PORADNA – na vaše dotazy odpovídá odborník z Wavin Czechia

Chcete vědět, jak ekologicky a efektivně hospodařit s dešťovou vodou? Jaké topení vybrat a jak v objektu zajistit maximální tepelný komfort? Nevíte si rady se sanací inženýrských sítí nebo výběrem materiálu pro rozvody vody? To vše a ještě více se dočtete v poradně expertů společnosti Wavin Czechia.

Vše kolem plastových potrubních systémů, hospodaření s dešťovou vodou, topení, inženýrských sítí a softwarové podpory projektantů. Kontaktní osoby pro produkty a řešení Wavin Czechia.

Inteligentní systém retence vody Wavin PolderRoof zvyšuje a automaticky řídí množství dešťové vody zachycené na střechách. Ty mohou být díky tomu osázené zelení, která přispívá k lepšímu životu ve městech. Nejenže takové plochy jsou příjemnější a působí atraktivněji, ale především přispívají k lepšímu klimatu a čistšímu vzduchu v okolí. PolderRoof pro rodinné domy začíná být trendem ve světě a je zřejmé, že i u nás brzy nebude doménou pouze velkých administrativních budov. Řešení je vhodné pro všechny typy plochých střech, včetně střech rodinných domů. Samozřejmě záleží na složitosti a velikosti střechy, dále na skladbě vegetace na zelené střeše i na způsobu využití akumulované vody.

Modrozelené střechy PolderRoof mají podobný termoregulační efekt jako klasické zelené střechy. Ty fungují jako přírodní klimatizace – ochlazují stavbu, zvlhčují okolí a snižují tak efekt tepelných ostrovů typických pro dnešní městskou zástavbu. V případě, že je střecha zastíněna vegetačním krytem, její teplota v letních měsících obvykle nepřesahuje 25 °C, ačkoli teplota povrchu vystaveného přímému slunci se může ve stejné době rozpálit až na třikrát vyšší hodnotu. Izolační efekt vegetace na střeše působí i v zimních měsících, kdy pomáhá snižovat tepelné ztráty a zajišťovat v budově příjemné klima.

Potrubní systém Wavin Green Connect 2000 je určen pro kanalizační infrastrukturu. Je vyroben z recyklovatelného polypropylenu, nabízí kruhovou tuhost SN10 a poskytuje vysokou odolnost vůči vysokým teplotám i abrazi. Díky svým vlastnostem je systém určen k použití i v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením, včetně oblastí s nepříznivými geologickými podmínkami.

Tato změna má reflektovat intenzivní zaměření společnosti Wavin na ekologii a udržitelnost a zároveň podtrhnout význam kvalitní kanalizační infrastruktury. Jedná se o potrubní systém mimořádně odolný a tudíž využitelný i v náročných podmínkách, a zároveň velmi šetrný vůči životnímu prostředí. Základem je výroba s úsporou zdrojů a nízkými emisemi CO 2 při 100% recyklovatelnosti materiálu. Ekologický aspekt pak podtrhuje i jeho výrazná zelená barva.

Systém PolderRoof je vhodný pro všechny typy plochých střech, ať už ve stávajících nebo nových konstrukcích. Řešení sestává z nízkých a lehkých střešních akumulačních boxů z recyklovaného polypropylenu o hmotnosti pouhých 3,7 kg a rozměru 1 100 x 1 100 x 85 nebo 160 mm (kapacita 102 nebo 193 litrů srážkové vody). Jednotlivé boxy lze jednoduše spojovat integrovanými konektory podle potřeby, respektive podle rozměrů střechy. Pokud je tedy statika budovy i střechy dostačující, pak lze PolderRoof instalovat i na stávající plochou (bezespádovou) střechu.

Potrubní systém Wavin Green Connect 2000 splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 14758 pro moderní kanalizační systémy. Pro výrobu byl použit optimalizovaný materiál polypropylen (PP-MD) s homogenní strukturou. Díky tomu má potrubí perfektně vyváženou tuhost a houževnatost. Vysoká kruhová tuhost potrubí ≥10 kN/m2 dovoluje značné zatížení, zatímco houževnatost systému znamená, že trubky jsou velmi odolné vůči proražení. Přidanou hodnotou je bezesporu vysoká odolnost i při vysokých teplotách dosahujících až 90 stupňů a speciální patentované těsnění, které zabraňuje případnému vytékání odpadní vody z kanalizace a zároveň znemožňuje pronikání podzemních vod do trubek.

Mimořádnou těsnost pak systému propůjčuje patentovaný těsnící systém, který je tvořen hrdlem se speciálně tvarovaným těsnícím žlábkem a tříbřitovým těsnícím prvkem. První břit bezpečně fixuje těsnící prvek v žlábku. Stírací břit brání pronikání nečistot a písku a těsnící břit zajišťuje trvalé utěsnění spoje. Systém pak nabízí těsnost až do tlaku 2,4 bar a může být použit i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody.

Nedá se říct, že by byla lepší, spíše představuje vhodnější alternativu, a to z důvodů, které odrážejí jak praktické výhody, tak i bezpečnostní aspekty. Prvním z nich je schopnost tlakové zkoušky vzduchem lépe odhalit netěsnosti v potrubí. Na rozdíl od vody umožňuje vzduch rychleji identifikovat i ty nejmenší úniky, což výrazně zlepšuje schopnost detekce vadných spojů. Dalším faktorem je minimalizace rizika. Zatímco při testování vodou hrozí možnost poškození elektroinstalací, sádrokartonů nebo nasáknutí nových zdí vodou, tlaková zkouška vzduchem takové nebezpečí omezuje. Důležitým aspektem je i eliminace hrozby šíření bakteriálních onemocnění, které mohou vzniknout při testování tlakem vody. Celkově tak lze říci, že tlaková zkouška vzduchem je rychlejší, jednodušší a efektivnější než její vodní ekvivalent. Velkým pomocníkem při tlakových zkouškách vzduchem jsou pak naše unikátní „pískací“ tvarovky K5/M5, které disponují jedinečnou funkcí “acoustic leak alert”. Ta zaručí, že nezalisované anebo špatně provedené spoje budou bezpečně odhaleny, neboť při tlakové zkoušce vzduchem vydají akustický signál o síle až 80 dBA. Díky tomu lze snadno závadu lokalizovat, spoj opravit a předejít tím budoucím problémům a závadám. Jedná se o vůbec první tvarovky s akustickou výstrahou na světě.

Testování tlakem vzduchu je rychlé, čisté a bezpečné, protože akustický signál je vydáván již při tlaku 0,15 baru. Tlakovou zkoušku lze provést i v zimním období bez rizika zamrznutí potrubí. Kromě toho již neexistuje závislost na včasných dodávkách vody na staveniště, testování spojů totiž provede jednoduchý vzduchový kompresor.

Průměrná návratnost investice do systému regulace Sentio závisí na individuálních podmínkách každého uživatele – na velikosti a konstrukčním řešení budovy, na typu topné soustavy, na způsobu instalace (drátová/bezdrátová/kombinovaná), ale také na vývoji cen energie. Obecně lze uvést, že návratnost investice se pohybuje nejčastěji kolem 2 let. Úspory nákladů za topení mohou dosahovat až 20–40 %, což představuje významný potenciál pro snížení energetických nákladů.

Nutno podotknout, že úspory nejsou jediným důvodem, proč si zónovou regulaci pořídit. Velkou výhodu nabízí i možnost ovládat systém na dálku z mobilního telefonu, což uživatelům poskytuje flexibilitu a kontrolu nad podmínkami v jednotlivých místnostech.

Materiály pro výrobu potrubí a tvarovek, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou, musejí vyhovovat vyhlášce 409/2005 Sb. A tedy nemohou zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu pitné vody. Samozřejmě různé materiály mají různé technické parametry, jako je například drsnost povrchu. Dále může například u kovových tvarovek docházet k lehkému výluhu v mezích daných výše uvedenou vyhláškou. V této oblasti je společnost Wavin leaderem na českém trhu, protože jako první nabízí tvarovky s bezolovnatou mosazí.

více informací









Ano, pro instalaci do sádrokartonových podhledů je vhodný například náš systém Wavin Comfia CD-4. Tyto stropní panely, které poskytují díky své konstrukci vysoký výkon na metr čtvereční, se dodávají v podobě prefabrikovaných desek ve více rozměrových variantách. K hlavním výhodám stropních panelů Wavin Comfia CD-4 patří vedle rychlé a snadné montáže především úsporný a bezúdržbový provoz, dlouhá životnost a tichý chod. Vzhledem k tomu, že systém je zabudovaný do konstrukce stropu, nenarušuje vzhled místností a nebrání instalaci dalších prvků, ať už funkčních či dekorativních. I z tohoto důvodu bývá dané řešení mnohdy preferováno při výstavbě či v rámci rekonstrukcí rodinných domů.



Společnost Wavin Czechia nabízí pět různých systémů Wavin Comfia, z nichž každý má své specifické vlastnosti a cenové hladiny. Nejdostupnější je řešení Wavin Comfia WW-10, které bývá o něco levnější než standardní ústřední vytápění. Na opačné straně nabídky je systém Wavin Comfia CD-4, který může být až o 100 % nákladnější než tradiční vytápění. Škála cenových rozdílů naznačuje, že volba konkrétního systému závisí na finančních možnostech investora a konkrétních požadavcích na vytápění. Zároveň je třeba zdůraznit, že i když jsou některé varianty systému Wavin Comfia dražší, celkové náklady na topení mohou být v dlouhodobém horizontu nižší díky vyšší energetické účinnosti těchto panelů. Dalších úspor energie a finančních prostředků lze navíc dosáhnout kombinací systémů Wavin Comfia se zónovou regulací Sentio.



