Postavte si na zahradě jezírko a využijte dešťovou vodu

Tvar jezírka by měl být nepravidelný. To zajistí větší rozlohu mělké litorální zóny, která je vhodná pro živočichy a rostliny a zajišťuje samočisticí schopnost jezírka.

Pokud stavíte nebo provádíte rekonstrukci domu, je vaší povinností dle zákona postarat se o dešťovou vodu na Vašem pozemku. V dnešních klimatických podmínkách by mělo být povinností každého dešťovou vodu na svém pozemku maximálně využít, zadržet a neodvádět ji kanalizací pryč. Jedním z praktických a zároveň estetických řešení je vybudování jezírka živeného ze srážkových vod. Jezírko na vašem pozemku zadrží dešťovou vodu, která se tak může zapojit do malého vodního cyklu a pomůže zlepšit mikroklima vašeho pozemku. Navíc vybudováním jezírka vytvoříte životní prostor pro řadu bezobratlých, obojživelníků, plazů i jiných obratlovců, kteří se u vás nejen rádi osvěží v parných letních dnech, ale i zabydlí. Pojďme se podívat, co je pro vybudování jezírka potřeba.

Nejprve je potřeba si promyslet, v jaké části zahrady jezírko chceme mít. Z pohledu srážkových vod je ideální jezírko vybudovat tak, aby byl pozemek vyspádovaný směrem k jezírku a k jeho doplňování využít gravitaci. Dešťovou vodu zachycenou do sudu či nádrže, kterou zrovna nevyužijeme k zalévání, můžeme svést např. flexi hadicí do jezírka. Jezírko by mělo být v polostínu, ne přímo pod stromy, aby nám do něj nepadalo listí. Kořeny stromů moc blízko jezírka by mohli poškodit jezírkovou folii. Pokud nevíme, jak nám putuje stín po zahradě, je dobré si vykolíkovat tvar jezírka a stíny sledovat. Jezírko by nemělo být osluněno celý den (max. 6 hodin denně), jinak by se nám v něm žijící živočichové uvařili. Tvar jezírka by měl být nepravidelný. To zajistí větší rozlohu mělké litorální zóny, která je vhodná pro živočichy a rostliny a zajišťuje samočisticí schopnost jezírka. Pokud nemáme možnost na zahradu dovést elektřinu a vybudovat tak čerpadlo a filtrační zařízení nebo nechceme do jezírka tolik investovat, smíme ho udělat trochu větší. Správně zvolenými rozměry a hloubkou jezírka zajistíme jeho samočisticí schopnost.

Jezírko by mělo mít alespoň 3 patra – mělkou litorální zónu po obvodu – cca 10 cm hlubokou, střední hloubku cca 20 – 40 cm a nejhlubší nezámrznou část (1,5 až 2 či více m).

Přechody mezi zónami by měli být pozvolné. V mělkých zónách se bude dařit obojživelníkům a vodním bezobratlým, v hlubších zónách by mohli být drobné rybky, ale ryby příliš nedoporučuji – zhoršují kvality vody a jsou schopné vyžrat bezobratlé osazenstvo jezírka a dokonce i obojživelníky, výrazně tak sníží biodiverzitu našeho jezírkového biotopu. Do litorální zóny budou chodit pít i obratlovci, pamatujme na jejich bezpečnost. Umístěme kameny v litorální zóně 1 – 2 cm nad hladinu, ze kterých mohou bezpečně pít v nejhlubší zóně připravme bezpečný ostrůvek, kdyby do jezírka nějaký živočich spadl, ať má šanci vylézt a neutopí se.

Litorální a střední zónu je důležité osázet rostlinami. Abychom dosáhli samočisticí funkce, je potřeba mít osázenou plochu minimálně 30 %. Rostliny si z vody berou nečistoty a organické látky a tak vodu čistí (fungují tedy jako kořenová čistírna). Do litorální zóny patří bažinaté rostliny, např. pomněnky, řeřišnice či čechrava. Do střední hloubky nasázíme orobince, vodní kosatce či šípatku. V nejhlubší části např. lekníny, stulíky či bahničky a rdest, ty pomohou zabránit rozvoji řas v jezírku.

Pro vybudování jezírka budeme potřebovat hlavně kvalitní jezírkovou folii, jejichž rozměry zjistíme po vykolíkování našeho jezírka a naznačení vrstevnic. Hodit se bude i kačírek, větší obvodové kameny a perforované koše či závěsné kapsy na vodní rostliny.

Pokud máme vše potřebné, můžeme začít. Dle vykolíkovaného tvaru jezírka a naznačených vrstevnic jezírko vyhloubíme, vyhladíme, zbavíme ostrých kamenů a vysteleme geotextilií. Potom opatrně poklademe jezírkovou folii. Aby nám folie zůstala na místě, provedeme její uzamčení tím, že kolem obvodu jezírka vydlabeme cca 10 cm hlubokou rýhu, v níž folii zasypeme kačírkem. Jezírko ozdobíme kameny, kačírkem a ideálně vytvoříme pozvolný přirozený přechod k okolnímu travnatému prostředí. Zasázíme vodní rostliny do košů či kapes a umístíme do kačírku tak, aby koše či kapsy nebyly vidět. A pak již můžeme napouštět nachytanou dešťovou vodou a těšit se z krásného koutu zahrady, který bude plný zajímavých živočichů.

V rámci projektů Vodní škola a Počítáme s vodou vybudovalo Ekocentrum Koniklec např. jezírko v ZŠ Na Beránku v Praze 12 a pomohlo s realizací jezírka v ZŠ Jílovská na Praze 4.

Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou

