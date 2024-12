TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Rybníkářská střediska na Vysočině zmodernizovala

Rybníkářská střediska na Vysočině zmodernizovala

V letech 2018–2020 uskutečnili v akciové společnosti Rybářství Kolář, které spadá do zemědělského RHEA holdingu, dva projekty, které podpořila dotací Evropská unie. Oba směřovaly na rekonstrukci sádek v Náměšti nad Oslavou.

Rekonstrukce sádek v Náměšti nad Oslavou stála více než 21 milionů korun. Evropské prostředky z Operačního programu Rybářství přitom činily přes 6,2 milionu korun.

V rámci prvního projektu byly kompletně rekonstruovány stávající sádky v Náměšti, které už toho hodně pamatovaly. Konkrétně se přestavba a modernizace sádek týkala dvanácti nádrží, čtrnácti rozdělovacích objektů a přívodního i odtokového potrubí v délce téměř tři sta metrů. Pořízeno bylo také nové vybavení. Historické betony se sanovaly, degradované povrchy betonů byly odstraněny, na očištěný beton byla navázána nová výztuž, která byla zalita betonem.

Druhý projekt se pak týkal rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění, a to včetně podzemního vedení elektřiny. Nové podoby se dočkal také ocelový přístřešek. „Zcela opraven byl centrální slovovací objekt, do kterého jsou svedeny kanály ze všech sádek. Při velkých nakládkách ryb se v takzvané slovovačce ryby zváží a automaticky sypou do nákladních automobilů. Bývalá stodola byla přestavěna na vyskladňovací halu,“ podotýká Jiří Müller, který měl projekt po administrativní stránce na starosti. V Rybářství Kolář je zodpovědný za chov lososovitých ryb, a to ve středisku ve Velkém Meziříčí, kde je rovněž vodohospodářem.





760 hektarů rybníků

Rybářství Kolář se věnuje především hospodaření na rybnících. Stará se zhruba o 760 hektarů těchto vodních ploch a z toho je více než 97 procent v jejich vlastnictví.

Mají dvě rybníkářská střediska – v Náměšti nad Oslavou a v Křižanově. Chovají zde většinou kapry, amury, štiky, candáty, líny a tolstolobiky. Ročně tato středisko vyprodukuje zhruba 250 tun ryb. Z čehož má kapr největší podíl, zhruba 90 procent.

Druhým hlavním pilířem je chov lososovitých ryb. Jejich pstruhárna produkuje ročně zhruba 80 tun lososovitých ryb.

Chovají siveny

Na lososovité ryby, tedy pstruhy a siveny, se soustředí ve Velkém Meziříčí. „V posledních letech se především zabýváme chovem sivena alsaského. Je to kříženec sivena amerického, který je v Čechách nejznámější, a sivena arktického. Tento kříženec je odolnější, roste rychleji a má vyšší výtěžnost masa. Zatím kupujeme gramový plůdek, ale připravujeme se na jejich líhnutí u nás,“ podotýká Jiří Müller.

„Námi vyprodukované ryby z čistých vod Vysočiny prodáváme zejména na tuzemský trh a menší část exportujeme do zahraničí, hlavně do Polska, Rakouska a Německa. Naším největším tuzemským odběratelem je Moravský rybářský svaz, který našimi rybami osidluje svoje revíry. Dalšími klienty jsou potom obchody a část jich prodáváme přímo koncovému zákazníkovi, a to především na Vánoce, kdy náš kapr končí na štědrovečerním talíři,“ popisuje Jiří Müller.

Díky podpoře EU opravují i rybníky

V Rybářství Kolář chystají projekt směřující do Velkého Meziříčí. „Plánujeme obnovu tamních sádek k chovu lososovitých ryb. Myslím si, že to bude největší investice do chovu tohoto druhu v Čechách. Jsme ve fázi studie, naceňujeme technologie a proveditelnost. Věřím, že se nám i tady podaří získat dotaci. Bez ní bude složitější projekt realizovat,“ doufá majitel Josef Kolář. Za zmínku stojí i opravy rybníků Nový Křižanovský, Nadýmák, Troubník, Ovčačka, Nový Budišovský, Skalka i Kuchyňka. I tyto práce podpořily fondy EU.

Existence Rybářství Kolář se ve skupině RHEA holding datuje od roku 2013, kdy rodina Kolářových koupila Rybářství Velké Meziříčí. Firma dnes hospodaří na zhruba 760 hektarech rybníků, které spravují střediska v Křižanově a Náměšti. „Naše rybníky se nacházejí po velké části Kraje Vysočina. Rybníkářská střediska vyprodukují ročně v průměru 450 tun tržních a násadových ryb, drtivou většinou se na tom podílí český kapr,“ dodává Jiří Müller.