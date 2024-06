Jiří Pecka a Střední odborná škola Jarov, vítězové 19. ročníku Vědomostní olympiády CTI ČR

30. května 2024 se v historické aule na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně konalo slavnostní předávání cen XIX. ročníku Vědomostní olympiády a předání poháru Ing. Vladimíra Valenty střední odborné škole, ze které vyšel vítěz této vědomostní soutěže. Do krajského kola se probojovalo celkem 99 žáků ze středních odborných škol a středních odborných učilišť.

Soutěž probíhala formou písemných testů ve vybraných oblastech středních škol za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ústavu TZB.

Studijní materiál vycházel ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I., II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU.

Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

K úspěšným soutěžícím promluvili Prof. Ing. Jan Jandora, Ph.D., statutární zástupce děkana, proděkan pro bakalářské a magisterské studium FAST, VUT v Brně, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., vedoucí Ústavu Technických zařízení budov, FAST, VUT v Brně a viceprezident CTI ČR, Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky a Ing. Vladimír Bohdálek, ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p.o., předseda sekce Vzdělávání CTI ČR.

Slavnostní předávání moderovala Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv a viceprezidentka CTI ČR. Slavnostními tóny ocenění doprovázelo Kvarteto členů Filharmonie Brno.

Celorepublikové finále

Na 3. místě se umístil Jonáš Sieja ze Střední školy technických oborů Havířov-Šumbark , Lidická 1a/600, příspěvková organizace za dosažení 100 % bodů s časem 10 min. z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.

Na 1. místě se umístil Jiří Pecka ze Střední odborné školy Jarov za dosažení 100 % bodů s časem 3 min. z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.



Zleva Jonáš Sieja, Ondřej Menšík a Jiří Pecka, foto Jiří Pospíšil Zleva Jonáš Sieja, Ondřej Menšík a Jiří Pecka, foto Jiří Pospíšil

Pohár Ing. Vladimíra Valenty získává Střední odborná škola Jarov

Výjimečným okamžikem letošního slavnostního ocenění těch nejlepších se stala přítomnost dvou úspěšných z minulých ročníků soutěží CTI ČR. Petr Sláma, vítěz Vědomostní olympiády 2023 a Petr Valach, nositel MEDALLION FOR EXCELLENCE – BEST OF NATION z EuroSkills Gdańsk 2023, popřáli letošním vítězům a předali krásný dort vítězné škole.



Zleva Petr Valach, Petr Sláma a letošní vítězové Zleva Petr Valach, Petr Sláma a letošní vítězové

Záštitu udělili:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Hlavní partneři: