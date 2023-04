TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Umyvadlové armatury s termostatickou kartuší chrání proti opaření

Umyvadlové armatury s termostatickou kartuší chrání proti opaření

U armatur s termostatickou kartuší již nemusíme myslet na centrální termostaty. Možnost nastavení průtoku a doby provozu, odolnost nešetrnému zacházení a v provozu – to jsou požadavky na armatury ve veřejných budovách.

Hostem ve studiu estav.tv je Ing. Aleš Řezáč, obchodní manažer společnosti Schell Armatury, která je dodavatelem kvalitních a úsporných armatur pro domácnosti, ale také pro komerční budovy, různé multifunkční budovy, školy, školky.

„Co se týká rodinných domů, tak tam jsou gró sortimentu Schell Armatury rohové a připojovací ventily, které jsou prakticky v každé domácnosti. Na druhou stranu takovým druhým pilířem našeho sortimentu jsou sprchové a umyvadlové armatury pro veřejný sektor, primárně určené pro ty objekty, kde hraje roli úspornost, hygienické ovládání, robustní provedení, dlouhá životnost a ty jsou určeny především pro ten pro ten veřejný sektor,“ říká o sortimentu Aleš Řezáč.

Kvalitní roháček chrání vaši domácnost denně, a to i během dovolené

Roháček, jak se často říká rohovému ventilu, má každý doma, resp. každý jich má doma víc než jeden. Je to zboží, které si můžeme koupit v běžných instalatérské potřebách a v hobby supermarketu. Nicméně naše doporučení je jednoznačné, že tady na kvalitě nešetřete. Mnoho vytopených domácností a sousedů mají na svědomí právě vadné a nekvalitní roháčky. A Schell jsou armatury, na které se spolehnout můžete.

„Schell Armatury shodou okolností v loňském roce oslavil 90 let od svého založení a samotné rohové ventily vyrábí od roku 1950. Dokonce v roce 2015 jsme slavili pěti set miliontý vyrobený kus. I to třeba dokazuje výsadní postavení značky Schell v rohových ventilech,“ říká Aleš Řezáč k rohovým ventilům.

Úsporné armatury pro veřejný sektor

Pro tyto armatury je důležitá kvalita, stejně jako u roháčků, ale navíc roli hraje i design a také požadavky vycházející z provozu veřejných budov. Tj. možnost nastavení průtoku a doby provozu, velké provozní zatížení, nešetrné zacházení a například u školek důležitá ochrana proti opaření.

„Nabízíme specificky zaměřené armatury umyvadlové a sprchové pro tzv. veřejný sektor, tj. typicky pro administrativní budovy, sportovní objekty, bazény, aquaparky, zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, školská zařízení, školy, školky apod.,“ říká Aleš Řezáč.

Doma si každý pohlídá, aby nenechal téct vodu, snad kromě malých dětí. Ale v těch veřejných prostorech se nezřídka stává, že uživatel nechá třeba páku otevřenou a voda teče a teče.

Vlajkovou lodí novinek pro 2023 jsou umyvadlové armatury modul THT s termostatickou kartuší

„Baterie s termostatickou kartuší jsou primárně určeny do objektů jako jsou mateřské školky, domovy pro seniory, zdravotnická zařízení apod. Tyto armatury se liší pouze tvarem nebo designem ovládací páky, se nazývají modus S. Je to klasická páková baterie, ale vevnitř je termostatické kartuše, která v zásadě má dva benefity. Jeden je ten, že nepouští teplotu teplejší než 38 stupňů Celsia. Na studené vodě teče studená. Již nemusíme myslet na centrální termostaty. Míchání se děje přímo v armatuře na tom zařizovacím předmětu. Pokud by vypadl přívod studené vody, je tam integrovaná pojistka, která vypne přívod teplé vody a eliminuje riziko opaření,“ popisuje Aleš Řezáč.

„Pro budovy, které cílí na LEED nebo BREAM, lze jakoukoliv armaturu doplnit o úspornější perlátor. V těch nejúspornějších variantách se nejen přimíchává vzduch, ale redukuje se i proud vody, někomu to nemusí být příjemné a někdy je to i na úkor komfortu mytí. Nadstavbou úspornosti dané armaturou a perlátorem je četnost využívání, údržba a chování uživatelů. U mechanických armatur provozovatel nemá pod kontrolou, jak dlouho kdo bude armaturu používat, na rozdíl od elektroniky, případně samouzavírací armatury. Možnost nastavení vede k poměrně významným úsporám,“ popisuje Aleš Řezáč.