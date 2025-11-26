Nejnavštěvovanější odborný web
Nezámrzný ventil. Aktuální nyní u vás doma i na soutěži řemesel

26.11.2025
redakce

Rozhovor s Alešem Řezáčem o vývoji řemesla instalatérů a armaturách Shell. Se začínající zimou je dobré připomenout význam nezámrzného ventilu. Rozhovor i o novinkách pro správu budov.

U mikrofonu je Aleš Řezáč ze společnosti Schell a natáčeli jsme uprostřed dění na akci „Řemesla Skill“ ve Vysokém Mýtě. Rozhovor o vývoji řemesla instalatérů a armaturách Shell. Se začínající zimou je dobré připomenout význam nezámrzného ventilu, který ochrání vaši instalaci vody na zahradu. Je evergreenem a zároveň armaturou, kterou určitě oceníte. Jinou kapitolou je elektronika, která dominovala letošním Shell novinkám na ISH ve Franfurtu a ukazuje cestu vpřed.

Schell tradičním partnerem na soutěži „Řemeslo Skill“

Schell je jedním z hlavních sponzorů a dodavatelů materiálu pro soutěž. Soutěžící montují běžné výrobky Shell, jako jsou rohový ventil, kombinovaný rohový ventil, splachovač pisoáru a nezámrzný ventil,“ říká Aleš Řezáč.
Navzdory improvizovaným podmínkám probíhá montáž bez problémů; soutěžící postupují podle výkresů a zadání, případně si vyžádají radu. Jsou šikovní a je fajn vidět, že to umí,“ komentuje Řezáč průběh soutěže a znalosti budoucích instalatérů.

Trendy v řemesle instalatérů

Já tady na soutěži „Řemeslo Skill“ nevidím zásadní změny v přístupu mladé generace k práci nebo ke stresu. Vědí, co dělají a dělají to správně. Pozitivním trendem je v posledních letech nárůst počtu chlapců hlásících se na obor instalatér na středních odborných školách a učilištích. A soutěže vidíme jako pomoc k podpoře a udržení tohoto řemesla,“ vysvětluje Aleš Řezáč, proč Schell podporuje Řemeslo Skill.

Podzimní evergreen. Nezámrzný ventil. Proč nezamrzne?

Nezámrzný ventil je pro Schell důležitým výrobkem, který je opakovaně prezentován a montován na soutěži, což přispívá k osvětě mezi nejmladšími instalatéry,“ říká Aleš Řezáč a pokračuje k principu fungování:
Tělo ventilu prochází stěnou a uzavírání vody probíhá v teplejší vnitřní části stěny, nikoli na vnější straně fasády, kde by mohla voda zamrznout. Po uzavření se voda v teplé části uzavře a po provzdušnění trubky z ventilu vyteče, čímž se eliminuje riziko zamrznutí a poškození ventilu nebo potrubí v mrazivém období.

Produktové novinky Shell 2025/2026 (představené na ISH Frankfurt)

Hlavní inovací je nová elektronika (označovaná jako E²) pro elektronické umyvadlové senzorové armatury. Umožňuje přímé ovládání a nastavení parametrů armatury (např. diagnostika, historie použití, stav baterie) prostřednictvím mobilní aplikace a Bluetooth, bez nutnosti připojení dodatečného modulu,“ vysvětluje Aleš Řezáč a zároveň zmiňuje inovace oproti předchozí verzi:

  • Je pohodlnější a spolehlivější než předchozí verze.
  • Vylepšený senzor je méně náchylný na chybnou detekci způsobenou lesklým, výrazným nebo naopak černým oblečením.

Nové modely, jako jsou Puris E², Xeris E² a Celis E², postupně nahrazují stávající sortiment a směřují k moderním řešením pro správu budov,“ uzavírá Aleš Řezáč.

 
 