Všechny stropní a stěnové sálavé systémy Wavin Comfia slouží k efektivnímu a komfortnímu vytápění i chlazení místností v rodinných i bytových domech a kancelářích. V současné době se jedná o pět systémů: CD-4, CW-90, WW-10, WD-75 a CM-70, přičemž konkrétní volba vždy závisí na konstrukci stropů či stěn. Wavin Comfia nabízí řešení pro instalaci do betonové desky, pod omítku i podvěšený strop, tedy jak pro mokrou, tak i suchou instalaci. Vytápění i chlazení jsou úsporné, chod je tichý a celý systém se vyznačuje dlouhou životností a bezúdržbovým provozem.



Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Díky možnosti měnit úhel napojení na vstupu i výstupu z šachty, je možné dosáhnout změny úhlu až o 15°.Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60°a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna. Výhodou integrovaného výkyvného hrdla je změna úhlu přímo v šachtové dně, nikoli na trase mezi šachtami. Šachty Tegra jsou k dispozici ve třech typech podle průměru šachtové roury: Tegra 425, Tegra 600 a Tegra 1000 NG. Pro návrh kanalizačních šachet Vám můžeme doporučit náš software Wavin Espace, který je zdarma k dispozici na stránce www.wavinsoftware.com.

Systém Quickstream je z materiálu HDPE a spojuje se svařováním. Pro svařování se dají použít elektrospojky nebo metoda na tupo. Obě metody spojování PE potrubí jsou na stejné úrovni kvality svaru. Svařením vzniká nejbezpečnější, 100% těsný, nerozebíratelný, dlouhodobý spoj, jehož životnost je definována stejně jako u PE potrubí. Podmínkou je samozřejmě správné dodržení technologických postupů pro obě metody svařování. Rozhodnutí, zda svařovat na tupo nebo pomocí elektrospojek, by mělo probíhat podle daného projektu a zvolené technologie montáže potrubí. Ve většině případů jde vždy o kombinaci obou postupů.

více informací





Stále více a více vlastníků a provozovatelů vodovodních, plynovodních a kanalizačních sítí se ocitá v situaci, kdy stávající potrubí je již za svojí životností, nevyhovuje podmínkám dnešního provozování a díky tomu se hromadí a opakují havárie na potrubí. To představuje nemalé vydání finančních prostředků k zajištění provozování jednotlivých sítí, stejně jako odstraňování vzniklých škod. V takovém případě je nutné pečlivě prozkoumat všechny možnosti a zvolit ten nejvhodnější způsob, jak vedení opravit. Mezi hlavní kritéria volby dané technologie patří šetrnost k životnímu prostředí a rychlost realizace. Z tohoto důvodu doporučujeme vybrat správnou bezvýkopovou technologii, která tyto podmínky v porovnání s otevřeným výkopem splňuje. Bezvýkopové technologie se používají tam, kde dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi, dopravními uzly, vodními toky, tam kde jsou aleje, parky. Bezvýkopové technologie jsou ve většině případů ekonomicky výhodnější, z hlediska časového budou jednoznačně rychlejší a společensky a ekologicky přijatelnější. Mezi nejčastěji používané bezvýkopové technologie v inženýrských sítích patří Relining, Close-fit technologie Compact Pipe, Berstlining, HDD (horizontální řízené vrtání) a Pluhování.

více informací





Wavin Czechia má ve svém portfoliu systémové řešení – Aquacell Strong, které splňuje požadavky na možné zatížení zeminou až 8m (maximální hloubka dna vsakovacího objektu 8,4 m) v závislosti na měrné hmotnosti použitého materiálu pro zásyp. Aquacell Strong je složen ze dvou proti sobě zasunutých akumulačních modulů Aquacell NG, které zajistí dvojnásobnou únosnost díky zdvojené sloupkové konstrukci.

více o tomto systému





V současné době je pro uživatele připravena nejmodernější firemní verze softwarového nástroje Wavin TechCON 10. Ten umožňuje komplexní návrh vnitřních rozvodů vody, topení a kanalizace. Jedná se o návrhy vnitřního vodovodu (včetně návrhu vyvážení a nastavení cirkulačních ventilů), vytápění (jak podlahového, tak i radiátorového včetně stanovení tepelných ztrát) a vnitřní kanalizace. Wavin verze je nyní obohacena o moduly sloužící k návrhu stropního a stěnového vytápění a kanalizačních šachet. Hlavní výhodou tohoto moderního graficko-výpočetního návrhového softwaru je jeho spolupráce s AutoCadem, která uživateli umožní např. importovat do programu půdorysy budovy ve formátu dxf. Velkou výhodou je také velmi jednoduché provádění změn a okamžitá aktualizace výpočtu v projektu. Mezi největší přednosti SW produktu Wavin TechCON 10 lze spatřovat v možnosti pracovat v 3D prostoru a dále pak možnost automatického generování rozvinutých řezů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Výsledkem práce je kompletní návrh požadované instalace – a to jak co do výpočtu, tak i do grafické interpretace. Tedy např. stanovení průměrů potrubí, nastavení různých regulačních prvků v rámci instalace, tabulky s hydraulickými výsledky, výkaz materiálu atp. Výsledný projekt je možné opětovně importovat do prostředí AutoCadu (resp. tabulky výsledků do MS Excelu) a zde dále provádět libovolné úpravy.

Firemní verzi programu TechCON nabízíme zdarma v nejnovější verzi 10, která obsahuje moduly a nástroje pro profesionální návrh všech praktických TZB instalací (vnitřní vodovod a kanalizace, vytápění, podlahové topení atp.) a následnou tvorbu projektové dokumentace. Pro verzi Wavin TechCON 10 jsme se rozhodli zvolit omezenou distribuci pomocí konkrétních aktivačních (licenčních) kódů (protikladem tohoto řešení je nákup multilicence).

Aktivace je jednoduchá: nejprve je třeba si stáhnout vlastní instalaci, a to ze zóny pro projektanty, která je umístěna na www.wavinacademy.cz. Instalace je připravena jako zip soubor (k dispozici jsou verze jak CZ, tak i SK – proto věnujte pozornost tomu, jakou jazykovou verzi stahujete). Soubor si uložte do zvoleného adresáře a instalaci rozbalte. Potom dvakrát klikněte na setup.exe a proveďte instalaci. Po skončení instalace poprvé program spusťte. Při registraci je třeba vyplnit požadované údaje a tyto potvrdit. Po schválení obdržíte potvrzení o registraci, program se stává plně funkční a je připraven k používání.

Wavin klade v rámci své činnosti zvláštní důraz na profesionální technické poradenství spojené s jejich produkty včetně přípravy, vývoje a distribuce softwarových produktů pro podporu projekčního návrhu instalace. Specializované SW produkty, které jsou firmou Wavin zdarma k dispozici, svým zaměřením kompletně pokrývají problematiku návrhu jak venkovních inženýrských sítí, tak i vnitřních instalací vody a vytápění.

Naše SW produkty se mimo jiné vyznačují také svou jednoduchostí. Nicméně někdy se uživatel dostane do situace, kdy není schopen určitý specifický úkon provést a tím pádem se dostává do časové prodlevy při zpracování projektové dokumentace. Je jasné, že dlouhé telefonáty, případně osobní návštěva specialisty, nejsou vždy tou nejefektivnější variantou technické pomoci.

Pro tyto případy máme velmi jednoduché a elegantní řešení. Naši specialisté využívají k poradenství efektivní moderní nástroje, jako je např. program MS Teams, pomocí kterého je možné se spojit takřka okamžitě, např. pomocí funkce videohovoru. Při použití programu MS Teams můžete s naším specialistou, velmi jednoduchým způsobem, navázat spojení a sdílet přímo pracovní plochu Vašeho počítače. Díky tomu je možné problém vyřešit přímo v rámci Vašeho pracoviště. Obdobně je možné provádět i různá on-line školení a on-line prezentace.

Otázky a odpovědi k tématu BIM (otázka 59–65). Knihovny pro program Revit BIM, které mají integrované inteligentní funkce. S pomocí těchto inteligentních funkcí můžete vytvořit kompletní „reálný” potrubní systém nejrychlejším možným způsobem.

Na otázky odpovídá Pavel Seidl, produktový manažer a sw specialista, Wavin Czechia.

V současné době je na vzestupu požadavek na zpracování projektové dokumentace v rámci BIM, konkrétně v aplikaci Revit. BIM přístupy k projektování vyžadují v první řadě přípravu reálného 3D modelu celé stavby, potrubních rozvodů nevyjímaje. Celý proces modelování je poměrně časově náročný. Z tohoto důvodu jsme pro projektanty připravili ucelenou řadu knihoven našich produktů, které jsou určeny právě pro zmiňovaný program Revit.

Uvedené knihovny se vyznačují řadou integrovaných inteligentních, praktických funkcí, které vyplynuly z požadavků projektantů a z našich dlouhodobých zkušeností z oblasti plastových potrubních rozvodů v rámci TZB instalací. Pro komfortnější užití modelů je také připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací, a také tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše na intuitivní bázi.

Nyní jsou kompletně k dispozici knihovny pro výrobky, které nacházejí uplatnění v systémech vnitřních instalací. Jako příklad můžeme uvést tradiční systém Wavin PPR určený pro rozvody vody a vytápění (včetně materiálové inovace Wavin PP-RCT). Obdobně je tomu též v případě vícevrstvého metalplastového systému Wavin K5 a M5. Dále pak jsou k dispozici rodiny produktů, které se používají jako systémy gravitační odhlučněné kanalizace. Konkrétně se jedná o systémy Wavin Sitech+, resp. AS+. K dispozici je též knihovna pro systém podtlakového odvodnění střech Wavin Quick Stream a svařovaný systém vnitřní kanalizace z materiálu HDPE.

Program Revit nachází své uplatnění zejména v případě projektů rezidenčního, kancelářského či obchodního charakteru. Tedy v případě našich produktů se bude jednat o výrobky, které se používají v rámci vnitřních rozvodů vody, topení a vnitřní kanalizace.

I když jsme v rámci projektu postaveni před úkol navrhnout pro určitou budovu její vnitřní potrubní rozvody, tak je třeba tyto rozvody vyvést až k přípojnému bodu, např. veřejné kanalizace nebo vodovodu. S tímto souvisí i nutnost použít do projektu např. kanalizační šachtu nebo vsakovací či retenční objekt a propojit tyto objekty vhodným typem potrubí. A pokud připravujete celý projekt v programu Revit, tak i pro tyto výrobky je nutné mít k dispozici příslušné knihovny.

Na tento požadavek jsme již zareagovali, a pro uživatele programu Revit jsme připravili knihovní prvky kanalizačních šachet Wavin TEGRA (425, 600 a 1000) a bloků Wavin Aquacell a Q-Bic Plus, které slouží k přípravě vsakovacích a retenčních objektů. V poslední fázi testování se v současné době nacházejí knihovny pro potrubí KG (PVC – SN4 a SN8) a Acaro (PP SN12 a SN16).

V tomto případě bych doporučil použít tzv. AutoPEN řešení. SW produkt AutoPEN představuje ucelený balíček aplikací, který umožňuje kompletní návrh kanalizačních a vodovodních sítí (pracemi se situačními podklady počínaje, přes generování příslušných podélných profilů a specifikací výkazu výměr konče). Pro uživatele představuje neocenitelného pomocníka s vysokou mírou inženýrské přidané hodnoty.

V současné době je program AutoPEN připraven ve free firemní „AutoPEN Wavin“ verzi. Ucelený balíček programů „AutoPEN Wavin“ obsahuje moduly SITUACE (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCad), PODÉLNÝ PROFIL (návrh podélného profilu kanalizace, resp. vodovodu nebo plynovodu a terénu – následná možnost exportu a dalších úprav v prostředí AutoCadu) a KUBATURY (specifikace objektů na trase a výkaz výměr gravitační kanalizace i případného tlakového rozvodu).

Přičemž modul SITUACE je společný pro oba moduly – jak pro modul kanalizace, tak i pro modul tlakové rozvody – konkrétní režim se volí až následně v menu programu. A dále pak pro moduly PODÉLNÝ PROFIL a KUBATURY existují vždy samostatné (samostatně spustitelné) aplikace pro gravitační kanalizaci a pro tlakové rozvody.

Základní omezení firemních verzí logicky spočívá v materiálové základně, se kterou tyto verze pracují. Tyto materiálové základny obvykle představují vhodné portfolio objednavatele firemní verze – v našem případě tedy firmy Wavin. Nicméně jsme přesvědčeni, že naše produktové portfolio je v oblasti rozvodů IS natolik bohaté, že výrobkové omezení v našich firemních verzích nebude pro uživatele žádným nepřekonatelným pracovním problémem.

Řešení problematiky statiky potrubí není ničím neobvyklým a Wavin toto řeší v rámci standardní podpory pomocí specializovaného SW pro statické posuzování potrubí. Tento program byl vyvinut ve spolupráci se specialisty na statické posuzování stavebních součástí z VUT Brno.

Program umožňuje provádět a dokládat jakékoliv statické výpočty dle požadavků zákazníka. Ať již se jedná o standardní pokládku potrubí do otevřeného výkopu nebo o potrubí uložená různými bezvýkopovými metodami. Uživatel má samozřejmě možnost zahrnout do výpočtu všechny potřebné faktory, které ovlivňují výpočet – jako jsou např. různé hodnoty krytí potrubí, hladina spodní vody nad vrcholem potrubí, typ obsypového materiálu, jakost uložení potrubí či stupeň hutnění. Uvedený produkt pracuje s kompletním sortimentem potrubí pro venkovní gravitační kanalizace (od klasického KG SN4, přes KG 2000, Solidwall SN12, X-Stream až po nejodolnější potrubí Acaro SN16), tlakové systémy z PE (PE 100 DL, PE 100 RC a TS) i speciální potrubí určené pro sanaci stávajících rozvodů Wavin Compact Pipe. Výstupem z programu jsou výsledky statického posouzení ve formě uceleného protokolu.

Vlastní program je připraven ve dvou verzích. První verze, tzv. plná, slouží výhradně pro naše interní potřeby – jejím charakteristickým rysem je její obecnost, která umožňuje výpočet jakýchkoliv variant uložení potrubí. Druhá verze, tzv. free, má své uplatnění v běžné praxi. Tato verze je omezena co do sortimentu i co do možnosti simulace parametrů pokládky (např. omezení na min. hodnotu krytí pro konkrétní typ potrubí apod.). Nicméně pro uživatele zajišťuje v požadované míře statické posouzení (včetně tisku výsledkového protokolu) pro drtivou většinu praktických příkladů. V případě potřeby samozřejmě existuje možnost zpracování statického posouzení příslušným pracovníkem firmy Wavin.

Ano, je to možné, to řešení existuje v podobě programu TechCON. SW produkt TechCON Wavin slouží ke komplexnímu návrhu vnitřních rozvodů vody, topení a kanalizace. Uvedeným programem tedy lze provádět návrhy vnitřního vodovodu (včetně návrhu vyvážení a nastavení cirkulačních ventilů), vytápění (jak podlahového, tak i radiátorového, včetně stanovení tepelných ztrát) a vnitřní kanalizace.

Jedná se o moderní grafický návrhový SW, jehož hlavní výhodou je jeho spolupráce s AutoCadem, která uživateli umožní např. importovat do programu půdorysy budovy ve formátu dwg nebo dxf. Koncepce SW TechCON je pak následně založena na kreslení potřebných potrubních rozvodů a odběrných spotřebičů přímo do pracovního okna (do předem naimportovaných půdorysů).

Výsledkem práce je tedy kompletní návrh požadované instalace – a to jak co do výpočtu, tak i do grafické interpretace. Tedy např. stanovení průměrů potrubí, nastavení různých regulačních prvků v rámci instalace, tabulky s hydraulickými výsledky, výkaz materiálu, atp. Výsledný projekt je možné opětovně importovat do prostředí AutoCadu (resp. tabulky výsledků do MS Excelu) a zde dále provádět libovolné úpravy.

Ano, musíme souhlasit, že obzvláště v současné době je třeba v rámci přípravných projektových prací připravit korektní rozpočet stavby. K tomuto účelu se v praxi běžně používá různých SW aplikací, které jsou schopny v rozpočtu zohlednit veškeré potřebné parametry (nejen cenu materiálu, ale samozřejmě i cenu zemních prací, cenu montáže a pokládky potrubí apod.). Mezi rozpočtáři jsou zřejmě nejoblíbenější produkty a databáze společností URS a RTS. Za upozornění stojí fakt, že veškeré výrobky, které firma Wavin Czechia nabízí v rámci ČR, jsou v těchto databázích obsaženy a potřebné parametry (cena apod.) též pravidelně aktualizovány.

Profesionální podpora našich produktů je pro nás klíčovou záležitostí. Kromě standardních způsobů komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonu, mailu či osobního jednání nabízíme také komunikační možnosti, které skýtá naše nové moderní školicí centrum.

Vedle možnosti absolvovat klasické školení přímo na místě se v poslední době stává stále oblíbenější forma „dálkových“ školení a prezentací v rámci internetu – jedná se o velmi efektivní způsob komunikace, jejíž hlavní předností je, že se nevyžaduje fyzická přítomnost účastníka. Díky modernímu vybavení školicího centra jsme schopni organizovat on-line semináře a školení (tzv. webináře). Účastníci webináře mohou sledovat prezentaci z pohodlí své kanceláře nebo domova, mohou klást dotazy buď prostřednictvím chatu nebo klasicky přes mikrofon. Případně mohou sdílet obsah své obrazovky s ostatními účastníky, s nimi diskutovat a vyměňovat si zkušenosti.

Dalším velmi účinným nástrojem technické pomoci při práci s našimi SW produkty je možnost přímého napojení našeho specialisty na počítačovou plochu uživatele a následné odstranění problému přímo v počítači uživatele. Funkce sdílení pracovní plochy monitoru je zabezpečena pomocí známého a v praxi běžně využívaného programového balíčku „TeamViewer“ nebo aplikace „Microsoft Teams“ Použití těchto platforem je výhodné zejména v nastalých problémech při užívání našich softwarových produktů – analýza a diskuze nastalých problémů následně probíhá na monitoru uživatele a přímo v daném rozpracovaném projektu. Identifikace a následné odstranění problémů a chyb je tudíž velmi pružné, efektivní a pro uživatele také interaktivní – může sledovat servisní zásahy, které vedly k odstranění problému. Všechny výše uvedené podpůrné služby nabízíme našim zákazníkům v rámci podpory spolupráce zdarma.

Obrovskou předností podtlakového systému jsou jeho vlastnosti, jako jsou např. jednoduchá montáž, bezspádové zavěšené potrubí, vyšší rychlost proudění v potrubí, méně svislých svodů a střešních vtoků, atd. Díky těmto vlastnostem lze systém použít nejen na plošných a nízkých objektech, jako jsou výrobní haly, logistická centra, obchodní centra, apod. Ale také na objektech, jako jsou administrativní budovy, hotely, bytové domy, výzkumná centra, kde může být požadavkem se dostat do prostoru podhledů a udržet jednotnou výšku.





Jednou z hlavních rozdílných vlastností je, že u podtlakového systému je potrubí vedeno bezespádu, zatímco u gravitačního odvodnění je nutné dodržet min. podélný spád daný normou. Dále u podtlaku dosahujeme vyšší rychlosti proudění vody v potrubí oproti gravitačnímu odvodnění, a potrubí se tak v podstatě uvnitř nezanáší.

Další výhodou podtlakového systému je, že se díky zodpovědnému návrhu, který je zpracovaný naším odborným projektantem, může ušetřit na počtu střešních vtoků a svislých svodů. Tím vzniká úspora na straně výkopových prací a materiálu ležatých přípojek.

Jako výhodu podtlakového systému můžeme také zmínit, že se jedná o svařovaný systém z materiálu HDPE, který je při správné a odborné montáži trvale těsný, odolný vůči vnitřnímu přetlaku a v podstatě 100% spolehlivý za každých podmínek.

Ano, k dispozici je jednoduchá aplikace, která je přístupná na www.wavinsoftware.com. Uvedený SW představuje jednoduchý a přehledný výpočtový nástroj sloužící pro návrh vsakovacích a retenčních objektů. Tento program je koncipován na principu on-line webové aplikace, která si ke své funkci neklade žádné nadstandardní hardwarové ani softwarové požadavky (např. rychlost připojení internetové sítě, parametry počítače, webový prohlížeč atd.).





Návrhový program je koncipován tak, že k výsledku se uživatel dopracuje postupně, v logicky po sobě jdoucích krocích, které v podstatě kopírují postup výpočtu tak, jak je uveden v ČSN 75 9010. Po úvodní registraci a zadání nového projektu následuje vyplnění administrativních údajů sloužících pro detailnější specifikaci daného projektu. V dalším kroku je uživatel vyzván k výběru konkrétní lokality, ve které se uvedená stavba nachází. Zde program umožňuje pracovat buď se sadou dat, která je přímo obsažena v normě ČSN 75 9010, případně si založit sadu vlastní (uživatelskou) a tu dále uvažovat při výpočtech. Následně uživatel zadává parametry odvodňovaného území – jednotlivé odvodňované plochy a jim příslušné součinitele odtoku. Opět (obdobně jako v případě zadávání lokality) je možné zadávat názvy ploch a jim přiřazovat součinitele odtoku buď ve shodě s ČSN 75 9010, nebo dle vlastního uvážení a potřeby. Další postup výpočtu zahrnuje definování konkrétních objektů, které se vyskytují v rámci projektu (vsakovací, retenční nebo kombinované) a přiřazení výše definovaných ploch k nim. K samotnému výpočtu je zapotřebí ještě zadat jaký typ akumulačních bloků je v projektu konkrétně použit, koeficient vsaku, hladinu podzemní vody, výšku krytí bloků (včetně velikosti vnějšího dopravního zatížení), základní dispoziční rozměry a v neposlední řadě též hodnotu možného povoleného odtoku z nádrže. Po provedení výpočtů program sám vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Tyto výsledkové tabulky obsahují veškeré požadované výsledkové hodnoty, jako jsou např. rozměry objektu, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plocha včetně vsakovacího odtoku, hodnota doby prázdnění a mnohé další.

Závěr návrhu spočívá v automatickém vygenerování technické zprávy a v případě potřeby též v tvorbě výkazu materiálu včetně cenové kalkulace nebo výkresu celé galerie ve formátu dxf. Technická zpráva svým obsahem odpovídá zpracovávanému projektu. Na tomto místě je třeba podotknout, že informace uvedené v této technické zprávě nejsou jen strohými fakty týkající se pouze navržených objektů – naopak popisují uceleně celou řešenou problematiku včetně úvodní charakteristiky projektu, montážního postupu výrobce, záručních podmínek, vzorových obrázků a závěru, atd.

Wavin Czechia nabízí vírové ventily s vertikálním nátokem (např. typ CEV) ve spolupráci s firmou Mosbaek, které lze dimenzovat od cca 0,3 l/s. Důležitým parametrem je tlaková výška neboli maximální vodní sloupec, při kterém bude zaručen daný požadovaný průtok.



Vírové ventily typu CEV se většinou osazují pomocí kotvící desky na stěnu betonových jímek či šachet (úpravou kotvící stěny i do jímek plastových), přičemž je nutné dodržet kalový prostor min. 300 mm ode dna odtoku.



Z důvodů přístupu k montáži a údržbě se doporučuje používat šachty min. DN 1000.





Osazení vírového ventilu do malé šachty je možné pouze v případech s průtokem do 0,5l/s, což je dáno velikostí ventilu a nutným prostorem pro jeho osazení.



Pro zachování bezpečného provozu je na vírový ventil osazená proplachovací tlaková hadice, která slouží k uvolnění nečistot z nátokového otvoru vírového ventilu.



Tento typ je tak vhodný zejména pro dešťové kanalizace v projektech rodinných domů, kde většinou povolený odtok nepřesahuje 0,5l/s a zároveň je toto řešení ekonomické.





Existuje aplikace, která je přístupná na www.wavinsoftware.com. Uvedený SW představuje jednoduchý a přehledný výpočtový nástroj sloužící pro detailní návrh plastových kanalizačních šachet Wavin. Tento program je koncipován na principu on-line webové aplikace, která si ke své funkci neklade žádné nadstandardní hardwarové ani softwarové požadavky (např. rychlost připojení internetové sítě, parametry počítače, webový prohlížeč atd.).

Jedná se o SW produkt Kanalizační šachty WAVIN, který umožňuje velmi jednoduchým způsobem provést detailní návrh potřebné šachty včetně veškerého příslušenství. Výstupem z programu může být např. stručný popis jednotlivých šachet (nivelity jednotlivých den a poklopů, celkové výšky šachet, typy den a poklopů atd.), vzorové výkresy šachet, kompletní specifikace použitého materiálu, příprava dat pro objednávku, apod. Dále zde existuje možnost tvorby výkresové dokumentace pro každou šachtu, kterou uživatel v projektu použije, a to ve formátu dxf. Mezi nesmírně užitečné funkce lze zařadit např. komunikaci programu s ceníkem, což umožňuje vytvoření cenové kalkulace na připravené šachty.

Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy, a ne na konstrukci šachty. Šachtová roura se totiž chová jako „měch harmoniky”. Dokonce i když přes vlnitou šachtovou rouru přejede nákladní automobil (např. během stavby), zůstane revizní šachta nepoškozená, poněvadž šachtová roura odolá tomuto zatížení, pouze se její horní část zdeformuje. Zároveň zvlněná šachtová roura dokáže eliminovat pohyby půdy, které vznikají při změně počasí a teploty. Zvlnění šachtové roury také významně usnadňuje zhutňování obsypu šachty.

Pokud je vaše potrubí zkorodované, netěsné, zainkrustované, nebo nesplňuje např. podmínky pro dodávky pitné vody, je nutné jej vyměnit nebo sanovat. Ideální volbou pro sanaci potrubních systémů jak pro vodovody, tak i plynovody a kanalizace, je technologie Compact Pipe. Patří do skupiny Close-fit technologií, to znamená, že po instalaci trubka PE100RC těsně dosedá k vnitřní straně stávajícího potrubí, a tím nevzniká žádné volné mezikruží mezi starou a nově instalovanou trubkou. Potrubí pro technologii Compact Pipe je předtvarované z výroby a dodávané na speciálních bubnech. Díky předtvarování se lehce zatáhne do původní trubky, v celém úseku je potrubí bez jediného svaru, propojení úseků se provádí v montážních jámách pomocí kruhového potrubí a elektrotvarovek. Instalace je velmi rychlá s garantovanou životností potrubí 100 let.

Třívrstvé potrubí PE100RC Wavin TS je určené do nejnáročnějších podmínek, pro všechny typy bezvýkopových technologií včetně nejrizikovějších, jako jsou Berstlining nebo řízené horizontální vrtání. Potrubí Wavin TS je permanentně a nadstandardně testováno již ve výrobě, vnitřní a vnější vrstva je vyrobena ze speciálního PE100RC granulátu, který je několikanásobně odolnější oproti prostřední vrstvě taktéž vyrobené z PE10RC materiálu. Díky těmto faktorům můžeme garantovat povolenou míru poškození až do 20 % tloušťky stěny potrubí při životnosti 100 let a plném rozsahu používání. Díky těmto vlastnostem je potrubí naprosto srovnatelné s potrubím s dodatečným opláštěním a určitě cenově přijatelnější. Informační video

Poslechněte si audio verzi otázek a odpovědí, jaké materiály využít pro stavbu nebo rekonstrukci:

Chystáte stavbu anebo rekonstrukci rodinného domu či jiného objektu? Řešíte, jaké materiály využít? Zajímají vás témata hospodaření s dešťovou vodou, jak zajistit tepelný komfort, jaký systém topení nebo chlazení vybrat, jaká úskalí s sebou nesou přípravy projektu? Zeptali jsme se za vás produktových specialistů a konzultantů společnosti Wavin Czechia. (bod 47, 48, 49)





Těsnost všech šachet Wavin je 0,5 bar (5m vodního sloupce). 100 % vodotěsnost šachet se testuje dle požadavku normy ČSN EN 13598. V průběhu testování se napojené trubky různě naklánějí a ohýbají, aby se co nejvíce simulovalo chování šachet v půdě.

Maximální možná výška šachet Wavin je 6m. Určitým omezením je stálé zatížení podzemní vodou. Zatímco šachty Basic jsou omezeny na max. výšku stálého zatížení vodním sloupcem 3m, tak šachty Tegra odolávají stálému zatížení 5m vodního sloupce. Zároveň musí šachty Wavin odolat vztlaku 5m vodního sloupce již při standardních podmínkách montáže.

Pro kvalitní odhlučněnou vnitřní kanalizaci je samozřejmě důležité použít kvalitní systém (trubky a tvarovky) tiché kanalizace. Nedílnou součástí, která v nemalé míře také ovlivňuje celkové odhlučnění, je i kotvení systému kanalizace. Pro většinu systémů odhlučněné kanalizace je jako základní systém kotvení doporučeno používání objímek s gumovou vložkou. Chceme-li ale dosáhnout nejlepších zvukově izolačních vlastností, je nutné používání i speciálních dvojitých odhlučněných objímek. Příkladem takového kvalitní systému odhlučněné kanalizace je Wavin SiTech+, který je vyroben ze speciálního polypropylenu. Díky 20 % zvýšení hmotnosti dokáže toto potrubí redukovat akustické projevy protékající vody. Třívrstvá konstrukce a složení materiálu tak splňují maximální povolenou hodnotu hlučnosti s velkou rezervou.

Systém Ekoplastik HEAT je systém určený pro rozvody topení. V současné době dodáváme ve třech variantách. Ekoplastik HEAT Optimum – používá trubky FIBER BASALT PLUS, STABI PLUS a širokou škálu tvarovek. Hlavní výhodou systému je úspora investičních i provozních nákladů.

Ekoplastik HEAT Premium – používá prvky lisovaných systémů WAVIN K-press a M-press. Jsou to vícevrstvé trubky PE-Xc/Al/PE-HD a plastové a mosazné lisované tvarovky. Hlavní výhodou systému je univerzálnost a úspora času.

Ekoplastik HEAT Kombi – je kombinací obou dvou předchozích systémů. Kombinuje prvky systému Ekoplastik a lisovaných systémů WAVIN. Hlavní výhodou je univerzálnost, flexibilita, bezpečnost a dlouhá životnost.

Výrobce Wavin neřeší prémiovou trubku pomocí ochranného PP opláštění, ale nabízí trubku třívrstvou - Wavin TS + DOQ, která prochází speciálním testováním a kontrolou kvality u každé šarže granulátu i vyrobeného potrubí. Testování RC vlastností u potrubí Wavin TS je dokumentované ke každé dodávce potrubí v inspekčním certifikátu 3.1.Tato dokumentovaná kvalita je označována jako PE 100 RC + DOQ a přináší sebou dodatečný bezpečnostní faktor, který lze uplatnit například u pokládky ve složitých geologických podmínkách nebo pro technologii Berstlining.

Potrubí Wavin TS nemusí svářeči v místech svarů loupat, nezvětšuje se poloměr ohybu (velikost montážních jam), při použití bezvýkopovými technologiemi nedochází ke svlékání PP opláštění. Přípustné poškození je až do 20% tloušťky stěny, proto je vhodné pro všechny způsoby pokládky. PE 100 RC potrubí od výrobce WAVIN je řádně certifikované dle technického předpisu PAS 1075, typ II. Rozdíl mezi potrubím dle PAS 1075 typ II. a typ III. je pouze v dodatečném opláštění PE potrubí. Potrubí Wavin TS je plnohodnotnou alternativou k potrubí s dodatečným PP opláštěním.

Vlastníci vodovodních, plynovodních a kanalizačních vedení v současné době stojí před závažnými problémy spojenými se zastaralými inženýrskými sítěmi a potrubními systémy a hledají nejvhodnější způsoby, jak vedení opravit. Pro sanace potrubí s minimálními výkopy jsou vítány bezvýkopové technologie. Používají se tam, kde dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi, dopravními uzly, vodními toky, a kde jsou také odpočinkové zóny jako aleje a parky. Bezvýkopová technologie vychází ve většině případů ekonomicky výhodněji, z hlediska časového je jednoznačně rychlejší a společensky a ekologicky přijatelnější. Mezi nejčastěji používané bezvýkopové technologie patří relining, dyntec, technologie Compact Pipe, berstlining, horizontální řízené vrtání, pluhování.

Takový software máme k dispozici, je založený na on-line webové verzi a je přístupný z našich webových stránek. Program je velmi jednoduchý, dokáže ale řešit řadu specifik našich šachet. Jedná se o výběrovou „skládačku“, kdy postupně zadáváte potřebné parametry, které jsou pro správné sestavení šachty nutné. Používání programu je intuitivní: například jako první parametr zadáte výšku šachty, následně vlastní typ šachty, konfiguraci dna a požadovaný poklop. Podle vašeho zadání se následně automaticky vygenerují technická zpráva, tabulky sestav šachet, vzorové a konkrétní výkresy jednotlivých šachet, výkaz materiálu nebo rozpočet šachet v rámci projektu.

Pro řešení dotazů a problémů máme poradenskou službu, která funguje v pracovních dnech prakticky nepřetržitě v závislosti na konkrétní dostupnosti jednotlivých specialistů. Spojit se s námi můžete telefonicky nebo online pomocí pro tyto účely speciálně vyvinutých aplikací. Konkrétně používáme program Team Viewer, nebo Skype for Business. Navázání online konverzace považujeme za nejefektivnější a se všemi problémy vám naši odborníci ochotně pomohou.

Ačkoliv není žádný platný český technický předpis, který by specifikoval podrobně míru požadované filtrace - zachycení mechanických nečistot, které na sebe vážou mimo jiné také těžké kovy apod., je vhodné či přímo žádoucí chránit retenční či zasakovací objekty před zanášením sedimentem. Jednak může docházet ke zhoršování zasakovací funkce, a dále také dochází ke zmenšování užitného objemu objektu. Wavin Ekoplastik nabízí několik filtračních zařízení. Mezi nejúčinnější patří filtrační šachta Certaro HDP Pro a nově také trubní filtrační systém Sedistream. Díky konstrukci a zpomalení rychlosti proudění dochází k významnému zachycení znečištění v sedimentačních částech zařízení. Konkrétní návrhové parametry definujeme se zákazníky na základě konkrétních podmínek projektu.

Návrh vírového ventilu spočívá na parametrech nutných a volitelných. Mezi nutné parametry patří: typ konstrukce, povolený odtok (l/s), tlaková výška (m), DN navazujícího potrubí.



Mezi volitelné údaje patří typ bezpečnostního přepadu, tvar a typ kotvení na potrubí nebo stěnu šachty/jímky.



Typ konstrukce na obrázku je CEV – Tornádo.



Další typy a konstrukce naleznete v katalogu (např. konstrukce CEY nebo typ Hurican, Typhoon).



Limitní parametry průtoku jsou v závislosti na tlakové výšce a konstrukci cca od 0,5l/s.

Požadavek na těsnost gravitačních kanalizačních potrubí je dle norem minimálně 0,5 bar, tj. 5 m vodního sloupce. Tento požadavek splňují všechny naše potrubní systémy. Některé potrubní systémy však nabízejí těsnost spoje mnohem vyšší. Pro kanalizaci v oblastech pramenišť pitné vody je předepsaná zkušební hodnota tlaku 2,4 bar.

KG 2000 PP

Systém KG 2000 PP nabízí speciální těsnění. Patentovaný těsnicí systém je tvořen hrdlem se speciálně tvarovanou drážkou a tříbřitovým těsnicím prvkem, dokonale přizpůsobeným této drážce.

první břit – napínací a vymezovací – bezpečně fixuje těsnicí prvek v drážce

následující stírací břit brání pronikání nečistot a písku

těsnicí břit zajišťuje trvalé utěsnění spoje – výsledkem je trvalá a dokonale pevná ochrana před infiltrací i únikem a vysoká těsnost 2,5 bar.

Acaro PP SN 12 a SN 16

Systém Acaro byl navíc oproti požadavkům zkoušky těsnosti požadované normou podroben testu pod mimořádně vysokým tlakem 5 bar. Těsnění lze snadno vyjímat a opětovně snadno nasazovat nebo vyměnit za těsnění odolné ropným látkám a olejům.

Přiřazení poklopů do vhodné třídy souvisí s místem jejich zabudování. Jak uvádíme níže, různá místa zabudování jsou rozdělena do skupin označených čísly 1 až 6. Následující obrázek ukazuje polohu několika těchto míst vztažených ke skupinám v prostoru místní komunikace. Pro každou skupinu je v závorce uvedena doporučená třída poklopů nebo vtokových mříží, která má být použita.

Třídění poklopů a vtokových mříží dle ČSN EN 124

Poklopy a vtokové mříže se dělí do těchto tříd: A15, B125, C250, D400, E600, F900

Skupina 1 (nejméně třída A15) - Plochy používané výlučně chodci a cyklisty.

Skupina 2 (nejméně třída B125) - Chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.

skupina 3 (nejméně třída C250) - Pro vtokové mříže umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace (viz obrázek), která, měřeno od hrany obrubníku, zasahuje max. 0,5 m do vozovky a max. 0,2 m do chodníku.

Skupina 4 (nejméně třída D400) - Vozovky pozemních komunikací (také ulice pro pěší), zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.

Skupina 5 (nejméně třída E600) - Plochy, které budou vystavené vysokému zatížení kol, např. zařízení v docích, provozní letištní plochy.

Skupina 6 (třída F900) - Plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol, např. provozní letištní plochy.

Nikde není striktně uvedeno, že by střešní vtoky musely být nutně vyhřívané. Vždy to záleží na okolních podmínkách, kde (v jaké nadmořské výšce) je vtok umístěn, jak by měl fungovat, na jakém typu objektu, a v jaké skladbě se střešní vtok nachází. U podtlakového systému většinou doporučujme střešní vtoky vyhřívat, neboť celý systém pracuje na principu menších průměrů potrubí a ty jsou více náchylnější k zamrznutí. Vyhřívání je externí prvek ke vtoku, který není nutné v každém případě použít, záleží vždy na podmínkách jeho umístění.

Z hlediska volby střešního vtoku jsou k dispozici vtoky ze dvou různých materiálů – plast a kov. Levnější variantou jsou vtoky plastové, vtoky celokovové jsou pak o něco dražší. Technická rozdílnost je dána výše zmíněnými materiály, kterým odpovídá i konečná odolnost výrobku. Použití celokovového střešního vtoku se již v minulosti nesčetněkrát vyplatilo při samotné pokládce střešních vrstev, zvláště u větších a složitějších staveb. Při pohybu a manipulacích na střechách by totiž málokterý plastový vtok „přežil“. V některých případech, např. v rámci „zelených střech“, bývají střešní vtoky zapracované i 500 mm pod úrovní finální vrstvy, což předpokládá využití materiálově vysoce odolných výrobků, které zaručí, že v budoucnu již nebude potřeba žádných oprav a zásahů do složitého střešního souvrství. Naproti tomu levnější střešní vtoky z plastového materiálu lze využít tam, kde je silný tlak na cenu a hledá se nejúspornější řešení, např. odvodnění skladových hal. Oba dva „modely“ jsou varianty inovované, splňují ty nejpřísnější požadavky a jsou špičkami ve své třídě.

Kombinace lisovacích tvarovek K-press a M-press v jedné instalaci je možná. Pro oba lisované systémy používáme stejné vícevrstvé trubky, a to buď trubku PE-Xc/Al/PE-HD v dimenzích 16 – 75 mm, nebo trubku PE-RT/Al/PE-RT v dimenzích 16 a 20 mm. Technické parametry obou lisovaných systémů jsou také shodné a pro montáž se používá stejné nářadí.

Systém Ekoplastik má v současné nabídce sedm typů potrubí, a to celoplastové jednovrstvé z materiálu PPR a PP-RCT a vícevrstvé z materiálu PP-RCT. Tvarovky jsou pouze jednoho typu a používají se na spojování všech typů potrubí. Pro trubky z PP-RCT se používají stejné tvarovky jako pro trubky z PPR. Díky možnosti použít pro všechny typy potrubí stejné tvarovky jsou všechna potrubí spolu plně kompatibilní.

Pokud řešíte odvodnění ploché střechy na výrobní hale, kde se se jedná o vestavbu mezi dvě stávající haly, navrhnout atikové bezpečnostní přepady není možné. Na danou plochu střechy, která bezpečnostním atikovým přepadem nemůže být zajištěna, je nutné navrhnout tzv. bezpečností (záložní) systém. Jedná se o potrubní systém s bezpečnostními střešními vtoky, jehož vedení může být buď gravitační nebo podtlakové. Jako vhodnější doporučujeme podtlakový systém , který skýtá řadu výhod.

Vhodným systémem pro řešení odpadního potrubí z laboratoří, nemocnic a obdobných provozů by mohl být svařovaný systém z HDPE . Díky pevnosti, pružnosti a hlavně chemické odolnosti je systém používán na technologické kanalizace v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Taktéž je instalován do nemocnic a laboratoří. Podle média, které systémem poteče, je vhodné porovnat chemickou odolnost potrubí a posoudit jeho vhodnost.

30) Máte k dispozici knihovny produktů Wavin pro Revit?



V současné době je na vzestupu požadavek na zpracování projektové dokumentace v rámci BIM, konkrétně v aplikaci Revit. BIM přístupy k projektování vyžadují v první řadě přípravu reálného 3D modelu celé stavby, potrubních rozvodů nevyjímaje. Celý proces modelování je poměrně časově náročný. Z tohoto důvodu jsme pro projektanty připravili ucelenou řadu knihoven našich produktů, které jsou určeny právě pro zmiňovaný program Revit. V současné chvíli jsou k dispozici knihovny pro výrobky, které nacházejí uplatnění v systémech vnitřních instalací. Jako příklad můžeme uvést tradiční systémy PPR určené pro rozvody vody a vytápění nebo systémy gravitační kanalizace HT, Sitech+ či svařované kanalizace z HDPE. K dispozici je též knihovna pro systém podtlakového odvodnění střech Quick Stream.V dohledné době bude taktéž uvolněna knihovna pro systém Q-Bic plus, který je určený pro vsakování a retence dešťových vod. Uvedené knihovny se vyznačují řadou integrovaných inteligentních, praktických funkcí, které vyplynuly z požadavků projektantů a z našich dlouhodobých zkušeností z oblasti plastových potrubních rozvodů v rámci TZB instalací. Pro komfortnější užití modelů je také připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací, a také tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše na intuitivní bázi. Pro projektanty, kteří spolupracují se zahraničními investory, budou jistě přínosné dostupné anglické a ruské jazykové mutace zmíněných modelů a šablon.

29) Existuje vhodný software pro kladečské schéma venkovní tlakové instalace?



Při zpracování projektové dokumentace pro venkovní vodovody, plynovody a tlakové kanalizace je třeba připravit tzv. kladečské schéma instalace, v rámci kterého se detailně provádí specifikace typu a umístění potřebných tvarovek a armatur vyskytujících se v projektu. Často se nás ptáte, zda máme k dispozici vhodný SW produkt, který by toto kladečské schéma dokázal vyřešit. V rámci úzké spolupráce naší firmy s firmou AutoPEN jsme připravili praktický nástroj, který umožní zrychlit a racionalizovat návrh konkrétního umístění našich PE tvarovek (popř. PE trubek) v rámci venkovní tlakové instalace – obzvláště pak vodovodů, plynovodů a instalací tlakových kanalizací.

Jedná se o „Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin“ a jeho použití spočívá v jednoduchém vkládání grafických značek produktů z výrobkového portfolia firmy Wavin Ekoplastik do programu určeného k návrhu venkovních tlakových rozvodů (nejen např. PE tvarovky – spojky, T-kusy, redukce, navrtávací pasy apod., ale i příslušné PE potrubí). Toto vkládání probíhá velmi intuitivně v grafickém prostředí daného CAD programu. Výsledkem prací je tedy jednak grafický výstup konkrétního kladečského schématu a dále pak celkový výkaz (kusovník) vložených komponent. Tento kusovník může uživatel jednak vložit přímo do zpracovávaného výkresu, případně ho prezentovat na samostatném listě. Samozřejmostí zůstává taktéž možnost exportu soupisu dat do běžných textových či tabulkových formátů.

SW produkt „AutoPEN – Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin“ je uživatelům k dispozici zdarma ke stažení z našich webových stránek www.wavinacademy.cz ze sekce www.wavin.cz ze sekce „chráněná zóna“.



Kusovník ve výkresu Kusovník ve výkresu

Kladečské schéma PE rozvodu Kladečské schéma PE rozvodu

Zadávací menu pro t kusy Zadávací menu pro t kusy

Hlavní zadávací menu - sortiment Hlavní zadávací menu - sortiment



V posledních několika letech zaznamenáváme enormní nárůst použítí bezvýkopových technologií. Existují různé typy technologií, ze kterých si určitě lze pro daný projekt sanaci stávajícího potrubí vybrat. Nejčastějším důvodem použití bezvýkopových technologií je křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, dopravními uzly, vodními toky. Oproti otevřenému výkopu vycházejí ve většině případů ekonomicky výhodněji, realizace je rychlejší, šetrnější k životnímu prostředí a společensky přijatelnější.

Obě metody spojování PE potrubí jsou na stejné úrovni kvality svaru. Svařením vzniká nejbezpečnější, 100% těsný, nerozebíratelný, dlouhodobý spoj, jehož životnost je definována stejně jako u PE potrubí. Podmínkou je samozřejmě správné dodržení technologických postupů pro obě metody svařování. Rozhodnutí, zda svařovat natupo nebo pomocí elektrotvarovek by mělo probíhat podle daného projektu a zvolené technologie pokládky PE potrubí. Spojování potrubí elektrotvarovkami a svařování natupo můžeme společně kombinovat.

26) Kolik revizních šachet je vhodné osadit na vsakovací / retenční objekt?







Wavin Q-Bic plus vzorové uložení retenčního objektu Wavin Q-Bic plus vzorové uložení retenčního objektu

Podle zvoleného systému je potřebné zvážit, jak velkou část objektu chcete mít s možnosti revize či čištění. Např. systém Q-Bic se řídí počtem řad boxů vedle sebe. Tedy pro maximální podíl objektu s revizí se osazuje na každou řadu revizní šachta - kromě míst, kde je nátok či odtok - a z nejbližší šachty před nebo za vsakovacím objektem nebo retenční nádrží. Menší počet šachet snižuje revidovatelný prostor objektu. Jinak je tomu u systému Q-Bic Plus, který se díky neuzavřené konstrukci může revidovat z menšího počtu šachet. Vždy záleží na konkrétním tvaru objektu, počtu přítoků, odtoku a dalších faktorech.

25) Potřebuji navrhnout zasakovací / retenční objekt na dešťové kanalizaci.





Pro vlastní návrh můžete pracovat v softwaru Intesio , kde se po založení vašeho účtu můžete přihlásit a návrh zpracovat. Pro navržený objekt můžeme připravit výkres uložení včetně regulace odtoku pro RN.

24) Jaký typ potrubí zvolit pro domovní přípojky?





Nejčastěji používaným potrubím pro domovní přípojky je KG potrubí , které je vyrobené z PVC. Životnost tohoto potrubí se běžně uvádí 50 let a jistým omezením je teplotní odolnost média na max. 60°C. V současné době, kdy většina domácností používá automatické pračky a myčky, může mít vyprodukovaná odpadní voda teplotu vyšší. S ohledem na zkušenosti ze zahraničí doporučujeme v současné době spíše potrubní systémy vyrobené z polypropylenu. V Německu i u nás v ČR začíná být velice populární použití potrubí KG 2000, které je rozměrově stejné jako KG potrubí, ale díky použitému materiálu (polypropylenu) je schopno odolávat teplotám až 90°C. Potrubí KG 2000 má v porovnání se systémem KG vyšší kruhovou tuhost, vyšší těsnost a také delší životnost.

Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Jelikož je možné měnit úhel napojení na vstupu i výstupu z šachty, je možné dosáhnout změny úhlu až o 15°. Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60° a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna. Výhodou integrovaného výkyvného hrdla je změna úhlu přímo v šachtové dně a ne na trase mezi šachtami.

22) V poslední době se „roztrhl pytel“ s projekty řešící likvidaci dešťových vod buď jejich vsakováním, nebo jejich retencí. Návrh vlastních vsakovacích, či retenčních objektů by měl odpovídat „nové“ české normě – ČSN 75 9010 – ona není složitá, ale jedná se o řadu iteračních (časově náročných) výpočetních operací. Z tohoto důvodu by se hodil nějaký jednoduchý návrhový SW – nenabízí náhodou Wavin něco takového?

Ano, samozřejmě. Problematika nakládání s dešťovými vodami je u nás ve Wavinu jednou z priorit. V nabídce máme on-line (tedy bez nutnosti instalace) aplikaci, která vás jednoduchým způsobem provede celým návrhem. V podstatě program jakoby kopíruje kroky, které je třeba udělat při respektování normového návrhu. Uživatel je nucen postupně volit např. lokalitu, velikosti a typy odvodňovacích ploch, způsob likvidace, typ akumulačních bloků, půdní parametry atd. Po provedení výpočtů program sám vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Tyto výsledkové tabulky obsahují veškeré požadované výsledkové hodnoty – jako jsou např. rozměry objektu, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plocha včetně vsakovacího odtoku, hodnota doby prázdnění a mnohé další. Závěr návrhu spočívá v automatickém vygenerování technické zprávy, která svým obsahem odpovídá zpracovávanému projektu. V případě potřeby je možné výstupy doplnit taktéž specifikací materiálu včetně cenové kalkulace.

Program je k dispozici zdarma ke stažení v Zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

21) Při zpracování projektové dokumentace kanalizačních sítí (obzvláště pak při přípravě podélného profilu) hojně používáme Váš SW produkt AutoPEN Wavin, který bezplatně nabízíte ke stažení z Vašich webových stránek. Nemáte náhodou připraven obdobný produkt též k přípravě projektové dokumentace týkající se tlakových rozvodů – venkovní vodovody, plynovody, rozvody tlakové kanalizace apod.)?

Ano, samozřejmě máme. Ke konci roku 2016 vznikl v rámci balíčku programů AutoPEN Wavin modul tlakové rozvody. Jedná se o program určený pro návrh gravitační kanalizace. Jeho součástí jsou tedy moduly Situace (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD), Podélný profil (návrh podélného profilu vodovodu, plynovodu nebo tlakové kanalizace a terénu, s následnou možností exportu a dalších úprav v prostředí AutoCADu) a Kubatury (specifikace šachet a výkaz výměr s možností exportu dat do formátu .xls nebo .rtf).

AutoPEN Wavin je možné zdarma stáhnout ze Zóny pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

20) Řešíme odvodnění ploché střechy výrobní haly dlouhé několik desítek metrů. Z důvodu malé hloubky uložení kanalizace nemáme možnost navrhnout a zrealizovat venkovní kanalizaci na obou stranách objektu. Dá se najít nějaké řešení za pomoci vašich systémů?

Ano, použití podtlakového systému odvodnění plochých střech WAVIN Quickstream by mělo vyřešit Váš problém. Vedení potrubí je vodorovně pod střešní konstrukcí na větší vzdálenosti a je možné tedy přizpůsobit řešení odvodnění střechy vašim dispozicím venkovní kanalizace.

Více informací naleznete v katalogu QuickStream-PE (PDF).

19) Je nutné izolovat rozvody podtlakové kanalizace proti rosení potrubí?

Nutné to není, za předpokladu, že případné rosení a úkapy kondenzátu nejsou nežádoucí v daném objektu. Obecně potrubí dešťové kanalizace má tendenci se rosit v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti v daném objektu, i když častokrát to nemusí být časté a pravidelné. Doporučujeme systém vždy opatřit alespoň izolací zabraňující možné kondenzaci vodních par.

Více informací naleznete v sekci katalogy na www.wavinacademy.cz nebo v katalogu QuickStream-PE (PDF).

18) Změnila se nějak pravidla pro manipulaci s PE potrubím na stavbě díky materiálu PE 100 RC?

Potrubí z materiálu PE 100 RC má i v případě mechanického poškození očekávanou životnost 100 a více let. Toto potrubí je používáno na bezvýkopové technologie pokládky. Použití potrubí PE 100 RC však neopravňuje realizační firmu zmenšovat nároky na bezpečnou a šetrnou manipulaci s potrubím před samotnou pokládkou. Použití rolen, případně jiné zabezpečení proti mechanickému poškození, je stále vyžadováno. Odolnost proti poškození těchto potrubí je určena pro rizika vybrané technologie.

Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole Instalace.

17) Jak se vyvarovat chybám při svařování polyetylenu elektrotvarovkou?

Nejčastější chybou při svařování polyetylenu elektrotvarovkou je podcenění přípravy potrubí. PE potrubí nemá ochranu proti UV záření a zoxidovaná vrstva na povrchu potrubí se musí před svařováním odstranit. K tomu slouží buďto ruční škrabka nebo různé typy rotačních škrabek. Odstranění ruční škrabkou je možné, ale v praxi často neproveditelné. Abychom se vyhnuli riziku nedostatečného nebo nerovnoměrného oškrábání, doporučujeme vždy používat rotační škrabky.

Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole PE tvarovky.

16) Co znamená obrázek na šachtovém dně?





Obrázek definuje jaká je maximální možná výška šachty a také maximální přípustná výška hladiny podzemní vody. Maximální přípustná výše hladiny podzemní vody je technickým parametrem šachet, který musí uvést výrobce. Ovlivňuje odolnost a trvanlivost šachty, podobně jako například kruhová tuhost v případě potrubí pro gravitační kanalizaci.

5 m H 2 O v tomto případě značí konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let - ověřenou zkouškami stárnutí podle normy ČSN - EN 13598-2 (odolnost proti stálému tlaku 5 metrů vodního sloupce představujícímu trvalé zatížení plastové šachty znamená, že nedochází k deformacím hydraulického profilu, které by zamezily dalšímu používání, ohrožovaly jeho bezpečnost nebo dlouholetou bezporuchovost).

Více informací naleznete zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/kanalizace/kanalizacni-sachty-a-vpusti

15) Umíte vyrobit průtočné šachtové dno s atypickým úhlem?

Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60°a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna.

Více informací naleznete zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/kanalizace/kanalizacni-sachty-a-vpusti

14) Jak je možné regulovat odtok z retenční nádrže?

Dle konstrukce retenční nádrže lze regulaci odtoku provádět buď přímo v RN nebo v samostatně stojící plastové resp. betonové šachtě za RN. V naší nabídce je regulace odtoku pomocí clony resp. zmenšeného průměru odtokového otvoru (podle vzorce Bernoulliho rovnice – výtok kapaliny otvorem). Tento způsob je možné aplikovat na téměř jakýkoliv požadovaný průtok, ale jeho nedostatkem pro minimální průtoky je vyšší riziko v ucpání nátokových otvorů. Druhý způsob je regulace vírovým ventilem. Ve spolupráci s dánskou firmou Mosbaek dokážeme vírovým ventilem vyřešit téměř jakýkoliv průtok. Zařízení je z nerezové oceli, bez mechanických částí a bez nároků na el. energii.

Pro nejlepší výběr regulačního zařízení se obraťte na naši technickou podporu na www.wavinacademy.cz.

