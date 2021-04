TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Wavin přechází při výrobě tvarovek na PP-RCT

Wavin přechází při výrobě tvarovek na PP-RCT

Materiál nové generace PP-RCT se vyznačuje výrazně lepší tlakovou odolnosti při vyšších teplotách, a tím i možností širšího využití. Již dříve se osvědčil při výrobě trubek pro vnitřní rozvody vody, topení a klimatizace.

„Kvalitní čistá pitná voda a její distribuce do domácností či firem je v centru našich každodenních aktivit a snah. Zaměřujeme se proto na zvyšování kvality vodovodních rozvodů i na vývoj nových materiálů a udržitelných řešení,“ říká David Penc, marketingový ředitel společnosti Wavin Czechia, předního světového výrobce plastových potrubních systémů. „Nově představujeme inovovanou generaci materiálu PP-RCT, typ 4, ze kterého vedle trubek vyrábíme nově i tvarovky. S pomocí tohoto materiálu jsme mohli zmenšit tloušťku stěny trubek i tvarovek, a tím zvýšit jejich průtočnost o více než třetinu. To vše při zachování pevnosti a životnosti materiálu.“

Nová generace polypropylenu PP-RCT (Polypropylene Random Cristallinity Temperature) má oproti svému předchůdci výrazně lepší fyzikální vlastnosti. Díky změněné krystalické struktuře jde zejména o vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách a dále větší pevnost, díky níž mohou mít trubky i tvarovky slabší stěny, čímž dochází k úspoře materiálu a téměř stejným nákladům při výrobě, jako je tomu u materiálu PP-R. Zmenšením tloušťky stěny trubek se pak zvyšuje jejich průtočnost, a to až o 37 %. Díky rychlejšímu průtoku navíc nezůstává voda v trubkách usazená a zachovává si svou kvalitu. Nový materiál PP-RCT je již běžně používán při výrobě celoplastových trubek EVO i u vícevrstvých trubek Fiber Basalt Plus, Stabi Plus a Fiber Basalt Clima a nově se používá i k výrobě tvarovek. Ty mají téměř o třetinu nižší hmotnost, což vzhledem k jejich velikosti usnadňuje manipulaci při instalaci.

V tuto chvíli se již z PP-RCT vyrábí tvarovky v průměrech 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 a 250 mm, v průběhu jara a léta pak na moderní materiál přejde i výroba tvarovek o průměru 32 mm. „Tendence naší společnosti je postupně plně přejít na nový materiál PP-RCT, a to jak u trubek, tak i u tvarovek. Výhody tohoto materiálu jsou totiž zřejmé a postupně přesvědčují celý trh. Ruku v ruce s produktovými novinkami se věnujeme i zaškolování odborníků a montážních firem,“ říká na závěr David Penc.



Pevnostní izotermy PP-R a PP-RCT Pevnostní izotermy PP-R a PP-RCT