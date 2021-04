Armatury Schell pro veřejný sektor robustností splňují požadavky na antivandal provedení Hygiena a kvalita jsou TOP témata pro armatury Schell

TOP téma komerčních armatur Schell je funkční design. Armatury pro komerční sektor musí být snadno ovladatelné, příjemné na užívání i na pohled a co je také důležité, aby měly hladké, rovné, dobře čistitelné plochy.

V rozhovoru S Ing. Alešem Řezáčem, obchodním manažerem pro ČR a SR společnosti SCHELL GmbH & Co. KG, hovoříme zejména o té části sortimentu, které je určena pro komerční sektor. Ať již pro budovy velké, které se ucházejí o ekologickou certifikaci, nebo o budovy menší, kde ale stále hraje roli spolehlivost, snadné ovládání, snadná údržba, případně i antivandal provedení.

TZB-info: Vaše armatury pro veřejný sektor jsou spojovány zejména se spolehlivostí a úsporou vody, ale hraje roli i design?

„I pro veřejný sektor hraje design svoji roli, ale nejde tak o axtravaganci a inovace, ale především o příjemnou funkčnost. To znamená, že i v tomto sektoru armatur spolupracujeme s designéry, kteří sanitární techniku navrhují. Jedná se o objekty, kde se v hygienických prostorách střídají uživatelé a jde tedy zejména o to, aby armatury byly snadno ovladatelné, příjemné na užívání i na pohled a co je také důležité, aby měly hladké rovné, dobře čistitelné plochy, aby údržba byla jednoduchá pro facility servis,“ říká v rozhovoru Ing. Aleš Řezáč, obchodní manažer pro ČR a SR společnosti SCHELL, a potvrzuje, že TOP téma komerčních armatur Schell je funkční design.

Téma udržitelnosti, úpory vody a ekologie je v Schellu aktuální již řadu let

„Do nabídky výrobků přispívajících k šetření životního prostředí jsme se se zařadili hned, když se objevily první požadavky na certifikaci budov BREAM a LEED. Máme výrobky, které se hodí i do budov s nejpřísnějšími požadavky a certifikací LEED platinum. U umyvadel je to například úprava perlátoru, u sprchových hlavic je možná také speciální adaptéry. Úspora vody u armatur musí jít ruku v ruce se zachováním komfortu,“ říká Ing Řezáč.

„Snažíme se komunikovat s architektem, projektantem a investorem. Snaha o úsporu vody musí být rozumná. Můžeme vyrobit cokoliv, ale vždy se snažíme hledat dobrý kompromis mezi úsporou vody a komfortem. Spokojenost uživatelů je důležitá premisa. A naše zkušenosti mohou projektantům pomoci,“ popisuje Ing. Řezáč praxi v rámci cesty projektování budov s ekologickou certifikací.

TZB-info: Vedle použití armatur Schell u větších objektů s ambicí investora směrem k LEED, BREAM atd. je celá řada komerčních objektů typu škola, sportoviště, nákupní centra apod. tedy komerčních prostor střední a menší velikosti. Jak do těchto objektů Schell zapadá?

„Zde si naše armatury získávají čím dále větší oblibu. Sprchy u fotbalových stadionů, v bazénech, fitness centrech, to jsou typické provozy, kde se nám velmi daří a kde přinášíme provozovateli i návštěvníkům kvalitu a komfort,„ říká Aleš Řezáč a doplňuje další příklady, jako jsou benzínové stanice, restaurace, hospody apod., kde zákazník volí maximálně bezdotykovou variantu nebo stále ještě přijatelnou variantu tzv. polodotykových armatur, tedy tlačných samouzavíracích armatur.

V typickém provozu sprch u bazénu jsou umístěny jsou se značkou Schell roháčky, tlačné armatury u umyvadel a sprch. Někteří investoři a provozovatelé volí raději ve sprchách předmíchanou vodu, kdy uživatel jen stlačením vodu spouští a armatura sama zavírá. Někde je naopak mísení na uživateli a užívá se směšovací baterie.

Předmíchaná voda je varianta i pro mateřské školy. Nejčastěji se využívá v tomto případě armatura PETIT SC na předmíchanou vodu. Pro děti je důležité, že jde velmi lehce. Ve školkách, kde se pro tuto armaturu rozhodli, tak jsou velmi spokojeni. Teplota vody se ovládá centrálně mimo prostor s přítomností dětí.

TZB-info: zmiňovali jsme bazény, školy, čerpací stanice, to vybízí k otázce, zda máte nějaká armatury v antivandal provedení.

„Můžeme říci, že všechny naše armatury, které jsou určeny pro veřejný sektor, ať už je to na umyvadlo, na sprchu nebo splachování, jsou antivandal. Jsou to buď celomosazné armatury, nebo v případě sprch mosazné nebo nerezové ovládací desky. Není tam plast, který je vždycky méně odolný, je tam robustní kov. Stejně jako máme dobrou zkušenost z robustních celokovových rohových a připojovacích ventilů, máme stejně dobrou zkušenost z armaturami pro umyvadla a sprchy,“ říká Ing. Řezáč.