Obrubníkové odvodnění i pro malé obce s historickým centrem

Při podzimních a jarních rekonstrukcích a opravách silnic se i v malých obcích a na vesnicích řeší požadavky na odvodnění a bezpečný pohyb vozidel, cyklistů i chodců.

Řešením pro optimální poměr mezi cenou, dlouhou odolností a téměř bezúdržbovým provozem je využít obrubníkové odvodnění MEA KERB z polymerického betonu.

Tento systém odvodnění si vybralo i malé vinařské městečko Svätý Jur nedaleko Bratislavy. Jeho tradice sahá více než 800 let do historie, takže nenápadné odvodnění v přechodu mezi chodníkem a silnicí nenaruší případné historické prvky. Rekonstrukce komunikace Pezinská probíhá až do dubna 2022.

Materiál obrubníkového žlabu KERB je nenáročný, velmi pevný a odolný, vydrží vysokou zátěž i špatné povětrnostní podmínky. Je bezpečný i pro cyklisty a chodce, protože nevznikají kaluže a ani nejsou třeba odtokové kanály na silnici. U autobusových zastávek se dávají prvky s protiskluzovou úpravu a zvýšenou výškou. U vjezdů do domů se používají plynulé tvarovky se sníženou výškou.

více o obrubníkovém odvodnění MEA KERB