Chcete o 2 roky delší záruku na baterie GROHE? Řekněte si instalatérovi
Společnost GROHE přivezla na partnerský den MARO novinku sprchový rám RAPIDO shower frame a věrnostní program pro instalatéry, který umožňuje poskytovat záruku + 2 roky.
Velkoobchod MARO se specializuje na prodej a distribuci komplexního sortimentu v oboru vodo, topo a sanitu a plyn. Akce pro partnery je určena primárně pro instalatéry, topenáře a montážní firmy a slouží k představení novinek od klíčových dodavatelů, prezentaci obchodních podmínek a akčních nabídek.
„Je to naše tradiční akce, která postupně vyrostla až do současné podoby na pardubické výstaviště, kde je přes 100 vystavovatelů a více než 1 000 návštěvníků. Je to sezónní akce, která k MARO vždycky patřila,“ řekl v reportáži pro estav.tv Ing. Martin Bittner, ředitel Maro s.r.o.
„Začátek roku 2025 nebyl úplně podle představ, rádi bychom viděli nějaký větší progres a jednotlivé měsíce byly rozkolísané. Ale uvidíme,“ řekl ke zhodnocení 2025 Bittner.
Jedním z vystavovatelů byla i společnost GROHE, která přivezla do Pardubic novinku sprchový rám RAPIDO shower frame.
„Vyznačuje se hlavně jednoduchostí montáže. Montáž je hotová za cca 30 minut a vyrábíme jej ve dvou variantách podle počtu funkcí, které má sprcha ovládat,“ představuje novinku Radovan Kolenčík, Area sales manager, GROHE ČR.
GROHE Rapido sprchový rám Mono:
- Podporuje sprchový systém se dvěma funkcemi (např. ruční sprcha a hlavová sprcha s jedním režimem proudu).
- Součástí rámu je předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox a potrubí.
GROHE Rapido sprchový rám Duo:
- Podporuje sprchový systém se třemi funkcemi (např. ruční sprcha a hlavová sprcha se dvěma režimy proudu).
- Obsahuje jak těleso Rapido SmartBox, tak další podomítkové prvky pro přepínání více režimů proudu.
„Sprchový rám umožňuje nastavitelnou výšku hlavové sprchy a od stěny je jeho hloubka pouhých 7,5 cm. Po instalaci se zakryje sádrokartonem a může se obkládat. Výhodou je také to, že sprchový rám je perfektně propojený a instalatér jen jednoduše připojí teplou a studenou vodu,“ popisuje dále Kolenčík.
Novinka, o kterou byl zájem – věrnostní program pro instalatéry
„Instalatér si jednoduše stáhne aplikaci, do které pak stahuje kódy z výrobků, které montuje. Kódy se mění za body a ty potom může instalatér vyměnit ze velmi hodnotné ceny,“ vysvětluje Kolenčík a dodává: „Zároveň bude instalatér zván na školení GROHE a GROHE+. Po absolvování dostane certifikát, který mu umožňuje poskytovat o 2 roky delší záruku, než je standard.“