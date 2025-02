TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / GROHE oslaví na veletrhu ISH 2025 ryzí požitek z vody

GROHE oslaví na veletrhu ISH 2025 ryzí požitek z vody

GROHE, přední světová značka v oblasti kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, se chystá přetvořit budoucnost vodního zážitku na letošním ročníku veletrhu ISH. Každý aspekt prezentace GROHE na světovém veletrhu technického zařízení budov a sanitárních technologií bude odrážet základní filozofii značky: „Pure Freude an Wasser“, tedy čistou radost z vody. Vodu se chystáme oslavit ve všech jejích podobách – od designu expozice, který kreativně začleňuje vodní prvky, přes inovativní řešení zdokonalující každodenní zážitky, až po poutavé doprovodné akce.

GROHE představí svá inovativní řešení v hale 3.0, ve stánku D11, ve dnech 17. až 21. března ve Frankfurtu nad Mohanem

Expozice bude postavena kolem ústředního tématu čisté radosti z vody

V souladu s letošním tématem veletrhu ISH „Řešení pro udržitelnou budoucnost“ představí GROHE špičkové technologie zajišťující nekompromisní, a přitom ekologický požitek z vody

Bijoy Mohan, Leader LIXIL International, uvádí: „Naše přítomnost na ISH 2025 vzdává hold základům značky a zároveň ukazuje naši vizi budoucnosti požitku z vody. Již téměř 90 let nás naše poslání – Pure Freude an Wasser – motivuje k vytváření řešení, která obohacují každodenní život. Na ISH představíme inovace, které nejen redefinují vodní zážitky, ale také stanovují nová měřítka kvality, technologie, designu a udržitelnosti. Potvrzením našeho poslání se znovu zavazujeme k tomu, co je nejdůležitější – poskytnout našim zákazníkům a profesionálním partnerům řešení, která přinášejí hodnotu a vzbuzují důvěru v budoucnost.“

Kromě stánku GROHE, tedy D11 v hale 3.0, budete značka GROHE k vidění také na následujících místech:

V GROHE Trucku, což je mobilní výstavní prostor v otevřeném prostoru Agora.

Na ISH Festivalu v hale 6.1, který je věnován nastupující generaci v sanitárním a topenářském průmyslu. Mladí řemeslníci a učni zde mohou objevovat poutavé aktivity a vzdělávací příležitosti, včetně stánku GROHE s napínavými instalatérskými výzvami.

Na konferenci Value of Water (17.a 18. března, kongresové centrum frankfurtského výstaviště): V panelové diskusi „Odemykání sanitárního trhu: Jak vytvořit ekosystém mezi tržními příležitostmi a iniciativami sociálního dopadu“ bude Erin McCusker, senior viceprezidentka a ředitelka SATO a LIXIL Public Partners, zkoumat, jak mohou podniky přinášet inovace a škálovatelná řešení na nedostatečně obsloužené trhy pro zlepšení tamních hygienických podmínek. Panelová diskuse se uskuteční v pondělí 17. března od 16:30 do 17:00 hodin (středoevropského času) na hlavním pódiu konference.

Poznejte řešení GROHE na veletrhu ISH

Návštěvníci si mohou výstavní prostory prohlédnout v hale 3.0 u stánku D11:

Pondělí až čtvrtek 17.–20. března, 9:00–18:00 (pouze pro odbornou veřejnost)

Pátek 21. března, 9:00–17:00 (pro všechny)

Pro osvěžení budou mít návštěvníci k dispozici prémiovou vodu GROHE Blue zdarma, a to jak na hlavním stánku GROHE, tak na festivalu ISH.