TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Bezbariérové koupelny budoucnosti

Bezbariérové koupelny budoucnosti

Česká populace stárne a stále více lidí si přeje zůstat co nejdéle samostatně ve svém vlastním domově s podporou domácí péče. Klíčovým prvkem pro takový způsob bydlení jsou dobře upravené koupelny. Společnost Viega proto nabízí širokou škálu řešení pro bezbariérové koupelny a toalety.

Bezbariérový sprchový žlábek Advantix

Klíčovým prvkem bezbariérové koupelny je sprchový kout v úrovni podlahy, který má dostatek místa i pro invalidní vozík. Ideálním řešením je sprchový žlábek instalovaný přímo před stěnu, který šetří místo, takže lze bez omezení využívat celý sprchový kout. Alternativou je stěnový odtok Advantix Vario Wand od společnosti Viega, který lze díky jeho instalační hloubce pouhých 25 mm zabudovat přímo do stěny sprchového koutu. Vkládací rošt je přitom široký jen 4 mm, což zajišťuje diskrétní design. Užitečné je také skládací nebo pevné sprchové sedátko a závěs před sprchou pro ochranu proti stříkající vodě.

Bezbariérová toaleta Prevista Dry



Zcela bezbariérová koupelna se sprchou v úrovni podlahy a výškově nastavitelným WC s robustními podpěrnými madly, která jsou bezpečně připevněna k předstěnovým prvkům Prevista Dry. (foto: Viega) Zcela bezbariérová koupelna se sprchou v úrovni podlahy a výškově nastavitelným WC s robustními podpěrnými madly, která jsou bezpečně připevněna k předstěnovým prvkům Prevista Dry. (foto: Viega)

Důležitá je rovněž bezbariérová toaleta. Pro ni lze využít multifunkční předstěnový systém Prevista Dry. WC prvek umožňuje při prvotní instalaci přizpůsobit výšku keramiky zcela individuálním potřebám, protože upevňovací šrouby jsou výškově nastavitelné (v rozmezí 33 až 39 cm). Ještě komfortnější řešení pak nabízí WC prvek s individuálně nastavitelnou výškou přímo uživatelem. Pneumatický píst dokáže posouvat WC mísu nahoru a dolů v rozmezí 8 cm jen stisknutím tlačítka po straně WC. Toaletu pak lze snadno kdykoliv nastavit na potřebu jakéhokoli člena domácnosti.

Dvě opěrná madla na obou stranách WC zajišťují maximální bezpečnost při jeho používání. Jsou namontovány na upevňovacích prvcích s integrovanými montážními deskami umístěnými za obkladem. Tyto upevňovací prvky se prodávají samostatně a lze je bez problémů připevnit k předstěnovým prvkům Prevista Dry nebo zakoupit vše jako kompletní sadu. I když jsou upevňovací prvky instalovány v průběhu výstavby, opěrná madla lze doplnit až později, v okamžiku, kdy bude jejich užívání potřeba.

Neméně důležité je i snadné ovládání splachování. Ovládací desky Visign for More 200 a Visign for Style 23 s funkcí vzdáleného splachování lze umístit nejen nad WC keramiku, ale i kdekoli v prostoru okolo WC, kde je to pro uživatele nejvíce komfortní. Například na okolní nábytek nebo protější stěnu.

Umyvadlo přístupné pro vozíčkáře

Portfolio Prevista Dry zahrnuje rovněž výškově nastavitelný umyvadlový prvek. Instalatér může pomocí rychloupínacích svorek nastavit výšku spodního příčníku a poté přesně seřídit přípojku vody a odtok. Skrytá připojovací skříňka Viega se skrytými uzávěry a krycí deskou v jedné rovině poskytuje potřebnou volnost pohybu, takže umyvadlo mohou používat i vozíčkáři. V kombinaci s dlouhou armaturou a sklopným zrcadlem tak vzniká pohodlný, bezbariérový umývací prostor.



Veškerá potřebná podpora: zdánlivě drobné detaily, od sklopných podpěrných madel WC až po posuvnou WC keramiku, mají při navrhování bezbariérové koupelny velký význam. (foto: Viega) Veškerá potřebná podpora: zdánlivě drobné detaily, od sklopných podpěrných madel WC až po posuvnou WC keramiku, mají při navrhování bezbariérové koupelny velký význam. (foto: Viega)

Více volnosti nabízí výškově nastavitelný prvek umyvadla Prevista Dry se skrytou připojovací skříňkou pro bezbariérový přístup k umyvadlu. (foto: Viega) Více volnosti nabízí výškově nastavitelný prvek umyvadla Prevista Dry se skrytou připojovací skříňkou pro bezbariérový přístup k umyvadlu. (foto: Viega)