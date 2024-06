TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Nová koupelnová kolekce MEDA se představuje po celé Evropě

Nová koupelnová kolekce MEDA se představuje po celé Evropě

Značka LAUFEN představuje sérii exkluzivních akcí ve svých vlastních showroomech LAUFEN space, kde bude uvedena koupelnová kolekce MEDA. Novinku představí světoznámý designér, Peter Wirz, který kolekci navrhl.

Tyto kurátorské akce nabízí jedinečnou příležitost zažít osobní setkání s vizionářským švýcarským designérem a jeho renomovaným studiem VETICA a poznat harmonické spojení nejmodernějších inovací a nadčasového designu, které kolekci MEDA charakterizuje.

20 let spolupráce

Švýcarský designér Peter Wirz a jeho celosvětově aktivní designové studio VETICA stojí za jedněmi z nejúspěšnějších produktů značky LAUFEN. Již v minulosti Peter Wirz navrhl úspěšnou koupelnovou sérii PRO, která zůstává synonymem pro nenápadný, nadčasový design. Švýcarský designér stojí i za inovativní bidetovací toaletou LAUFEN Cleanet Riva.

Nová kolekce MEDA na tyto úspěchy navazuje maximálním využitím nových výrobních technologií a designových možností. Kolekce představuje to nejlepší ze švýcarského designu: minimalismus, funkčnost a důraz na detail. „Můj tým i já se snažíme pomocí vytříbeného designu nejen myslet na kvalitu, ale také vytvářet předměty, které jsou každodenní radostí,“ vysvětluje Wirz a doplňuje: „To je konečná výzva současného designu: vytvořit něco, co osloví co nejvíce lidí.“

Nová kolekce MEDA zahrnuje umyvadla a umývátka, umyvadlové mísy, WC a bidety i koupelnové baterie spolu s celou řadou koupelnového nábytku. Tyto prvky tvoří kompaktní kolekci identifikovatelnou jasnými geometrickými tvary: výrazné obdélníkové vnější profily jsou doplněné měkčími oblejšími křivkami uvnitř sanitární keramiky. Nadčasový design umožňuje flexibilní začlenění nové kolekce do jakéhokoli interiéru. Kolekce také přináší několik překvapivých prémiových detailů, jako jsou chytré integrované police, tiché splachování Silent Flush, širokou škálu barevných variant nebo hliníkové úchytky doplňující barvu nábytku.

Koncept LAUFEN spaces

Prostory showroomu LAUFEN space jsou místem setkávání a propojování všech, kteří obdivují podobu moderní koupelny, špičkové technologie a vynikající design. LAUFEN spaces kombinují prezentaci koupelnových kolekcí s odborným poradenstvím a umožňují návštěvníkům detailně si prohlédnout nové i oblíbené kolekce. V LAUFEN spaces se setkávají zákazníci, designéři, řemeslníci i kreativci, kteří se společně účastní inspirativních přednášek a meetingů, jež formují udržitelnou a uvědomělou koupelnovou kulturu.

Představení nové kolekce MEDA proběhne v průběhu května a června právě v těchto ikonických showroomech v Praze, Miláně, Berlíně a Vídni. Tato exkluzivní událost přinese milovníkům designu jedinečnou příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy a inovacemi v oblasti interiérového designu. Každý showroom nabídne unikátní atmosféru, která dokonale podtrhne estetiku a kvalitu nové kolekce MEDA.

Slavný designér Peter Wirz osobně navštíví každý z těchto showroomů, aby představil svou práci a podělil se o inspiraci a příběhy, které stály za vznikem této kolekce. Pro místní příznivce designu to bude neopakovatelná příležitost setkat se s ním tváří v tvář a získat hlubší vhled do jeho tvorby.

www.laufen.cz