Portfolio GROHE Professional usnadňuje život nejen instalatérům

GROHE Professional nabízí více než 700 exkluzivních produktů a služeb, které usnadňují každodenní práci profíkům, ale profituje z nich i konečný zákazník. Co z návštěvy partnerů v Portugalsku zlepší nabídku GROHE v ČR?

Zákazník má vizi, odborník ji realizuje: roste poptávka po individuálním řešení koupelen

GROHE, přední světový poskytovatel kompletních koupelnových řešení a kuchyňského vybavení, podporuje velkoobchody se sanitární keramikou, instalatéry, showroomy, projektové zákazníky a kuchyňská studia v bezproblémovém plnění přání jejich zákazníků.

Ve studiu estav.tv je hostem Ing. Václav Vančura, technický ředitel koupelnových studií Ptáček – velkoobchod, a.s. a Ing. Petr Francl, ředitel GROHE Professional CZ/SK a hovořili jsme o představení sortimentu a podpory GROHE na speciální akci pro partnery v Portugalsku, kde se nachází nejnovější Monobrand Grohe Experience Center.

Důležitá byla návštěva výroby baterií, kterou by bylo možno nazvat „kde vzniká kvalita“, prezentace novinek v showroomu a v rámci jednotlivých workshop stanovišť ve venkovním prostoru v Lisabonu. Protože se jednalo o prezentace pro partnery, byly důležité nejen samotné výrobky, ale také diskuse o formě prezentace v showroomech velkoobchodů a v médiích, protože jde o přenesení vlastností a benefitů výrobků ke konečnému zákazníkovi, architektovi a investorovi v podobě, jaká jej osloví.

GROHE a zákazník

Vyjádření vlastní individuality je v posledních letech v oblasti interiérového designu stále důležitější. Zákazníci se inspirují nejnovějšími trendy a vytvářejí si vizi své vysněné koupelny.

„Je to již pár let, kdy GROHE přišlo s úplně nový projektem, který rozdělil produktové portfolio do dvou skupin. Za prvé pro koncového zákazníka, který si chce udělat rekonstrukci a montáž sám a speciální portfolio pro profesionály, kde počítáme s odbornou erudicí instalatéra. Předpokládáme, že většinu instalací koupelen dělají montážní firmy, protože přeci jen je tam voda, kanalizace, elektřina, větrání. Je to práce s celou řadou složitějších detailů. Pro tento segment máme sortiment GROHE Professional, kde chceme spolu s instalatérem zákazníkovi dodat skvělé výrobky s perfektní službou,“ říká Ing. Petr Francl, ředitel GROHE Professional CZ/SK s tím, že v Portugalsku byla příležitost ukázat právě tento koncept obchodním partnerům naživo. Nešlo tedy jen o výrobky samotné, ale o myšlenku a zacílení tohoto portfolia. Cílem bylo předat partnerům představu o prezentaci výrobků a značky GROHE, představit a diskutovat o podpoře prodeje, vzdělávání instalatérů a podpoře škol.

GROHE a velkoobchody, projekt GROHE Professional

GROHE podporuje velkoobchody se sanitární keramikou, instalatéry, showroomy, projektové zákazníky a kuchyňská studia. Podznačka a specializovaná řada GROHE Professional byla vytvořena společně s profesionálními partnery a zahrnuje více než 700 produktů, které značka prodává výhradně prostřednictvím tradičního velkoobchodního kanálu – od spolehlivých bestsellerů, jako je GROHE Eurosmart a nová keramika BauEdge, až po barevnou kolekci Colors Collection a podomítkové sprchy.

„S firmou GROHE spolupracujeme dlouhodobě. Tuto značku stavíme mezi přední dodavatele co do kvality a designu. Na akci se podařilo ukázat nejen design, ale akcentovat vzdělávání a podpůrné služby pro profíky, ale i pro studenty a budoucí řemeslníky, kde společně vychováváme budoucí generaci řemesla. Jsme odborný technologický velkoobchod v oborech voda, topení, plyn a tenhle směr je pro nás velice důležitý,“ říká Ing. Václav Vančura, technický ředitel koupelnových studií Ptáček – velkoobchod a potvrzuje, že na akci nasbírali argumenty pro své zákazníky o udržitelnosti, ekologii, kvalitě, designu a vývoji.

„Je pro nás důležitá právě podpora pro montážníky, protože zákazník, který přijde do showroomu si vybírá design. A jako samozřejmost počítá s tím, že to bude bezvadně fungovat. Ale tato ‚samozřejmost‘ znamená znalosti a zkušenost,“ říká Václav Vančura s tím, že se přímo v Portugalsku domluvili na vylepšení vlastních showroomů, aby mohly být výrobky ukázány v tom nejlepším světle a se všemi důležitými detaily.

„Když jsem před 20 lety nastupoval k firmě Ptáček – velkoobchod, kolegyně mi v showroomu vysvětlovaly, že baterie GROHE poznám i poslepu,“ připojuje své první setkání s kvalitou GROHE Václav Vančura s odkazem na snadno a přesně fungující ovládání s kvalitní kartuší a prodlužování záruky na 3, 5 a 10 let na baterie GROHE.

V rozhovoru došlo i na srovnání preferencí zákazníků v různých zemích a srovnání zvyklostí prodeje v různých regionech. A tak se například dozvíte, že zatímco v Polsku je obchodní model hodně rozdílný s větším podílem hobbymarketů s jinou kulturou prodeje, v Jordánsku je obchodní model téměř totožný s Českem.

GROHE a řemeslník. Nová úroveň koupelnového zážitku instalovaného certifikovanými profesionály

Díky dalším praktickým funkcím, které urychlují instalaci, umožňuje zejména GROHE Professional bezproblémové plánování a realizaci perfektně sladěných koupelen. Každodenní práci profesionálů dále usnadňuje komplexní koncept služeb a školení, který odborníkům umožňuje udržet si náskok před konkurencí.

„Známe kvalitu GROHE, ale přesvědčili nás právě ty další podpůrné služby pro montážníky. Například GROHE+, kde si může montážník, stavební firma i koncový zákazník jednoduše najít, jak výrobky instalovat a ovládat, najde tam technické a záruční listy,“ oceňuje Václav Vančura.

Kampaň GROHE Professional vysílá jasný signál o podpoře spolupracujících profesionálů. Portfolio Professional však neusnadňuje život pouze instalatérům. Přispívá také ke spokojenosti klientů a následně k úspěšnějším obchodním vztahům v dlouhodobém horizontu. Komplexní řešení dokonale sladěná z hlediska tvarů a funkcí nejen zjednodušují proces konzultací, ale také otevírají další obchodní příležitosti.

Slovo měly i novinky

Jednou z novinek, o kterých se hodně diskutovalo na místě byla sprcha GROHE Everstream, novinka jara 2024, která byla navržena tak, aby uživatelům poskytla plnohodnotný zážitek ze sprchování s důrazem na úspory. Tento revoluční sprchový systém čistí, ohřívá a znovu využívá vodu, takže spotřebuje pouze čtvrtinu vody a třetinu energie, kterou obvykle vyžadují tradiční sprchy. Pro čtyřčlennou domácnost to znamená úsporu nákladů až 65 % ročně a až o 70 % nižší emise CO 2 (konkrétní výše úspor záleží na sprchovacích návycích).

„Pracujeme s tím, že GROHE je firma působící na celém světě, tj. v lokalitách s různou úrovní dostupnosti vody. Jsme na trzích, kde je voda čím dál více nedostupná, ale je to téma i v Evropě,“ vysvětluje potenciál novinky Petr Francl.

„Tyto technologické novinky mají dvě skupiny potenciálních zákazníků. Ti, kteří je potřebují a pak technologičtí nadšenci. Ti zde budou nadmíru spokojeni. Nicméně rozhodující bude i cena. Ale víme, že i u nás se dostává hlasu ekologickým řešením. A úspora pitné vody, úspora za vodné a stočné je zajímavým tématem,“ říká ke sprše GROHE Everstream Václav Vančura.

V rozhovoru byla řeč i o tom, jak se daří v ČR přesvědčit zákazníky, aby kupovali kvalitu a jak se to dělá, jak se v prostředí vekoobchodu zorientují zákazníci koncoví i profesionálové, když má značka dvě různé řady výrobků a další témata.

V závěru rozhovoru zazní pro GROHE zcela zásadní téma udržitelnost. „Projevuje se v životnosti výrobků, v obalech, v používaných materiálech, v úspoře vody, v dešťových systémech, v bateriích se studeným startem, ale i v exkluzivním portfoliiu výrobků cradle to cradle, které umíme ekologicky zrecyklovat a znovu vracet do výroby,“ jmenuje kroky Petr Francl.

