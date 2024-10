TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Elektronické ovládací desky Visign

Elektronické ovládací desky Visign

Moderní ovládací desky jsou základním designovým prvkem každé toalety a koupelny. Zároveň musí poskytovat vysokou úroveň uživatelského pohodlí. Elektronické ovládací desky z řady Visign společnosti Viega dokonale splňují oba požadavky.

Ovládací desky Visign však nabízejí ještě mnohem víc než pouhé spojení designu a funkčnosti. Společnost Viega vytvořila komplexní řešení pro všechny modely, které se plně přizpůsobují individuálním potřebám každého uživatele. Splňují tak nejvyšší standardy z hlediska designu a dosahují hi-tech úrovně z pohledu doplňkových elektronických funkcí. Mezi ně patří například ambientní světelné efekty s příjemnou teplotou chromatičnosti 3 000 K ve spojení s pohybovým čidlem, zcela bezdotykové spouštění splachování nebo programovatelné intervaly automatického spouštění, které pomáhají udržovat kvalitu pitné vody v rozvodech.



Rodina ovládacích desek Viega Visign uspokojí jakkoliv náročné uživatele. (foto: Viega) Rodina ovládacích desek Viega Visign uspokojí jakkoliv náročné uživatele. (foto: Viega)

Vhodné pro každou koupelnu

Každá koupelna je jiná. Její uspořádání, vybavení a barevnost vyjadřují osobitost majitele. Velký výběr designových variant ovládacích desek Visign tuto originalitu jen podporuje. Ať už v klasické bílé nebo chromované, v různých barevných variantách nebo v módní černé. Ovládací desky harmonicky zapadají do jakéhokoliv designu koupelny. A široký výběr materiálů, od dýhovaných dřevěných povrchů přes kartáčovanou nerezovou ocel až po sklo nebo vysoce kvalitní plast, odráží značné nároky na kvalitu, které společnost Viega na své výrobky klade.

Ovládací desky Visign Visign for More 202 a senzitivní Visign for More 205 upoutají pozornost díky technologii LED. Tu lze využít buď jako ambientní, nebo orientační světlo. Pro ovládací desky Visign for More 201 a Visign for More 204 je k dispozici také osvětlený instalační rámeček – další vrchol elegantního koupelnového designu.



Ovládací deska Visign for More 201 je vyrobena z jednoho kusu ušlechtilé oceli. Podsvícení formou LED rámu, který lze k desce doobjednat, dokáže ještě více zdůraznit její jedinečnost. (foto: Viega) Ovládací deska Visign for More 201 je vyrobena z jednoho kusu ušlechtilé oceli. Podsvícení formou LED rámu, který lze k desce doobjednat, dokáže ještě více zdůraznit její jedinečnost. (foto: Viega)

Integrovaná inteligentní elektronika

Zvýrazněný design podomítkových ovládacích desek Visign nachází své funkční pokračování v produktech Visign for More 201, Visign for More 204 nebo Visign for More 205, které mají standardně integrovanou inteligentní elektroniku. Ta zajišťuje nejen mimořádně snadnou nebo dokonce bezdotykovou aktivaci splachování, ale volitelně také podporuje zachování kvality pitné vody. Ovládací desky jsou totiž naprogramovány tak, aby po delší době nepoužívání automaticky spustily proces splachování. Hygienické objemy splachování může instalatér individuálně naprogramovat a na místě definovat přesné množství potřebné vody, které se v potrubí vymění. Všechny ovládací desky nabízí také ekologické nastavení jak malého, tak velkého množství splachované vody, a to v rozmezí 2/3/4, resp. 3,5/4,5/6/7,5 litrů.







Ovládací deska Visign for More 202 má klasická tlačítka nahrazena podsvíceným otáčecím úchytem, který zdůrazňuje její nevšední provedení. (foto: Viega) Ovládací deska Visign for More 202 má klasická tlačítka nahrazena podsvíceným otáčecím úchytem, který zdůrazňuje její nevšední provedení. (foto: Viega)