TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Wavin zpřístupnil novou verzi projekčního programu TechCON

Wavin zpřístupnil novou verzi projekčního programu TechCON

Společnost Wavin přináší projektantům novou verzi programu TechCON 9.0 ve firemní verzi Wavin. Ta obsahuje všechny moduly, které projektanti TZB instalací potřebují ke své práci, jako je např. modul k výpočtu tepelných ztrát, návrhu radiátorového nebo podlahového vytápění, návrhu rozvodů vnitřního vodovodu nebo modul pro návrh vnitřní gravitační kanalizace.

Firemní verze programu TechCON zahrnuje kompletní produktový katalog produktů společnosti Wavin, předního světového výrobce plastových potrubních systémů, od klasických potrubních systémů PP-RCT přes metalplastové systémy M5, M1 a K1 až po systémy pro odhlučněné vnitřní kanalizace AS+ a SiTech+.

„Jednou z hlavních výhod programu TechCON je jeho spolupráce s AutoCADem,“ říká Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Ekoplastik. „Díky tomu mohou uživatelé do programu importovat půdorysy budovy ve formátu dwg nebo dxf., následné propojení pak umožní návrh instalací též ve 3D,“ dodává Pavel Seidl. Hlavní koncepce softwaru TechCON spočívá v kreslení potřebných potrubních rozvodů a odběrných spotřebičů přímo do pracovního okna do předem naimportovaných půdorysů. Výsledkem práce je stanovení průměrů potrubí, nastavení různých regulačních prvků v rámci instalace, tabulky s hydraulickými výsledky, výkaz materiálu atp. Výsledný projekt je možné opětovně importovat do prostředí AutoCADu (resp. tabulky výsledků do MS Excelu) a zde dále provádět libovolné úpravy.

Výhodou TechCON 9.0 oproti předchozím verzím je nový design a značné zjednodušení celého ovládání programu. Podle potřeb je možné měnit dialogová okna, s programem lze pracovat na více monitorech. Nová verze také umožňuje archivace produktů, bez problémů lze produkty měnit, přidávat nebo se vrátit k těm již dříve vyřazeným. Vkládání, trasování, rychlé kopírování vlastností, automatické korekce, klávesové zkratky a spousta dalších nových vlastností jsou dalšími výhodami této nové verze. „Program TechCON byl již v předchozí verzi 7.0 hojně projektanty využíván a na základě zkušeností z praxe je velký zájem o nové verze. Z důvodu poskytování maximálně profesionální podpory jsme přistoupili k aktualizaci na současnou verzi 9.0, kterou naši zákazníci díky pokročilým vlastnostem jistě uvítají“, dodává Pavel Seidl.

Firemní verze TechCON 9.0 Wavin je pro projektanty k dispozici bezplatně v chráněné zóně na stránce www.wavinacademy.cz.