TZB-info / Voda, kanalizace / Potrubní trasy vodovod / Vodoměry versus SVJ, díl 3.

Vodoměry versus SVJ, díl 3. Systémové kroky vedoucí k řešení měření TUV a SV s online odečty

Pokud máte provést fundované rozhodnutí, je třeba mít k dispozici dostatečné množství podkladů. Jejich analýzou a s pomocí profesionální firmy se vám optimální řešení postupně nabídne samo. Pokud nehodláte nechávat nic náhodě a řešení má být nadčasové a smysluplné, pak je vaše volba zcela jasná.

Milan Zelený: „Vícekriteriální rozhodování. Každé rozhodování musí obsahovat nejméně dvě odlišná, často konfliktní kritéria. Je-li jen jediné kritérium (cíl, účel), pak stačí procedura „měření plus hledání.“

Domnívám se, že zde nabízená řešení patří nesporně do kategorie vícekriteriálního rozhodování. Celá stať byla vytvořena k dubnu 2020 a je výsledkem mých několikaletých zkušeností s tímto segmentem, hledáním řešení a možností, jeho promýšlením, tvorbou i provozováním, ale i četných konzultací a pomoci od firmy SGE. Společnost SGE je firmou nejenom realizační, ale zároveň poskytuje další suport pro online systém dálkového odečtu, poskytuje záruční i pozáruční servis, ověřování vodoměrů, s tím spojenou další montáž a demontáž. Zároveň poskytuje velmi fundovanou poradenskou službu, z pohledu společnosti, která se zabývá bytovými vodoměry přes 20 let. Na počátku svého povídání jsem kladl důraz na profesionálního „průvodce“ celou problematikou, kterým společnost SGE bezpochyby byla a je.

Zopakujme si z článku Vodoměry versus SVJ, díl 2. nadpis poslední kapitoly:

Krok čtvrtý – k přesnému měření vody patří výběr optimálního vodoměru

Součástí tohoto čtvrtého kroku je zevrubný přehled vodoměrů a řešení, která jsou optimální a dávají pro řešení této problematiky v prostředí SVJ smysl. Základní vlastnosti hledaného řešení jsem zde nastínil dostatečně. Asi nejlépe to množství hledaných vlastností vystihuje „moderní inteligentní řešení odpovídající roku 2020“.

Moderní inteligentní řešení odpovídající roku 2020

KAMSTRUP

měření bez kompromisů aneb "Mercedes" mezi vodoměry

Společnost Kamstrup A/S, Dánsko, není na českém trhu bytových vodoměrů příliš známá. Je to především tím, že nenabízí vodoměry za ultranízké ceny, nabízí však velmi vysokou kvalitu. S vysokou kvalitou jde ale ruku v ruce vyšší pořizovací cena výrobků. V oblasti bytových vodoměrů je k dispozici špičkový ultrazvukový vodoměr Kamstrup Multical 21. Jde o vodoměr elektronický s radiovým přenosem dat. Data lze odečítat pochůzkově, jízdou nebo v ONLINE režimu (dům musí být vybaven přenosovou soustavou pro přenos dat). Tento vodoměr má díky své koncepci bez pohyblivých částí a ultrazvukovému měření vysokou životnost (16 let) a baterii dimenzovanou právě na tuto dobu. Po pěti letech postačuje vodoměr ověřit a vrátit zpět na své místo. Z dlouhodobého hlediska (15 let) se investice do tohoto vodoměru vyplatí mnohem více než investice do vodoměrů mechanických mokroběžné konstrukce s radiovým modulem. Navíc díky konstrukci všech prvků v jednom zaplombovaném těle nelze uživatelsky ovlivnit přenos dat mezi měřící a vysílací částí. Z produkce firmy Kamstrup jsou dále k dispozici vodoměry pro kontrolu vodoměrů vodárenských Kamstrup flowIQ 3100 a pro měření tepla kalorimetry různých typů.



Kamstrup Multical 21 Kamstrup Multical 21

KAMSTRUP MULTICAL 21, Q3=1,6, R=160

plně elektronický ultrazvukový vodoměr z Dánska

Vodoměry Kamstrup Multical 21 jsou tím nejlepším, co v současné době lze v nabídce naleznout. Jde o plně elektronické ultrazvukové vodoměry s vysokou přesností měření ve všech montážních polohách. Tyto vodoměry neobsahují žádné pohyblivé části a nejsou ovlivnitelné magnetem. Díky nízké světlé výšce se vejdou i do mělkých instalačních míst. Životnost vodoměrů je 16 let, po pěti letech je vždy nutné provést ověření a počítat s náklady na demontáž a zpětnou montáž. Z pohledu v časovém horizontu tří ověřovacích období vychází jednoznačně cenově výhodněji než méně přesné mechanické vodoměry s radiomodulem. Vodoměr je vybaven zabudovaným dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat.

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 1,6 m3 Paměť 10 let, 36 měsíců, 460 dnů, 50 stavových hlášení Minimální průtok Q1 (litrů/h) 10 litrů Komunikace Wireless M-Bus Minimální měřený průtok (litrů/h) 2 litry Detekce závad na instalaci Dynamický rozsah Q3/Q1 … H/V R = 160/160 Optická datová komunikace

KAMSTRUP MULTICAL 21, Q3=2,5, R=250

plně elektronický ultrazvukový vodoměr z Dánska

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 2,5 m3 Paměť 10 let, 36 měsíců, 460 dnů, 50 stavových hlášení Minimální průtok Q1 (litrů/h) 10 litrů Komunikace Wireless M-Bus Minimální měřený průtok (litrů/h) 2 litry Detekce závad na instalaci Dynamický rozsah Q3/Q1 … H/V R = 250/250 Optická datová komunikace

Kamstrup nabízí systém pro odečet dat pochůzkovým systémem i v online režimu. Díky protokolu Wireless M-Bus lze integrovat i do různých online aplikací. Podmínkou je vždy připojení k internetu v objektu s instalací vodoměrů. Otevřená aplikace pro ONLINE přenos dat z různých typů měřidel vč. vodoměrů a kalorimetrů Kamstrup patří mezi dostupné a nabízené služby v této oblasti.

Kaden

jediný český výrobce bytových vodoměrů

Výrobky tuzemského výrobce Kaden jsou na trhu již mnoho let, a to k obecné spokojenosti zákazníků.

Firma Kaden vyrábí v současné době vodoměry Kaden S060 (pro SV) a S065 (pro TUV). Tyto vodoměry komunikují na základě komunikačního protokolu R-COM, který se hodí převážně pro pochůzkové odečty z chodby domu. Od podzimu roku 2014 prošla elektronika inovací a byl doplněn modul pro přenos dat v systému Wireless M-Bus. Vodoměry vybavené touto technologií lze použít pro ONLINE sběr dat.



KADEN S060, S065 KADEN S060, S065

KADEN S060, S065

kvalitní elektronický vodoměr ryze české výroby

Vodoměry Kaden S060 a S065 jsou nejvíce prodávaným vodoměrem z nabídky. Jde o plně elektronické vodoměry mechanické, suchoběžné konstrukce. Vzhledem k magnetické převodovce jsou vybaveny systémem detekce ovlivnění magnetem (každý pokus o ovlivnění je zaznamenán, včetně času působení magnetu). Díky nízké světlé výšce se vejdou i do malých instalačních míst (jde jimi nahradit jakýkoliv konkurenční vodoměr stejné montážní délky). Životnost vodoměrů je 5 let, dodávaná baterie vydrží 7 let. Z dlouhodobého hlediska se investice do těchto vodoměrů vyplatí, neboť je lze po uplynutí platnosti ověření výhodně repasovat přímo od výrobce. Vodoměr je vybaven dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat.

