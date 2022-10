TZB-info / Voda, kanalizace / Revitalizací industriální zóny se ozelení na 40 % plochy

Při revitalizaci industriální oblasti v pražském bytovém a administrativním souboru Pergamenka byl kladen důraz nejen na celkové klima, ale i na vytvoření nových veřejných prostranství a ozelenění místa. V minulosti bylo toto území bez zeleně a nově jí bude pokryto přes 40 % plochy. Zásadní pro ochranu rostlin a stromů je i účelné zaměření projektu na přirozený oběh dešťových vod.

Převážná většina dešťové vody není svedena do kanalizace, ale je odvedena do vsakovací podzemní galerie o objemu cca 320 m3. Ta je tvořena vsakovacími bloky MEA/ENREGIS, které mají únosnost až 600 kN/m2. Bloky mohou v areálu snést krytí zeminou až do 4 m. Zvládnou tak i pojezd vozidel.

Nahromaděná voda v podzemní nádrži se po přívalových deštích postupně vsákne a zůstane tak v místě, kde pršelo.

Pokud je potřeba znečištěnou vodu z parkovišť a silnic nejdříve předčistit od nebezpečných chemických látek, pak jí lze zbavit ropných látek pomocí odlučovačů, nebo také dodatečným biologickým dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR.

Tento substrát je nasypán přímo pod vsakovací galerii a má samoregenerační schopnosti. Certifikovaný substrát dokáže dešťovou vodu zbavit 88–94 % solí, ropných látek a těžkých kovů. Minimální životnost substrátu je 50 let (s odhadem až 80 let).

