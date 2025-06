TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Budoucnost instalatérského řemesla začíná na školách. GROHE ukazuje, proč má smysl držet krok s inovacemi

Partnerství průmyslu a odborného vzdělávání není jen frází – společnost GROHE, dlouholetý lídr v oblasti sanitární techniky, ukazuje, jak může spolupráce mezi výrobcem a školami vypadat v praxi. Už řadu let podporuje soutěž Učeň instalatér, kde nejen představuje své nejnovější výrobky, ale zároveň je aktivně zapojuje do výuky na středních školách a učilištích. Díky tomu se studenti učí pracovat s nejmodernějšími technologiemi už během studia a do praxe přicházejí vybaveni znalostmi, které odpovídají současným trendům.