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 1,6 m3 Paměť 18 měsíců Minimální průtok Q1 (litrů/h) 45 (H) Komunikace Wireless M-Bus

u výrobků od 11/2014 Minimální měřený průtok (litrů/h) Dynamický rozsah Q3/Q1 … H/V R = 35/20 Komunikace R-COM

MADDALENA

známé vodoměry, především díky "RÁDCI SVJ"

Maddalena je tradiční italský výrobce. V nabídce společnosti Maddalena naleznete klasické suchoběžné vodoměry (typ CD SD PLUS a CD SD PLUS EVO) a vodoměry mokroběžné konstrukce CD ONE TRP. Na český trh se standardně dodávají vodoměry CD ONE TRP R160/100 a CD ONE TRP R100/80. V oblasti dálkového odečtu firma Maddalena dodává velmi kvalitní radiomoduly k suchoběžným vodoměrům CD SD EVO. Výrobcem modulů je německý Engelmann (Mercedes mezi radiomoduly). Pro mokroběžné vodoměry byly do konce roku 2016 používány radiomoduly českého výrobce Softlink. Vzhledem k vysoké poruchovosti těchto radiomodulů nový distributor vodoměrů již tyto moduly nenabízí. V současnosti jsou nabízeny k mokroběžným vodoměrům Maddalena ONE TRP externí radiomoduly připojitelné pomocí datového kabelu. Jde o spolehlivé řešení. Jeden radiomodul je určen pro pár vodoměrů (studená a teplá voda).

MADDALENA ONE TRP R160 + EXT. RADIOMODUL TXE + REEDSWITCH



MADDALENA ONE TRP R160 + EXT. RADIOMODUL TXE + REEDSWITCH MADDALENA ONE TRP R160 + EXT. RADIOMODUL TXE + REEDSWITCH

mokroběžný vodoměr s přípravou pro modul DO

Vodoměr mokroběžné konstrukce s poměrně vysokou přesností měření spotřeby vody. Tento vodoměr není ovlivnitelný magnetem a detekuje nízké průtoky vody. Doporučuje se montovat všude tam, kde jsou rozvody již v plastu a na vstupu do domu je osazen zmiňovaný filtr jemných částic. Aby Vám tyto vodoměry přinesly kýžený výsledek, potřebují čistou vodu. Před montáží v činžovních domech je nezbytné dát pozor na rozměr instalačního místa a hloubky potrubí pod omítkou. Tyto vodoměry jsou rozměrově větší a ne všude se vejdou. Vodoměry se dodávají ve verzi pro vzestupné a sestupné proudění při svislé instalaci. Počítadlo je pevné a nelze jím otočit. Před objednávkou je potřeba nahlásit počet vodoměrů u každého typu proudění vody. Záruka je 5 let. Na radiomodul je záruka 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 2,5 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V 15,6/25,0 Minimální měřený průtok (litrů/h) Třída přesnosti dle MID H/V 160/100

MADDALENA CD SD PLUS EVO

suchoběžný vodoměr s přípravou pro modul DO

Standardní vodoměr suchoběžné konstrukce s relativně kompaktními rozměry. Vhodný pro zákazníky, kteří požadují nízkou cenu měřidla při zachování vysoké kvality výrobku. Tento vodoměr lze doplnit o radiomodul pro dálkový přenos dat v pochůzkovém nebo online režimu. Dodávané externí radiomoduly německého výrobce Engelmann se vyznačují vysokou spolehlivostí, možností individuálního nastavení a dlouhým radiovým dosahem. Radiomodul lze k tomuto vodoměru kdykoliv doplnit.



MADDALENA CD SD PLUS EVO MADDALENA CD SD PLUS EVO

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 2,5 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V 31 / 62 Minimální měřený průtok (litrů/h) Třída přesnosti dle MID H/V 80 / 40

MADDALENA TTCD SD RF + RADIOMODUL

suchoběžný vodoměr s přípravou pro modul DO

Standardní vodoměr suchoběžné konstrukce s relativně kompaktními rozměry. Vhodný pro zákazníky, kteří požadují nízkou cenu měřidla při zachování rozumné kvality výrobku. Tento vodoměr lze doplnit o radiomodul pro dálkový přenos dat v pochůzkovém nebo online režimu. Od září roku 2016 jsou vybaveny tyto vodoměry indukčním přenosem dat (místo magnetického) a novým typem radiomodulu s rozhraním Wireless M-Bus. Tento typ vodoměru lze integrovat do systému Měřeníonline.cz. Vzhledem k použití radiomodulu německého výrobce Engelmann je zajištěna vysoká kvalita přenosu dat (na rozdíl od mnoha konkurenčních produktů s odděleným radiomodulem).



