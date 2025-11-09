Kompozitní zábradlí MEA na nové rychlostní silnici R2 u Košic
Kompozitní zábradlí MEA na nové rychlostní silnici R2 u Košic
Nově otevřený úsek rychlostní silnice R2 Šaca – Košické Oľšany představuje významné zlepšení dopravní infrastruktury v košickém regionu. V rámci této stavby bylo použito také kompozitní zábradlí MEA, které přispívá nejen k bezpečnosti provozu, ale i k dlouhodobé udržitelnosti celého díla.
Zábradlí v oranžové barvě
Na požadavek Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bylo dodáno kompozitní zábradlí v barvě melounovo–oranžová (RAL 1028J), která zaručuje vysokou viditelnost a zároveň esteticky zapadá do moderního pojetí dopravních staveb.
Celková délka instalovaného zábradlí činí přibližně 1 200 metrů.
Kompozitní konstrukce na dopravních stavbách
Použití kompozitních materiálů přináší do dopravních staveb řadu výhod, které jsou oproti tradičním ocelovým konstrukcím stále výraznější. Kompozitní prvky jsou až o 60 % lehčí než ocelové, což usnadňuje manipulaci, montáž i dopravu na stavbu. Materiál nekoroduje, nevyžaduje nátěry ani speciální údržbu, což prodlužuje jeho životnost a snižuje provozní náklady. Kompozity si zachovávají své vlastnosti i v extrémních teplotách a povětrnostních podmínkách. Přesné výrobní zpracování zajišťuje dokonalou rovinnost, hladkost i barevnou stálost, což přispívá k celkovému vizuálnímu dojmu stavby.
Klíčový dopravní uzel pro východ Slovenska
Úsek R2 Šaca – Košické Oľšany v délce 14,2 km propojuje rychlostní silnici R4 Košice – Milhosť s dálnicí D1 Budimír – Bidovce. Jihovýchodní obchvat Košic nyní odklání tranzitní dopravu mimo zastavěná území.
Stavba zahrnovala mimo jiné 13 mostních objektů, 7,2 km protihlukových stěn, nové mimoúrovňové křižovatky a odpočívadlo Valaliky s kapacitou více než 120 vozidel. Projekt realizovaly společnosti EUROVIA SK – závod Dopravné stavby a EUROVIA CZ pro Národnú diaľničnú spoločnosť.
Kompozitní systémy MEA se stávají standardem v projektech, kde se klade důraz na dlouhou životnost, bezpečnost, snadnou montáž a minimální údržbu.
Video: Kde všude se používají kompozity MEA na dopravních stavbách:
