregistrování na SFŽP. Kódy jsou uvedeny našich stránkách.

Jaký je sortiment rekuperačních výměníků AKIRETHERM®?

Společnost postupně vyvinula několik typů rekuperačních výměníků, a to pro splnění potřeb:

Odpadní teplo – rodinné domy

Odpadní teplo – bytové domy

Odpadní teplo – technologická odpadní voda

Typová řada rekuperačních výměníků:

AKIRETHERM ® Home

AKIRETHERM ® Profi

AKIRETHERM® Max

Tyto výměníky mají dle potřeby různé průměry nerezového výměníku – DN 20, DN 32, DN 40 případně DN 63, a to s ohledem na požadované průtočné množství (tlakové ztráty). Průměr je od ¾“ – 2".

Zařízení mě zaujalo, ale potřebuji poradit?

Některé odpovědi naleznete na našich stránkách www.akire.cz, ale neváhejte se na nás obrátit přímo. Společnost AKIRE® s.r.o. je lídrem na trhu s centrální rekuperací tepla z odpadní vody. Systém nejen vyvinula, ale rekuperační výměníky AKIRETHERM® také vyrábí. Toto umožňuje plnit některé nároky klienta ohledně situování nátoku a výtoku z rekuperačního výměníku.

Při spolupráci s projektanty poskytujeme maximální technickou pomoc při projektování. Konečnému uživateli vycházíme vstříc a v případě potřeby komunikujeme s instalatérem provádějícím připojení.

Na přání spolupracujeme s klientem při vyřizování žádosti o dotaci.

Především u technologických odpadních vod provádíme propočet získaných úspor oproti investici.

Takže pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete podrobnější vysvětlení, obraťte se na nás. Kontaktujte telefonicky či mailem pracovníky naší společnosti. Veškeré kontakty naleznete rovněž na našich stránkách.

Na spolupráci s vámi je připraven celý kolektiv společnosti AKIRE s.r.o.

Příklady realizovaných projektů