MADDALENA TTCD SD RF + RADIOMODUL MADDALENA TTCD SD RF + RADIOMODUL

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 2,5 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V 31 / 62 Minimální měřený průtok (litrů/h) Třída přesnosti dle MID H/V 80 / 40

Současný dovozce nabízí od roku 2017 pouze originální příslušenství, což je velmi dobře. Radiová komunikace probíhá pomocí protokolu Wireless M-Bus. Vodoměry, kalorimetry i indikátory lze odečítat pomocí USB čtečky nebo mnohem komfortněji pomocí technologie Měřeníonline.cz. V online režimu pak získáte cenné informace, které mohou vést především k úspoře vody (informace o protékajícím WC nebo vadném pojistném ventilu u bojleru).

B-METERS

tradiční italský rival vodoměrů značky Maddalena

Italský výrobce vodoměrů B-Meters je přímým konkurentem italského výrobce vodoměrů Maddalena. B-Meters vyrábí bytové vodoměry mokroběžné a suchoběžné konstrukce, domovní a průmyslové vodoměry, měřiče tepla a indikátory. Na českém trhu jsou nejznámější vodoměry GSD 5, a to díky své poměrně nízké ceně. Dále jsou rozšířené vodoměry CPR-RP mokroběžné konstrukce, které přímo konkurují vodoměrům společnosti Maddalena (neovlivnitelný vodoměr). Nicméně oproti Maddaleně nemají vodoměry CPR-RP standardně rozhraní pro montáž radiového odečtu. Za to však zaujmou svou nižší cenou. Pro zájemce "mokroběžného" měření s dálkovým odečtem má však B-Meters také řešení.

B-METERS GSD 8 RFM, R100 + RADIOMODUL

vodoměr suchoběžné konstrukce s přípravou pro DO



B-METERS GSD 8 RFM, R100 + RADIOMODUL B-METERS GSD 8 RFM, R100 + RADIOMODUL

Vodoměr GSD 8 je nejprodávanějším vodoměrem z nabídky B-METERS. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností, doplněné o přípravu pro osazení modulem dálkového odečtu. V této nabídce je obsažena cena setu vodoměru a radiomodulu. Záruka na vodoměr je 5 let a na radiomodul 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 2,5 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V 25/50 Minimální měřený průtok (litrů/h) Třída přesnosti dle MID H/V 100/50

B-METERS GSD 8 RFM, R160 + RADIOMODUL

vodoměr suchoběžné konstrukce s přípravou pro DO

Vodoměr GSD 8 je nejprodávanějším vodoměrem z nabídky B-METERS. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností, doplněné o přípravu pro osazení modulem dálkového odečtu. V této nabídce je obsažena cena setu vodoměru a radiomodulu. Záruka na vodoměr je 5 let a na radiomodul 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 2,5 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V 25/50 Minimální měřený průtok (litrů/h) Třída přesnosti dle MID H/V 160/50

ENBRA

Vodoměry ENBRA ER-AM se vyrábějí v Polsku, ve výrobním závodu APATOR – POWOGAZ. Jde v zásadě o identický produkt, jakým je vodoměr APATOR JS-02 SMART. Tyto vodoměry mají vestavěnou přípravu pro osazení radiovým modulem, který se montuje „nacvaknutím“ na vodoměr. Výsledná výška sestavy vodoměru a radiomodulu je vyšší, s čímž je nutné počítat při instalaci do malých instalačních prostor ve staré zástavbě. Standardně je vodoměr dodáván s parametry dle MID R = 100/50.