13) Jak a kde připravit návrh velikosti vsakovacího (retenčního) objektu?

Pokud potřebujete získat představu o velikosti vsakovacího resp. retenčního objektu dle ČSN 759010, můžete využít naši webovou aplikaci, která po jednoduché registraci v několika bodech zadání připraví krátkou technickou zprávu, výkaz materiálu a šablonu pro podélný profil Autopen.

Výhodou tohoto zadání je zejména archív zadaných projektů. V jednotlivých krocích se zadávají parametry k projetu, lokalitě a srážkoměrné stanice, geologické parametry včetně koeficientu vsaku, technické parametry včetně výšky a šířky uvažovaného objektu. Vlastní výpočet vyhledá délku objektu při splnění podmínek doby prázdnění systému a kritického objemu deště.

Aplikaci naleznete v zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

12) Je možné získat podrobné CAD knihovny produktů Wavin?

Ano, příprava modelů je ze strany výrobce logický krok, obzvláště ve spojení s návrhy v 3D prostoru, kde až příliš času zabírá rutinní modelování potřebných prvků. V současné době je trendem využívat tzv. BIM (Building Information Modeling) koncepci. Jako reakci na tento trend přišla nedávno firma Wavin Ekoplastik s novinkou, která spočívá ve zpracování 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek systému PPR. Projektanti tak mají nyní k dispozici kompletní knihovnu inteligentních 3D modelů produktů PPR ve formě tzv. rodiny, v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je rovněž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše, na intuitivní bázi.

Výše popsané knihovny PPR systému jsou uživatelům zdarma ke stažení z webových stránek www.wavinacademy.cz ze sekce Chráněná zóna.

11) Při zpracování projektové dokumentace kanalizačních sítí je třeba vyhotovit podélný profil kanalizace. Vynášet veškerá data ručně v AutoCadu je nesmírně pracné, a to nemluvím o častých změnách během přípravy projektové dokumentace. Neexistuje nějaký vhodný bezplatný SW produkt, který by podélný profil dokázal vyřešit?

Ano, existuje. Například AutoPen Wavin, který vznikl na základě úzké spolupráce společností Wavin Ekoplastik a AutoPEN. Jde o ucelený balíček programů, který je zájemcům zdarma k dispozici na www.wavin.cz v sekci Chráněná zóna a obsahuje moduly Situace (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD), Podélný profil kanalizace (návrh podélného profilu kanalizace a terénu s následnou možností exportu a dalších úprav v prostředí AutoCADu) a Kubatury (specifikace šachet a výkaz výměr s možností exportu dat do formátu .xls nebo .rtf).

10) Máte nějaké řešení pro hluboké šachty s vysokou hladinou podzemní vody?

Ano, pro tento účel je vhodné zvolit šachty Wavin Tegra (425, 600, 1000 NG). Šachty Tegra splňují požadavek na 100% těsnost i pří výšce 5 m vodního sloupce nad šachtovým dnem. Rovněž splňují požadavek na odolnost proti vztlakovým silám 5 m H 2 O již při standardních podmínkách montáže. Co se týče maximální výšky šachty, tak pro hladinu podzemní vody 5 m, je dle normy ČSN EN 13598-2 povolená maximální výška šachty 6 m. Pokud bude hladina podzemní vody níž než 5 m, je možné zvýšit výšku šachty i nad 6 m.

Více informací naleznete zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/kanalizace/kanalizacni-sachty-a-vpusti

9) Jak mám postupovat, když potřebuji šachtu s jiným než přímým průtočným dnem?

Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60°a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna.

Více informací naleznete zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/kanalizace/kanalizacni-sachty-a-vpusti

8) Je možné kombinovat vnitřní odhlučněnou kanalizaci WAVIN SiTech se systémem vnitřní kanalizace HT?





Ano, Wavin SiTech je rozměrově i funkčně plně kompatibilní se systémem HT a je možné ho libovolně kombinovat bez použití jakýchkoliv přechodů. Třívrstvé potrubí Wavin HT je vyrobeno z vylepšené receptury polypropylenu s přídavkem minerálních plniv s velmi dobrými protihlukovými vlastnostmi.

Nabídka zahrnuje celou škálu průměrů a délek potrubí a její součástí je také rozsáhlý výrobní program tvarovek.

Více informací zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/odpadni-voda/ticha-kanalizace/wavin-sitech-

7) Jak lze snížit hluk vznikající provozem vnitřní kanalizace?

Problém hluku vnitřní kanalizace lze vyřešit použitím kvalitního odhlučněného systému a výběrem správného kotevního systému. Mezi nejkvalitnější systémy pro realizaci odhlučněné kanalizace patří Wavin SiTech, představující novou generaci polypropylenového odhlučněného potrubí třívrstvé konstrukce. Jeho vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností, díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou spolehlivě zaručeny zvukově izolační vlastnosti a ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího média zajišťuje vnitřní bílá vrstva.

Více informací naleznete zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/odpadni-voda/ticha-kanalizace/wavin-sitech-

6) Jak dobře jsou čistitelné akumulační boxy pro zasakování a retenci dešťových vod?

Na tuzemském trhu se prezentuje více firem, které označují své akumulační boxy jako čistitelné. Čistitelné (revidovatelné) boxy, jsou takové systémy, jejichž konstrukce umožňuje čisticí a kamerové technice pohybovat se podzemním objektem v předem připravených revizních kanálech. Počet a velikost těchto kanálů může naznačovat kolik procent objemu je možné přes revizní kanály revidovat resp. proplachovat tlakovou kanalizační technikou. Poměrem mezi celkovým objemem boxů a objemem revizního kanálu zjistíme užitnou hodnotu akumulačního boxu.

Více informací naleznete například zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/destova-voda/zasakovani-a-retence/akumulacni-box-q-bic-plus

5) Lze zpracovat návrh velikosti vsakovacího zařízení bez geologického posudku s vyjádřením koeficientu vsaku k v ?

Správný návrh lze zpracovat pouze na základě věrohodných výstupů z geologického posudku, který musí ještě před vyjádřením koeficientu vsaku vyhodnotit, zda řešená lokalita vůbec umožňuje zasakovat dešťové vody do horninového prostředí. Toto hodnocení přitom musí zohledňovat více pohledů, například úroveň hladiny podzemní vody nebo technicky, ale i finančně realizovatelnou hloubka uložení vsakovacího objektu. Od dobře provedeného geologického průzkumu se odvíjí správný návrh velikosti zasakovacího zařízení.

Výstupy geologického průzkumu jsou podrobněji popsány ve čtvrté kapitole normy „Geologický průzkum“ (ČSN 759010).

4) Máme navrhnout vnitřní dešťovou kanalizaci v objektu o celkové výšce 15 m. Jaký systém (potrubí) bychom měli správně použít, abychom splnili požadavky normy pro vnitřní kanalizace?

U vnitřních dešťových odpadních potrubí platí, že nesmí ani při přetlaku v důsledku ucpání dojít k rozpojení spojů. Jedním ze systémů, které takovou podmínku bezezbytku splňují, je systém Wavin HD PE, jehož vysoká spolehlivost je dána absolutní těsností svařovaných spojů. Wavin HD PE je univerzální systém pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační i podtlakové kanalizace v budovách.

Více informací naleznete zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/odpadni-voda/vnitrni-kanalizace/wavin-hd-pe

3) V praxi se stále častěji setkávám s bezvýkopovými protlaky PE potrubí. Které potrubí použít?

Řízené horizontální vrtání HDD, jak se správně nazývají protlaky PE potrubí, vyžaduje potrubí, které odolá mechanickému namáhání. Dnes se tato PE potrubí vyrábí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack). Někteří výrobci ještě pro jistotu opatří PE potrubí dodatečným opláštěním, ale to není pro daný účel vhodné, protože se u protlaků, a to nejen v nesoudržných zeminách, často stahuje a krabatí. Kvalitu potrubí z materiálu PE 100 RC, lze zajistit požadavkem na certifikaci PAS1075.

Více informací zde: www.wavin.com/cs-cz/bezvykopove-technologie

2) Stávající litinové potrubí je v pořádku, ale vykazuje netěsnosti v hrdlech. Co s tím?

Pokud je stávající litinové potrubí v pořádku, byla by škoda ho nevyužít a instalovat potrubí nové. Na trhu je řada technologií vložkování. Z hlediska statiky je ideální technologie Compact Pipe, která nainstaluje potrubí z materiálu PE 100 RC tak, že těsně přilne z vnitřní strany ke stávajícímu potrubí. Přitom je vložka samonosným potrubím, které dokáže fungovat i bez opory stávajícího potrubí.

Více informací naleznete například zde: www.wavin.com/cs-cz/katalog/pitna-voda/hlavni-potrubi/compact-pipe

1) Jaký materiál bych měl použít pro sanaci starého potrubí? Kde najdu nějaký přehled?

Pro sanace starých potrubí existuje řada technologií. Trendem jsou ty bezvýkopové, které jsou přívětivé vůči životnímu prostředí a při kalkulaci všech vlivů jsou i ekonomicky výhodnější. Pro sanaci se nejčastěji používají PE potrubí z materiálu PE 100 RC. Pěkně zpracovaný přehled najdete na stránkách společnosti Wavin, která je výrobcem těchto potrubí a sanacemi se zabývá od samotného počátku.

Více například zde: www.wavin.com/cs-cz/bezvykopove-technologie