Odvodnění Dvoreckého mostu s atypickými žlaby MEA
Výrobce MEA Water Management dodal pro Dvorecký most přibližně 200 metrů monolitických žlabů MEA DM 1500 s třídou zatížení F900 kN (podle ČSN EN 1433). Tyto monolitické žlaby z polymerbetonu vynikají vysokou pevností, dlouhou životností a odolností proti chemickým vlivům a mrazu, což z nich činí ideální volbu pro exponovaná prostředí.
Atypické odvodnění na míru
Specifikem u cca 388 metrů dlouhého mostu bylo atypické technické řešení – žlaby a jejich odtoky byly upraveny pro specifické odvodnění do boku s minimalizací rozměrů.
Tento nestandardní požadavek bylo možné splnit díky tomu, že MEA má vlastní výrobní závod v Plzni. Flexibilita výrobce umožnila rychlé a přesné přizpůsobení prvků individuálním potřebám stavby.
Projekční servis, výroba a dodávka
Projekční tým MEA vytvořil projektový návrh v oblasti odvodnění, optimalizoval umístění žlabů v návaznosti na spádování vozovky a konstrukci mostu. Výroba i samotná dodávka proběhly již v průběhu roku 2024, aby bylo možné v letních a podzimních měsících 2025 realizovat montáž v souladu s harmonogramem výstavby mostu. Montážníci při instalaci ocenili nízkou hmotnost jednotlivých prvků a jejich vysokou pevnost.
Není to první most v Praze, který nese značku MEA na monolitických žlabech DM. Mezi další známé mosty patří například Barrandovský, který zdobí obrubníkové odvodnění MEA KERB.
Jan Ochec, jednatel MEA to komentuje: „Věříme, že odvodňovací žlaby MEADRAIN budeme z naší nově automatizované výrobní linky dodávat po desítky dalších let… nejen na pražské mosty.“
Žlaby DM pro bezpečný pohyb cyklistů i chodců
Prvek tělesa DM z polymerického betonu je jednodílný, bez roštu, úzkých podélných štěrbin a velkých odtokových děr, proto je pro cyklisty zcela bezpečný. Nehrozí jejich pád způsobený podélnými štěrbinami jiných odvodňovacích systémů.
Ve městech a občanské zástavbě je u žlabů oceňován nejen jejich bezúdržbový provoz, ale i nulový hluk při jejich přejezdu.
Díky kombinaci technických parametrů, individuálního přístupu a rychlé dodávky se MEA opět potvrdila jako spolehlivý partner pro náročné stavební projekty v oblasti odvodnění městské a dopravní infrastruktury.
