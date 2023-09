TZB-info / Voda, kanalizace / Vítěz soutěže Učen instalatér se připravuje na mistrovství Evropy EUROSKILLS 2023

Vítěz soutěže Učen instalatér se připravuje na mistrovství Evropy EUROSKILLS 2023

Petr Valach, student z Žamberku, bude ČR reprezentovat na mistrovství Evropy EUROSKILLS 2023. GROHE, partner mistrovství, pomohl s jeho přípravou.

EuroSkills je mistrovství Evropy v profesních dovednostech mladých od 17 do 25 let a konat se bude od 5. do 9. září 2023 v polském Gdaňsku.

Tým české reprezentace na soutěž EuroSkills 2023 tvoří soutěžící v devíti odborných profesích, z nichž jedna je právě instalatér.

EuroSkills podporuje odborné dovednosti, zvyšování prestiže a kvalitu technických a dalších odborných profesí. Koordinátorem soutěže EuroSkills za ČR je stejně jako v roce 2021 v rakouském Grazu Hospodářská komora. Do soutěže EuroSkills se v září zapojí na 600 reprezentantů ze 32 evropských zemí a utkají se celkem ve 43 odborných disciplínách. Aby náš reprezentant Petr Valach uspěl v náročných disciplínách, pomůžou mu s přípravou odborníci ze společnosti GROHE.

Petr Valach z České Rybné se úspěšně zúčastnil již několika důležitých soutěží

Petr Valach, student Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, bude ČR reprezentovat na mistrovství Evropy EUROSKILLS 2023. zvítězil ve finále soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2022“, které se konalo v dubnu 2022 v Brně.

Poté následovala v listopadu soutěž SkillsPoland 2022 , kde se soutěžilo celkem ve 22 oborech. Z 15 soutěžících byl v celkovém hodnocení Petr Valach na prvním místě a stal se tak vítězem.

Už v době konání finále soutěže Učeň instalatér 2022 ho Cech topenářů a instalatérů ČR přihlásil do systému výběru reprezentanta ČR na EUROSKILLS 2023, kterým se následně stal.

GROHE jako globální průmyslový partner WorldSkills International a prémiový partner WorldSkills Europe podporuje řemesla a školení. V rámci svého program GIVE (GROHE Installer Vocational Training and Education) poskytuje mladým instalatérům dobrý základ pro úspěšný start jejich kariéry a podporuje příležitosti pro mladé talenty v sanitárním průmyslu.

Podpora mladých talentů: společnost GROHE přispívá k výchově nové generace instalatérů

GROHE podporuje příležitosti pro mladé talenty v sanitárním průmyslu

Program GIVE (GROHE Installer Vocational Training and Education) poskytuje mladým instalatérům dobrý základ pro úspěšný start jejich kariéry

Jako globální průmyslový partner WorldSkills International a prémiový partner WorldSkills Europe značka GROHE podporuje řemesla a školení

GIVE: využití školení a vzdělávání

Jedním ze stavebních kamenů snahy značky čelit nedostatku kvalifikované pracovní síly v sanitárním průmyslu je program GIVE (GROHE Installer Vocational Training and Education). Program GIVE pomůže školám vyučovat pomocí moderního vybavení, vzdělávacích materiálů a písemných zkoušek sestavených podle aktuálních průmyslových standardů. Značka již spolupracuje s téměř 70 školami v regionu EMENA a chce oslovit až 5 000 studentů ročně. Dalšími cíli je nadchnout pro tuto profesi více žen a podpořit mladé lidi ze znevýhodněných komunit, aby získali dobré vyhlídky do budoucna.

„Na projektu GIVE je skvělé to, že studenti mohou využívat naše rozsáhlé odborné znalosti. I po absolvování školení jim budeme pomáhat v rámci naší iniciativy CARE – kariérního poradenství a náboru zaměstnanců. To jim umožní získat pracovní zkušenosti u některého z našich průmyslových partnerů nebo dokonce pracovní místo v místním podniku v jejich regionu,“ řekl Chris Penney, Leader GIVE Program LIXIL EMENA.



GROHE GIVE Charleroi, foto GROHE GROHE GIVE Charleroi, foto GROHE

Spojení sil s WorldSkills

Dalšími milníky v péči o instalatérské profese a zvyšování počtu kvalifikovaných pracovníků jsou partnerství s WorldSkills International a WorldSkills Europe. Jedná se o celosvětovou platformu pro zviditelnění a uznání kvalifikovaných odborníků. Součástí této spolupráce je podpora soutěží v oblasti instalatérství a topenářství na veletrzích EuroSkills 2023 v Gdaňsku a WorldSkills Lyon 2024. Kromě podpory řemesel a odborné přípravy se partnerství zaměřuje na zvyšování povědomí o vlivu, který mohou mít kvalifikovaní odborníci na současnost a udržitelnou budoucnost. Společně s celosvětovou komunitou partnerů z oblasti průmyslu, vzdělávání a státní správy podporuje společnost GROHE zlepšování schopností, postavení a ekonomických vyhlídek mladých lidí.

„Partnerství s WorldSkills International a WorldSkills Europe nám umožňuje oslovit talenty. Prostřednictvím soutěží a propagačních aktivit je chceme inspirovat k tomu, aby si vypěstovali vášeň pro dovednosti a usilovali o dokonalost,“ řekl Timo Kurz, Leader GIVE Program and WorldSkills, LIXIL EMENA.

Doplnění redakce. Rozhovor s Petrem Valachem

S Petrem Valachem jsme natáčeli rozhovor po jeho vítězství ve Vědomostní olympiádě CTI ČR 2023.

Redakce TZB-info děkuje GROHE za podporu českého zastoupení na EuroSkills, Cechu topenářů a instalatérů ČR za každoroční soutěž Učeň instalatér a Vědomostní olympiádu, které dopřávají zájmu a pozornosti soutěžícím. A Petrovi samozřejmě držíme pěsti.