Vodoměry ENBRA ER-AM s moduly dálkového odečtu lze jednoduše odečítat pomocí přenosného počítače a radiomodulu. Radiomodul má životnost shodnou s vodoměrem (rezerva baterie je cca 1–2 roky). Doporučuje se tedy osazovat vše zároveň, dodatečná montáž není zcela efektivní.



ENBRA ER AM + RADIOMODUL ENBRA ER AM + RADIOMODUL

ENBRA ER AM + RADIOMODUL

suchoběžný vodoměr s přípravou pro modul DO

Cenově zajímavý set bytového vodoměru Enbra ER-AM a radiomodulu pro systém dálkového odečtu (pochůzkový systém). Vodoměr je vyráběn v Polsku ve výrobním závodu APATOR – POWOGAZ. Na vodoměr je poskytována záruka v délce trvání 5 let, na radiomodul je poskytována záruka 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3/h) 1,6 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V 16/32 Minimální měřený průtok (litrů/h) Třída přesnosti dle MID H/V 100/50

SENSUS

světově známý výrobce vodoměrů a měřičů tepla

Součástí této možné nabídky jsou vodoměry Sensus Residia Jet, které byly společností Sensus vyvinuty přímo pro bytový sektor. Tyto vodoměry lze pořídit za rozumnou cenu. Jejich výhodou je i možnost snadného doplnění modulu pro radiový přenos dat. Společnost SENSUS mimo oblast bytových vodoměrů vyrábí a dodává měřiče tepla, domovní vodoměry a indikátory topných nákladů.

SENSUS RESIDIA JET C

suchoběžný vodoměr známého výrobce

Vodoměr Residia Jet z produkce firmy Sensus je oblíbeným vodoměrem v oblasti bytového sektoru. Lze doplnit o radiový modul pro dálkový přenos dat. Tělo je provedeno z kvalitního kompozitního materiálu. Záruka je poskytována v délce trvání 2 roky.



SENSUS RESIDIA JET C SENSUS RESIDIA JET C

Jmenovitý průtok Qn (m3/h) 1,5 m3 Minimální průtok Q1 (litrů/h) H/V Minimální měřený průtok (litrů/hod) Třída přesnosti dle EHS H/V B/A

U všech výše zmíněných vodoměrů je třeba uvažovat se zpětnou klapkou a plombami na vstupu, popř. i výstupu. Tedy případný výběr vodoměru je dobré rozšířit na 3 varianty:

Varianta A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu

Varianta B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu

Varianta C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

Závěrečné shrnutí a výsledek

Z pohledu našeho SVJ jsme po pečlivém zvážení a propočtech zvolili jednoznačné řešení cestou měření bez kompromisů aneb "Mercedes" mezi vodoměry. Kdo dával pozor ví, že je řeč o plně elektronických ultrazvukových vodoměrech KAMSTRUP MULTICAL 21, Q3=1,6, R=160, které navíc detekují a upozorňují na možný únik, prasklé vedení, sucho, zpětný tok či neoprávněnou manipulaci. Tyto kvalitní vodoměry ve spojení s online systémem odečtu a aplikací pro zpracování a zobrazení náměrů každým jednotlivým odběratelem, včetně aplikace pro rozúčtování, jsou tou nejlepší volbou. I z toho důvodu, že se celé vyrábějí z ekologicky odbouratelných materiálů, což je v současnosti jeden z nemálo důležitých hledisek. Jednotlivá kritéria hodnocení zvoleného řešení těchto BYTOVÝCH VODOMĚRŮ jsou neoddiskutovatelná a zcela průkazná.



Kamstrup Multical 21 Kamstrup Multical 21

Vlastně jediný větší otazník se krátce vznášel nad cenou. Nemluvíme o cenách nízkých, ale cenách odpovídajících kvalitě. Většině mechanických vodoměrů dochází dech po 5 letech, tedy v prvním ověřovacím období. KAMSTRUP MULTICAL 21 dokáže držet svoji setrvalou kvalitu bez problémů 15 let (garantovaných 16 let), tedy tři ověřovací období, za svoji původní cenu plus drobné náklady na ověření. Kolikrát vyměníte za stejnou dobu levný mechanický vodoměr nebo ho nákladně zrepasujete? Naše původní řešení s levnějšími vodoměry a radimoduly se v některých případech nedožilo ani těch deklarovaných 5 let. Pokud je zakoupíte znovu, ocitáte se na konci prvního ověřovacího období na ceně KAMSTRUP MULTICAL 21. Tudíž lapidárně shrnuto, v časovém horizontu tří ověřovacích období vychází tento na první pohled dražší vodoměr jednoznačně cenově lépe než méně přesné mechanické vodoměry s radiomodulem. Nejsou to složité počty.

