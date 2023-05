TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Digitalizace v elektrofúzním svařování plynovodního a vodovodního PE potrubí

Digitalizace v elektrofúzním svařování plynovodního a vodovodního PE potrubí Nový digitální asistent pro výstavbu PE sítí

Elektrofúzní svařování se stává stále populárnějším způsobem spojování polyethylenových potrubí ve vodárenství a plynárenství. Využití digitálních technologií v elektrofúzním svařování ho dělá ještě přesnějším, spolehlivějším a efektivnějším. Umožňují řídit, monitorovat na dálku a sledovat a dokumentovat každý krok svařovacího procesu. To následně usnadňuje plánování údržby a snižuje riziko chyb. Vylepšený svařovací proces vede ke zlepšení kvality svaření a snížení počtu vad v potrubí. Možnost monitorovat a řídit proces na dálku z jiné lokality zásadně snižuje náklady na dopravu a zvyšuje efektivitu.

Společnost Aliaxis (dříve ještě pod názvem FRIATEC) udává již více než 35 let trendy v elektrosvařování, a proto si uvědomuje nutnost digitalizace i tohoto pracovního odvětví. Po mobilní aplikaci FRIAMAT APP, kterou představila před několika lety a která umožnila ovládat svařovací přístroje FRIAMAT s Bluetooth spárovaným mobilním telefonem a využívat mnoho dalších funkcí jako například přidávání obrázků z fotogalerie, psaní poznámek či přidávání polohy, přichází s dalším vývojem v oblasti digitalizace: Digitálním asistentem pro výstavbu sítí WorkFlow.

Jedná se o chytré propojení mobilní aplikace, cloudového úložiště a softwaru svářečky s možností spravovat jednotlivé projekty spojování PE sítí, sdílet je a monitorovat v reálném čase. WorkFlow představuje nový systém práce, který umožní dokumentovat práci přímo na staveništi. Bez přejíždění, bez papírování, v reálném čase. Končí tak nutnost tisknout nekonečné stránky papíru s protokoly pro jednotlivé svary, informacemi, fotografiemi a geodaty.

Jak tedy práce s digitálním asistentem probíhá?

Stále je potřeba tvarovku připravit pro svařování, tedy oloupat, odmastit, nainstalovat ji, naskenovat čárový kód a svařit ji. Díky podpoře WorkFlow Mobile se protokol generuje automaticky v průběhu svařovaní a do něj se přidávají důležité informace, např. údaje GPS pro zaznamenání polohy svaru nebo fotografie pro zdokumentování jeho správného provedení. WorkFlow Mobile přenáší všechna data do cloudu WorkFlow, kde jsou data okamžitě roztříděna, zpracována a uložena. Vše bez papírování, v reálném čase se zabezpečeným šifrováním. K příslušným protokolům má okamžitě a kdekoliv přístup každý, kdo je k tomu oprávněn – a nemusí být z jedné společnosti. Data mohou sdílet například lidé ze společnosti investora a montážní společnosti. Všechny protokoly, snímky tvarovek a mnoho dalších informací, jako například místo, kde byly jednotlivé svary provedeny, nebo jaká svařovací jednotka byla použita – to vše je díky WorkFlow Web rovněž přístupné přímo ze staveniště nebo od stolu v kanceláři. Kompletní záznamy pro každé staveniště získají podobu samostatného projektu, který je možné v reálném čase spravovat a sdílet.

Digitální asistent WorkFlow byl vyvinut za účelem digitalizovat procesy i v reálném prostředí staveniště, a pomoci tak šetřit čas, zefektivnit práci a minimalizovat chyby, nebo ještě lépe chybám předcházet. Nabízí spolehlivý přehled o všech pracovních krocích a šetří práci se zaznamenáváním a papírováním. Pro investory současně přináší výhody při kontrole kvality odvedené práce. Díky digitálnímu asistentovi WorkFlow je monitoring velmi snadnou záležitostí, a to bez zdlouhavých žádostí o informace, přeposílání dat, transparentně, a dokonce v reálném čase.

Digitálního asistenta je možné si na tři měsíce vyzkoušet zdarma pro 15 uživatelů a následně je možné objednat licenci pro 15 či 100 uživatelů na rok. Veškeré informace včetně videa a žádosti o testování najdete na www.aliaxis.cz