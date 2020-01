TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Environmentální klasifikace budovy je pro investora důležitá

Environmentální klasifikace budovy je pro investora důležitá

V jakých systémech hodnocení budovy se uplatní GROHE? Úsporná řešení GROHE, novinky a tipy v hodnocení sanitárního vybavení.

Voda je vzácný zdroj, se kterým je třeba zacházet opatrně. My v GROHE se staráme o každou kapku.

Jsme hrdí na to, že jsme součástí iniciativy United Water Label Initiative. Instalace produktů GROHE okamžitě pomůže šetřit vodu.

GROHE EcoJoy ™ pákové směšovací baterie, které mají omezovače průtoku s aerátorem a nastavitelným omezovačem teploty, získaly hodnocení A podle klasifikace Water Efficiency Label (WELL). Další proces v této iniciativě a WELL jsou v současné době ve vývoji.

GROHE v hodnocení budov

GROHE pomáhá klientům orientovat se v komplikovaném systému environmentálního hodnocení budov. Máme celosvětovou síť 1100 projektových ředitelů a konzultantů ve 130 zemích, takže kdekoli se projekt nachází, je po ruce odborník.

Náš sortiment vodovodních baterií a příslušenství splňuje nejnáročnější mezinárodní předpisy - použití našich inovativních produktů EcoJoy ™ v některých zemích dokonce splňuje podmínky daňového zvýhodnění. Díky našim odborným znalostem můžete využít všech zelených benefitů při zachování maximálního komfortu.

LEED

Vedení v oblasti energetiky a environmentálního designu.

Cílem je dosáhnout celkové úspory vody v komerčních budovách ve výši 20 až 30 procent ve srovnání se základní úrovní stanovenou v zákoně o energetické politice z roku 1992.

Hodnocení: Certified, Silver, Gold a Platinum.

BREEAM

Metoda posuzování vlivu na životní prostředí v budově.

Pro stanovení hodnoty spotřeby vody se do nástroje kalkulátoru vody BREEAM zadají proplachovací objemy a průtoky všech sanitárních armatur.

Hodnocení: Pass, Good, Very Good, Excellent nebo Outstanding.

Estidama - udržitelnost

Estidama, což v arabštině znamená „udržitelnost“, je založena na čtyřech pilířích: environmentálním, ekonomickém, kulturním a sociálním. Systém hodnocení Pearl se používá k posouzení udržitelnosti návrhu, konstrukce a provozu projektu.

Hodnocení: Jedna až pět perel.

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen eV

(Němčina: Německá rada pro udržitelné budovy)

Systém certifikace DGNB, který byl zahájen v roce 2009, je založen na cílech, normách a předpisech EU. Hodnotí se šest oblastí: ekologie, ekonomie, sociokulturní a funkční aspekty, technologie, procesy a web.

Hodnocení: Bronzové, stříbrné nebo zlaté certifikáty.

Klasifikace Water Efficiency Label (WELL)

Instalace produktů GROHE okamžitě pomůže šetřit vodu. GROHE EcoJoy ™ pákové mísiče, které mají omezovač průtoku s provzdušňovačem a nastavitelným omezovačem teploty, získaly hodnocení A podle klasifikace Water Efficiency Label (WELL), která vyhodnocuje objem a teplotu.

Řada řešení pro úsporu vody GROHE EcoJoy® zahrnuje:

Umyvadlové baterie s omezovačem průtoku, takže nikdy nebudou používat více než 5,8 l / min.

GROHE EcoJoy® ruční a hlavové sprchy mají omezený průtok buď 5,8 nebo 9,4 l / min.

Několik modelů nabízí další funkce, jako jsou EcoButtons a SprayDimmers.

Sprchové termostaty mají EcoButton pro snížení průtoku až o 50%.

Infračervené elektronické baterie pomáhají snižovat možnost přenosu bakterií a zajišťují, že voda bude tekoucí pouze v případě potřeby, zatímco naše samouzavírací sprchové baterie jsou ideální pro sprchy u bazénu.

Koupelnová řešení GROHE v GROHE LIVE studiu v Praze