Shrneme si, co obdržíte nákupem vodoměrů KAMSTRUP MULTICAL 21 s online odečtem:

kompaktní vodoměr bez pohyblivých částí s integrovaným radiovým modulem pro přenos dat

výborné metrologické parametry po celou dobu ověřovacího období

stejnou přesnost ve všech montážních polohách

kvalitní ultrazvuková měřidla

neovlivnitelná měřidla

měřidla s přesností kolem 1 %

se samozřejmým online odečtem

s možností kontroly dat kdykoliv, jak pro jednotlivé vlastníky, tak pro statutární orgány SVJ

s postižením nepatrných průtoků menších než 2 l/h

s indikací pokusů o černé odběry, obrácený průtok i ovlivnění měřidla.

Dvě z mých zažitých zkušeností mají pro orientaci členů či statutárních orgánů SVJ cenu zlata. Při jedné z prvních nabídek jsem se dotazoval na řešení v okamžiku ověřování vodoměrů po 5 letech. První zkušenost byla ta, že současné měřiče (byť měly být slušný střed tehdejší nabídky), mohu po 5 letech vzít a směle vyhodit. Vzhledem k nehlásícím se některým radiomodulům to vypadalo, že „poletí“ i tyto. Neskutečná nehospodárnost, všechno znovu. Za tohoto stavu lze teoreticky vše opakovat co 5 let. Paradoxně to překvapilo pouze mě. Chcete to tak?

Druhá zkušenost se dostavila při otázce ověření měřičů kvalitních, co „nepoletí“, ale je třeba je demontovat, ověřit a vrátit na místo zpět. Co bude vloženo do potrubí ve chvíli ověřování našich měřičů ve zkušebně? Pokud vám firma odpoví, že si to musíte nějak zařídit a nenabídne vám schůdnou alternativu, zapomeňte rychle na ni. Tohle nejde řešit příštipkařením. Něco na styl, dáme tam nějaký „prozatímní kus potrubí“, my si to asi nějak vyřešíme… Nevyřešíme! Kolik je potřeba špatných zkušeností a zcestných rozhodnutí, aby člověk dozrál k rozumnému řešení? To rozumné řešení musí systémově uspokojit práce profesionální firmy. Tento drobný rébus s ověřováním vodoměrů umí profesionálové vyřešit. Proto jsou to profesionálové. Není nic divného, že taková firma drží určité penzum měřičů skladem, období při ověřování dokáže překlenout z vlastních zásob, repasy či jakkoliv jinak. Prostě to dokáže. Jinak řečeno, SVJ nemůže přece držet pro tyto účely 10, 20, 30 náhradních měřičů, až budou při ověřování potřeba. Zní vám to nesmyslně? Ono to nesmyslné je.

Pro naše SVJ však byla odpověď na tuto otázku zcela stěžejní. Špatná odpověď vám kupříkladu sděluje, kudy cesta nevede. Koupit někde nějaké měřiče umí skoro každý, kdo je alespoň trochu v obraze. Namontovat je dokáže zručný hodinový manžel nebo instalatér, číst naměřené hodnoty je stejná písnička. Ale pozor! Aby to bylo opravdu smysluplné, přehledné a poctivé online vodní hospodářství většího celku, to je zcela jiná písnička. Dál není co dodávat.

Vzhledem k tomu, že vám nic neprodávám ani od vás nic nekupuji, mohu směle zanechat obhajování svého písemného poselství. Kdo chce, ať ho využije, kdo nechce, ať nechá být…

Použité zdroje: