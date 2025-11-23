Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Chcete o 2 roky delší záruku na baterie GROHE? Řekněte si instalatérovi

Chcete o 2 roky delší záruku na baterie GROHE? Řekněte si instalatérovi

23.11.2025
redakce

Přehrát audio verzi

Chcete o 2 roky delší záruku na baterie GROHE? Řekněte si instalatérovi

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Společnost GROHE přivezla na partnerský den MARO novinku sprchový rám RAPIDO shower frame a věrnostní program pro instalatéry, který umožňuje poskytovat záruku + 2 roky.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Velkoobchod MARO se specializuje na prodej a distribuci komplexního sortimentu v oboru vodo, topo a sanitu a plyn. Akce pro partnery je určena primárně pro instalatéry, topenáře a montážní firmy a slouží k představení novinek od klíčových dodavatelů, prezentaci obchodních podmínek a akčních nabídek.

Je to naše tradiční akce, která postupně vyrostla až do současné podoby na pardubické výstaviště, kde je přes 100 vystavovatelů a více než 1 000 návštěvníků. Je to sezónní akce, která k MARO vždycky patřila,“ řekl v reportáži pro estav.tv Ing. Martin Bittner, ředitel Maro s.r.o.
Začátek roku 2025 nebyl úplně podle představ, rádi bychom viděli nějaký větší progres a jednotlivé měsíce byly rozkolísané. Ale uvidíme,“ řekl ke zhodnocení 2025 Bittner.

Jedním z vystavovatelů byla i společnost GROHE, která přivezla do Pardubic novinku sprchový rám RAPIDO shower frame.
Vyznačuje se hlavně jednoduchostí montáže. Montáž je hotová za cca 30 minut a vyrábíme jej ve dvou variantách podle počtu funkcí, které má sprcha ovládat,“ představuje novinku Radovan Kolenčík, Area sales manager, GROHE ČR.

Přečtěte si také Sprchový rám GROHE Rapido pro snadnou instalaci Přečíst článek na ESTAV.cz

GROHE Rapido sprchový rám Mono:

  • Podporuje sprchový systém se dvěma funkcemi (např. ruční sprcha a hlavová sprcha s jedním režimem proudu).
  • Součástí rámu je předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox a potrubí.

GROHE Rapido sprchový rám Duo:

  • Podporuje sprchový systém se třemi funkcemi (např. ruční sprcha a hlavová sprcha se dvěma režimy proudu).
  • Obsahuje jak těleso Rapido SmartBox, tak další podomítkové prvky pro přepínání více režimů proudu.

Sprchový rám umožňuje nastavitelnou výšku hlavové sprchy a od stěny je jeho hloubka pouhých 7,5 cm. Po instalaci se zakryje sádrokartonem a může se obkládat. Výhodou je také to, že sprchový rám je perfektně propojený a instalatér jen jednoduše připojí teplou a studenou vodu,“ popisuje dále Kolenčík.

Novinka, o kterou byl zájem – věrnostní program pro instalatéry

Instalatér si jednoduše stáhne aplikaci, do které pak stahuje kódy z výrobků, které montuje. Kódy se mění za body a ty potom může instalatér vyměnit ze velmi hodnotné ceny,“ vysvětluje Kolenčík a dodává: „Zároveň bude instalatér zván na školení GROHE a GROHE+. Po absolvování dostane certifikát, který mu umožňuje poskytovat o 2 roky delší záruku, než je standard.

 
 
Reklama