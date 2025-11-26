Nezámrzný ventil. Aktuální nyní u vás doma i na soutěži řemesel
Přehrát audio verzi
Nezámrzný ventil. Aktuální nyní u vás doma i na soutěži řemesel
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Rozhovor s Alešem Řezáčem o vývoji řemesla instalatérů a armaturách Shell. Se začínající zimou je dobré připomenout význam nezámrzného ventilu. Rozhovor i o novinkách pro správu budov.
U mikrofonu je Aleš Řezáč ze společnosti Schell a natáčeli jsme uprostřed dění na akci „Řemesla Skill“ ve Vysokém Mýtě. Rozhovor o vývoji řemesla instalatérů a armaturách Shell. Se začínající zimou je dobré připomenout význam nezámrzného ventilu, který ochrání vaši instalaci vody na zahradu. Je evergreenem a zároveň armaturou, kterou určitě oceníte. Jinou kapitolou je elektronika, která dominovala letošním Shell novinkám na ISH ve Franfurtu a ukazuje cestu vpřed.
Schell tradičním partnerem na soutěži „Řemeslo Skill“
„Schell je jedním z hlavních sponzorů a dodavatelů materiálu pro soutěž. Soutěžící montují běžné výrobky Shell, jako jsou rohový ventil, kombinovaný rohový ventil, splachovač pisoáru a nezámrzný ventil,“ říká Aleš Řezáč.
„Navzdory improvizovaným podmínkám probíhá montáž bez problémů; soutěžící postupují podle výkresů a zadání, případně si vyžádají radu. Jsou šikovní a je fajn vidět, že to umí,“ komentuje Řezáč průběh soutěže a znalosti budoucích instalatérů.
Trendy v řemesle instalatérů
„Já tady na soutěži „Řemeslo Skill“ nevidím zásadní změny v přístupu mladé generace k práci nebo ke stresu. Vědí, co dělají a dělají to správně. Pozitivním trendem je v posledních letech nárůst počtu chlapců hlásících se na obor instalatér na středních odborných školách a učilištích. A soutěže vidíme jako pomoc k podpoře a udržení tohoto řemesla,“ vysvětluje Aleš Řezáč, proč Schell podporuje Řemeslo Skill.
Podzimní evergreen. Nezámrzný ventil. Proč nezamrzne?
„Nezámrzný ventil je pro Schell důležitým výrobkem, který je opakovaně prezentován a montován na soutěži, což přispívá k osvětě mezi nejmladšími instalatéry,“ říká Aleš Řezáč a pokračuje k principu fungování:
„Tělo ventilu prochází stěnou a uzavírání vody probíhá v teplejší vnitřní části stěny, nikoli na vnější straně fasády, kde by mohla voda zamrznout. Po uzavření se voda v teplé části uzavře a po provzdušnění trubky z ventilu vyteče, čímž se eliminuje riziko zamrznutí a poškození ventilu nebo potrubí v mrazivém období.“
Produktové novinky Shell 2025/2026 (představené na ISH Frankfurt)
„Hlavní inovací je nová elektronika (označovaná jako E²) pro elektronické umyvadlové senzorové armatury. Umožňuje přímé ovládání a nastavení parametrů armatury (např. diagnostika, historie použití, stav baterie) prostřednictvím mobilní aplikace a Bluetooth, bez nutnosti připojení dodatečného modulu,“ vysvětluje Aleš Řezáč a zároveň zmiňuje inovace oproti předchozí verzi:
- Je pohodlnější a spolehlivější než předchozí verze.
- Vylepšený senzor je méně náchylný na chybnou detekci způsobenou lesklým, výrazným nebo naopak černým oblečením.
„Nové modely, jako jsou Puris E², Xeris E² a Celis E², postupně nahrazují stávající sortiment a směřují k moderním řešením pro správu budov,“ uzavírá Aleš Řezáč.