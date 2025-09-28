Nová revizní šachta WavinTegra 600 LC kombinuje udržitelnost a odolnost se snadnou instalací
Společnost Wavin představuje svůj nový produkt v oblasti kanalizačních systémů. Revizní šachta Tegra 600 LC se vyznačuje nejvyššími standardy udržitelnosti na trhu. Vedle minimálních dopadů na životní prostředí nabízí i vysokou odolnost, až dvojnásobně delší životnost oproti běžným řešením a snadnou instalaci.
Revizní šachta Tegra 600 LC od společnosti Wavin přináší významný posun v designu revizních komor a vstupních šachet. Nově vyvinutá šachta, která je zájemcům k dispozici od října 2025, je vyrobena až ze 70 % z recyklovaných materiálů. Důležité přitom je, že to nijak nesnižuje kvalitu ani spolehlivost produktu.
Ideální výrobek pro projekty zaměřené na udržitelnost
Vedle maximální šetrnosti k životnímu prostředí však produkt disponuje i dalšími přednostmi. Společnosti Wavin se podařilo snížit spotřebu materiálu při výrobě šachty o 30 % a spotřebu elektrické energie o polovinu. Díky tomu Tegra 600 LC stanovuje nový standard v oblasti odpadních systémů a je ideální pro projekty zaměřené na udržitelnost a uhlíkovou neutralitu.
„Pro úspěch stavebních projektů jsou dnes klíčové efektivita a udržitelnost. Proto jsme se při vývoji nové Tegry zaměřili na modularitu její konstrukce, zjednodušení finální montáže a na použití materiálů šetrných k životnímu prostředí. Výsledkem je produkt, který investorům pomáhá minimalizovat zpoždění, snižuje jim náklady a developerům i městským plánovačům umožňuje realizovat projekty rychle, udržitelně a spolehlivě,“ zdůrazňuje Aleš Franc, obchodně projektový manažer ze společnosti Wavin.
Testy potvrdily, že šachty Tegra 600 LC budou plně funkční i za sto let
Revizní a vstupní šachty Wavin Tegra poskytují přístup pro čištění, kontrolu a údržbu kanalizace a zároveň slouží jako prostor pro důležité komponenty, jako jsou čerpadla, ventily, filtry a pokročilá digitální řešení včetně senzorů. Vzhledem k tomu, že nová Tegra 600 LC je v průměru o 20 % lehčí než předchozí generace, dobře se s ní manipuluje a její montáž je rychlá a snadná. Díky modulární konstrukci a promyšlenému designu zvládnou instalaci i méně kvalifikovaní pracovníci, což snižuje náklady a umožňuje přesnější plánování zdrojů.
„Technické parametry naší nové šachty výrazně posouvají standardy odolnosti a životnosti. Nezávislé testování potvrdilo jejich životnost až 100 let, což je dvojnásobek oproti běžným řešením,“ konstatuje Aleš Franc a připojuje: „Šachtu Tegra 600 LC můžete instalovat až do hloubky šesti metrů, a ona přitom odolá jak pohybům půdy, tak vysokému provoznímu zatížení nebo zvýšeným hladinám podzemní vody.“
Výkyvná hrdla umožňují přizpůsobit produkt různým podmínkám
Pro snadnější instalaci obsahuje šachta inovativní flexibilní adaptér, který zvyšuje flexibilitu připojení potrubí o 30 %. Díky integrovaným výkyvným hrdlům se instalace dokáže přizpůsobit různým podmínkám terénu. Zásadní inovace spočívá především v tom, že výkyvné hrdlo šachty umožňuje vyrovnat drobné odchylky mezi potrubím a šachtou až o 10° ve všech směrech.
Výroba šachet probíhá optimalizovaným jednorázovým procesem („1-shot“), který minimalizuje odpad, maximalizuje pevnost a zajišťuje méně spojů. Díky tomu se výrazně snižuje riziko úniků či poruch, což vede k vyšší spolehlivosti systému a nižším nárokům na údržbu.
Dno šachty je vyrobeno z termoplastického polypropylenu a konstruováno pro snadnou a flexibilní instalaci. Testy potvrdily, že si i při zatížení zachovává tvar profilu, čímž zajišťuje rychlý odtok a zabraňuje usazování nečistot. Díky vylepšené konstrukci dna zůstává výrobek stabilní i při instalaci v náročných podmínkách, například na přímém slunci a při vysokých teplotách.
S online nástroji naplánujete výhodný a stabilní kanalizační systém
„Kombinace nadstandardní životnosti, snadné manipulace a materiálu šetrného k životnímu prostředí přináší nejen ekologickou hodnotu, ale i významné finanční úspory. Pro developery a města to znamená nižší náklady na údržbu a výměny, méně omezujících zásahů do fungování organismu města a stabilní výkon kanalizační infrastruktury po celé generace,“ upozorňuje Aleš Franc ze společnosti Wavin.
Spolu s online nástroji Wavin pro konfiguraci a výpočet nákladů revizních šachet umožňuje revizní šachta Tegra 600 LC naplánovat ekonomicky výhodný a stabilní kanalizační systém s minimálním rizikem chyb během instalace. Produkt je příkladem uplatnění principů cirkulární ekonomiky a potvrzuje ambici společnosti Wavin být lídrem v udržitelném výrobním sektoru.
Více informací naleznete na: promo.wavin.com/cs-cz/tegra-600-lc
